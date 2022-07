Από 21-25/7 στον Θερινό Δημοτικό Κινηματογράφο, στον Μύλο Ματσόπουλου θα προβάλλεται καθημερινά στις 21.45 η ταινία Φανταστικά Ζώα: Τα Μυστικά του Ντάμπλντορ

Τιμές εισιτηρίων: Γεν. είσοδος 5 €.

φοιτητικό-μαθητικό- ανέργων- πολυτέκνων 4 €.

facebook/Δήμος Τρικκαίων

Δημοτικος Κινηματογραφος Τρικαλων

Φανταστικά Ζώα: Τα Μυστικά του Ντάμπλντορ

Σκηνοθέτης: Ντέιβιντ Γέιτς

Πρωταγωνιστούν: Τζουντ Λο, Μαντς Μίκελσεν, Έντι Ρεντμέιν, Έζρα Μίλερ

Ο καθηγητής Άλμπους Ντάμπλντορ γνωρίζει ότι ο πανίσχυρος σκοτεινός μάγος Γκρίντελβαλντ κινείται για να πάρει τον έλεγχο του Κόσμου των Μάγων. Ανίκανος να τον σταματήσει μόνος του, αναθέτει στον Σκαμάντερ να ηγηθεί μιας ατρόμητης ομάδας μάγων, μαγισσών και ενός γενναίου μαγκλ φούρναρη σε μια επικίνδυνη αποστολή, όπου συναντούν παλιά και νέα ζώα και συγκρούονται με την ενισχυμένη λεγεώνα του Γκρίντελβαλντ.

«Μία ευχάριστη κινηματογραφική εμπειρία, σε ένα αγαπημένο σύμπαν (αυτό του Χάρυ Πόττερ), γεμάτο εκπλήξεις, μαγεία, χιούμορ, χαρακτήρες που αντιπροσωπεύουν το καλό ή το κακό, κυρίως όμως προσφέρουν την απόλυτη εντυπωσιακή εμπειρία της σκοτεινής αίθουσας». Αχιλλέας Βασιλείου Cinepivates

21-25/7 Φανταστικά Ζώα: Τα Μυστικά του Ντάμπλντορ Φαντασίας 142΄

26-30/7 Doctor Strange in the Multiverse of Madness Περιπέτεια 126΄

Στήλη θεάματα

ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΣ

CINE –ΜΥΛΟΣ– 3d Digital Cinema & Dolby.

στον Μύλο Ματσόπουλου

μαγευτικό περιβάλλον, ψηφιακή εικόνα & ήχος,

άνετα καθίσματα, αναψυκτήριο.

Τηλ. 24310 20090

facebook Δήμος Τρικκαίων

Δημοτικός Κινηματογράφος Τρικάλων

Ώρες προβολών: Καθημερινά 21.45

Τιμές εισιτηρίων: Γεν. είσοδος 5 €.

φοιτητικό-μαθητικό- ανέργων- πολυτέκνων 4 €