Την περαιτέρω χαλάρωση των περιοριστικών μέτρων που έχουν ληφθεί για τον περιορισμό της πανδημίας του κορωνοϊού αναμένεται να εισηγηθεί αύριο στην Επιτροπή των Λοιμωξιολόγων ο υπουργός Ανάπτυξης κι Επενδύσεων, Άδωνις Γεωργιάδης. Σύμφωνα με πληροφορίες, θα εισηγηθεί την «επαναφορά» της μουσικής στην εστίαση από αυτό το Σάββατο 12 Ιουνίου, αλλά και την παράταση της κυκλοφορίας μέχρι τη 01.30 μετά τα μεσάνυχτα ή ακόμα και κατάργηση της. Αν και είναι πιθανό τα δύο μέτρα να ισχύσουν από αυτό το Σάββατο, φαίνεται ότι οι αποφάσεις αυτές εξαρτώνται από την πορεία των κρουσμάτων, αλλά και τις τουριστικές ροές.

Λίγο αργότερα και συγκεκριμένα μέσα στον Ιούλιο η Επιτροπή αναμένεται να ανάψει το πράσινο φως για την αύξηση του ορίου ατόμων από τα 100 στα 200 για τις δεξιώσεις γάμων και βαφτίσεων.

Πηγή: skai.gr