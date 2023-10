Στο πλαίσιο του ευρωπαϊκού προγράμματος ERASMUS KA1, το Πρότυπο – 2ο ΕΠΑΛ Τρικάλων συμμετείχε σε πρόγραμμα επιμόρφωσης στο Ελσίνκι διάρκειας μιας εβδομάδας από 20 έως 27 Αυγούστου 2023. Το επιμορφωτικό σεμινάριο που παρακολούθησαν οι εκπαιδευτικοί είχε τίτλο «The Classroom of the future: Teaching with Social Media» και διοργανώθηκε από την Europass Teacher Academy. Οι εκπαιδευτικοί επιμορφώθηκαν στην αποτελεσματική χρήση των συστημάτων διαχείρισης μάθησης (LMS) και γνώρισαν διαδικτυακά εργαλεία εκμάθησης και εκπαίδευσης που ενσωματώνουν πλήθος δυνατοτήτων αλληλεπίδρασης και επικοινωνίας των μαθητών καθώς και συνεργασίας παραγωγής κοινού έργου. Επίσης, γνώρισαν εφαρμογές που παρέχουν τη δυνατότητα επέκτασης του φυσικού χώρου και χρόνου της σχολικής τάξης και ενισχύουν την παιγνιώδη μάθηση, μια μορφή μάθησης ελκυστική και ενδιαφέρουσα για τους μαθητές.

Υπήρξε, επίσης, ενημέρωση και εποικοδομητικός διάλογος για τις ευκαιρίες και τους κινδύνους από την ραγδαία εξέλιξη της ψηφιακής κουλτούρας καθώς επίσης και για το ρόλο της τεχνητής νοημοσύνης στην εκπαίδευση μέσω του ChatGPT και άλλων εφαρμογών.

Ταυτόχρονα, ήρθαν σε επαφή με το φινλανδικό εκπαιδευτικό σύστημα με αποτέλεσμα να διευρύνουν τους εκπαιδευτικούς τους ορίζοντες και να εντοπίσουν ομοιότητες και διαφορές μεταξύ των εκπαιδευτικών συστημάτων. Στη ροή κινητικότητας συμμετείχαν οι εκπαιδευτικοί: Νταράλας Παυσανίας ΠΕ82, Αβδελίδου Ελένη ΠΕ86, Μαρκάκη Φωτεινή ΠΕ78, Παπαγεωργίου Παναγιώτα ΠΕ02. Το σεμινάριο παρακολούθησαν επίσης εκπαιδευτικοί από άλλες χώρες όπως Γερμανία, Ισπανία, Κροατία, Ιταλία, Ρουμανία, Ουγγαρία.

Η ροή κινητικότητας πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο του σχεδίου με κωδικό αριθμό 2022-1-EL01-KA121-VET-000065821 και συγχρηματοδοτήθηκε από την Ευρωπαϊκή Ένωση.