Eπίσκεψη Ευρωπαίων εκπαιδευτικών στον Δ. Τρικκαίων

Συνεχίζονται οι επισκέψεις και δραστηριότητες εκπαιδευτικών από χώρες της ΕΕ στον Δήμο Τρικκαίων. Το πρωί της Πέμπτης 20 Φεβρουαρίου 2020 εκπαιδευτικοί από 5 χώρες (Σουηδία, Ιρλανδία, Ιταλία, Πολωνία, Γαλλία) μαζί με τους συναδέλφους τους από το Δημοτικό Σχολείο Ριζώματος, επισκέφθηκαν το Δημαρχείο. Είχαν μια συνάντηση με τον Δήμαρχο Τρικκαίων και πρόεδρο της ΚΕΔΕ Δημήτρη Παπαστεργίου και ακολούθως ενημερώθηκαν και ξεναγήθηκαν στο control room του Smart Trikala, από τον ειδικό συνεργάτη του Δ. Τρικκαίων κ. Χάρη Καλλιάρα. Κυρίως παρουσιάστηκαν οι δράσεις για την εξυπηρέτηση του πολίτη (σύστημα εξυπηρέτηση «20000») για την καθημειρνότητα (φωτισμός, στάθμευση), για τη λειτουργία του Δήμου (αντλιοστάσια λυμάτων, διαχείριση στόλου, εξοικονόμηση ενέργειας, παρακολούθηση κατανάλωσης τρεύματος0. Οι ερωτήσεις αφορούσαν σε λεπτομέρειες συγκεκριμένων προγραμμάτων. Το πρόγραμμα που παρακολουθούν οι εκπαιδευτικοί του σχολείου, όπως τόνισε ο διευθυντής κ. Χρ. Τρικάλης, είναι τμήμα του ERASMUS+ KA229 (2019-2021), με τίτλο «Learn from each other, with each other» (Μαθαίνω από τους άλλους, για τους άλλους) για την εκπαίδευση ειδικότερα σε κάθε χώρα και για ανταλλαγή καλών πρακτικών σε θέματα εκπαίδευσης,. Οι αλλοδαποί εκπαιδευτικοί, επίσης, βρισκόμενοι για 5 ημέρες στα Τρίκαλα, επισκέπτονται το Μουσείο Τσιτσάνη, τον Μύλο Ματσόπουλου και όλα τα αρχαιολογικά αξιοθέατα, σε συνδυασμό με τη γνωριμία με την πόλη.

