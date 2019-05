 Εντυπωσιάζει η ανακάλυψη που έγινε στη μεγαλύτερη σπηλιά του κόσμου

Η μεγαλύτερη σπηλιά του κόσμου, που βρίσκεται στο Βιετνάμ, φαίνεται πως είναι ακόμη… μεγαλύτερη απ’ ότι ήταν γνωστό, σύμφωνα με νέες ανακαλύψεις επιστημόνων.

Τον περασμένο μήνα, δύτες -οι ίδιοι που διέσωσαν τους «Αγριόχοιρους» και τον προπονητή τους από τη σπηλιά της Ταϊλάνδης- αποφάσισαν να εξερευνήσουν τη σπηλιά.

Τότε ήταν που ανακάλυψαν ένα νέο υποβρύχιο τούνελ, το οποίο συνδέει το σπήλαιο Χανγκ Σον Ντονγκ – έκτασης 38,5 εκατομμυρίων κυβικών μέτρων- με μία άλλη σπηλιά μεγέθους 1,6 κυβικών μέτρων, όπως αναφέρεται στο δημοσίευμα του CNNi.

Σύμφωνα με τους ειδικούς, η δεύτερη σπηλιά υπήρχε πάντα σε εκείνο το σημείο, όμως, δεν είχε εξερευνηθεί, μέχρι στιγμής.

Όπως φαίνεται, η ομάδα των δυτών έλαβε πρόσκληση για ένα ταξίδι στο σπήλαιο Χανγκ Σον Ντονγκ ως «ευχαριστώ» για την προσφορά τους στη διάσωση της ποδοσφαιρικής ομάδας παιδιών και του προπονητή τους στην Ταϊλάνδη. Τότε, αποφάσισαν πως ήθελαν να κάνουν κάτι που δεν έχει ξαναγίνει: κατάδυση στο Σον Ντονγκ.

