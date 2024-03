Με επιτυχία πραγματοποιήθηκε στην Καρδίτσα την Τρίτη 20 Φεβρουαρίου 2024 ημερίδα διάχυσης για το Ευρωπαϊκό πρόγραμμα Sustainable Modular Houses for People in Need (HOPE), στο αμφιθέατρο του τμήματος Δασολογίας, Επιστημών Ξύλου & Σχεδιασμού του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας.

Την ημερίδα χαιρέτησε ο διευθυντής του Ινστιτούτου Ξύλου, Επίπλου & Ξύλινης Συσκευασίας και Πρόεδρος του τμήματος Δασολογίας, Επιστημών Ξύλου & Σχεδιασμού (Δ.Ε.ΞΥ.Σ.) του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, καθηγητής Γεώργιος Νταλός. Στη συνέχεια ο επιστημονικός υπεύθυνος του έργου Κωνσταντίνος Νινίκας παρουσίασε την εξέλιξη του Ευρωπαϊκού Σχεδίου και παρουσίασε τα τέσσερα παραδοτέα αυτού του έργου τα οποία απευθύνονται σε μηχανικούς και τεχνίτες στα πλαίσια της εκπαίδευσης αυτών.

Η ανάγκη γνωριμίας των διαθέσιμων υλικών και οι τεχνικές δημιουργίας μικρών μονάδων (κατοικιών) οι οποίες μπορούν να φιλοξενήσουν ανθρώπους που βρίσκονται σε ανάγκη (μετά από φυσικές καταστροφές, ή μετά από ανάγκη μετακίνησης πληθυσμών, λόγω πολέμων, (μετανάστες) δυστυχώς είναι μία πραγματικότητα η οποία πρέπει να αντιμετωπιστεί με βιώσιμο τρόπο και για αυτό το λόγο η εκπαίδευση όλων των εμπλεκόμενων φορέων είναι σημαντική.

Η ημερίδα έκλεισε με μπουφέ στο χώρο του αμφιθεάτρου, όπου υπήρξε συζήτηση και ανταλλαγή απόψεων μεταξύ των συμμετεχόντων σχετικά με τα θέματα που αναπτύχθηκαν στην ημερίδα.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το πρόγραμμα, επισκεφτείτε την ιστοσελίδα του: https://www.hope-erasmusproject.eu/index.php/en/

Ο Νινίκας Κωνσταντίνος, Ερευνητικός Συνεργάτης του Ινστιτούτου Ξύλου, Επίπλου και Ξύλινης Συσκευασίας του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας.

Ο Καθηγητής Δρ. Νταλός Γεώργιος και Διευθυντής του Ινστιτούτου Ξύλου, Επίπλου και Ξύλινης Συσκευασίας του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας.