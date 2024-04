Την Τρίτη 26/3/2024 είχαμε τη χαρά και τιμή να επισκεφτεί το Σχολείο μας ο Dr K. A. Wardle, Καθηγητής Αρχαίας Ιστορίας και Αρχαιολογίας στο Πανεπιστήμιο του Birmingham της Αγγλίας, προσκεκλημένος της γράφουσας. Ο Dr Wardle μίλησε στους μαθητές της Α’ και Β’ Λυκείου -στα Ελληνικά και Αγγλικά- για τέσσερις διδακτικές ώρες πάνω σε θέματα γλώσσας, ιστορίας, έρευνας και επαγγελματικών επιλογών, δίνοντας έμφαση στο ότι πρέπει να είναι ανοιχτοί στη γνώση και τις ευκαιρίες που τους προσφέρονται. Επίσης, τόνισε την αξία καθώς και την εξαιρετική επαγγελματική αποκατάσταση σε ποικίλους τομείς των αποφοίτων κλασικών σπουδών στην Αγγλία -και όχι μόνο, κάτι που έκανε μεγάλη εντύπωση στα παιδιά. Επιπλέον, αναφέρθηκε και στην απαρχή και δημιουργία των ξένων αρχαιολογικών Σχολών και Ινστιτούτων στην Ελλάδα και τη σημαντική συμβολή τους στην μελέτη και κατανόηση του αρχαίου κόσμου και της τεράστιας σημασίας αυτής για την ανθρωπότητα.

Οι μαθητές ανταποκρίθηκαν με μεγάλο ενδιαφέρον και έθεσαν πολύ εύστοχες και ώριμες ερωτήσεις, κάποιες μάλιστα στα αγγλικά. Στις διαλέξεις αυτές παρευρέθη ο Σύμβουλος Εκπαίδευσης Φιλολόγων Δρ Αγαθοκλής Αζέλης, ο οποίος έμπρακτα στηρίζει κάθε είδους καινοτόμο δράση και τον ευχαριστούμε γι’ αυτό. Ακολουθούν κάποιες από τις εντυπώσεις των μαθητών του Α2 Λυκείου.

«Πολλά με εντυπωσίασαν από τη συνάντηση με τον Dr Wardle, περισσότερο όμως η πληροφορία ότι αυτά που ξέρουμε για την αρχαία ιστορία ίσως να μην ισχύουν, καθώς με νέες ανακαλύψεις η ιδέα που είχαμε για την ιστορία μπορεί να αλλάξει εντελώς» Ευαγγελία Κολοβελώνη.

«Θεώρησα την επίσκεψη του Πανεπιστημιακού Καθηγητή Dr Wardle πολύ ενδιαφέρουσα, καθώς ακούσαμε τα βιώματα αυτού του ανθρώπου που έχει καταφέρει τόσα πολλά πράγματα και να εμπλουτίσουμε τις γνώσεις μας με τις πολλές πληροφορίες που μας παρείχε σχετικά με τις έρευνές του. Επιπλέον, ακούσαμε την αγγλική γλώσσα όπως θα ήταν σε μια πανεπιστημιακή διάλεξη, και για μια μαθήτρια όπως εγώ, που ενδιαφέρεται για σπουδές στο εξωτερικό, ήταν πολύ βοηθητικό. Με χαροποιεί πολύ που το Σχολείο μου και οι καθηγητές μας παίρνουν τέτοιες πληροφορίες, γιατί τις θεωρώ πολύ ωφέλιμες για τους μαθητές».

Βασιλίνα Ταμπραντζή

«Μου έκανε εντύπωση ότι ο Καθηγητής Dr Wardle παρά τη μεγάλη ηλικία του έχει ακόμη όρεξη για μάθηση και είναι έτοιμος να ανακαλύψει νέα πράγματα. Συνήθως τα άτομα τρίτης ηλικίας τα έχουμε συνηθίσει αδρανή και χωρίς νέα ενδιαφέροντα, μα ο συγκεκριμένος ήταν σαν νέο παιδί, πάντα ορεξάτος να ταξιδεύει τον κόσμο για την δουλειά που τόσο αγαπάει».

Κων/νος Παπακέμος

«Από τη συνάντηση με τον Καθηγητή μάθαμε πολλά πράγματα για την ιστορία μας. Μας εντυπωσίασε το γεγονός οτι ξέρει αρχαία και νέα ελληνικά, καθώς και λατινικά. Τέλος, εντύπωση μας έκανε αυτό που είπε για την ιστορία, οτι συνεχώς αναθεωρείται με τα νέα δεδομένα που έρχονται στο φως»

Έλενα Παπαγιάννη και Θεοδώρα Μπαλούκα

«Ο Dr Wardle μας χάρισε απλόχερα μαθήματα ζωής. Αναδιηγώντας τη ζωή του με τα νεανικά του χρόνια που ήταν ένα συνεχές «κυνήγι» των Δωριέων μέσα στο αρχαιολογικό του ταξίδι, κατέληξα σε διάφορα συμπεράσματα για το πώς ωριμάζουμε και επιλέγουμε στη ζωή μας. Την μεγαλύτερη εντύπωση μου προκάλεσε η χρόνια επιμονή και αφοσίωση του στην εκμάθηση της αρχαίας και νέας ελληνικής γλώσσας»

Βασιλεία Παππά

«Αυτό που προσωπικά με εντυπωσίασε σχετικά με τη ζωή και τις εμπειρίες του Dr Wardle είναι οτι δεν φοβήθηκε να δοκιμάσει νέα πράγματα και να εξελιχθεί ως άνθρωπος σε διάφορους τομείς. Για μένα, αυτό ήταν ένα μάθημα ζωής γιατί κατάλαβα πόσο σημαντικό είναι να είμαι ανοιχτός σε νέα αντικείμενα και να αποκτώ πείρα σε ποικίλα θέματα»

Γιώργος Καμηλάρης

«One of the many things that drew my interest while listening to Dr Wardle was his admiration for the Ancient Greek culture, and the way he was describing to us his progress in the field of ancient Greek history and archaeology»

Κων/νος Σακελλάρης

Ευχαριστούμε θερμά τον Dr Wardle για την πρόθυμη ανταπόκριση στο κάλεσμά μας, καθώς όλα όσα αποκόμισαν οι μαθητές μας ήταν πολύτιμη σκευή για τη ζωή και τη σταδιοδρομία τους.

Δρ Φανή Μπαλαμώτη