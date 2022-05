Τα οφέλη μια πρωινής συνήθειας αναδεικνύουν οι ερευνητές ως το καλύτερο γιατροσόφι για την καταπολέμηση της δυσκοιλιότητας.

Υπάρχουν πολλά όπλα από το οπλοστάσιο της κουζίνας που μπορούν να ανακουφίσουν το έντερο που ταλαιπωρείται από δυσκοιλιότητα. Στην προκειμένη περίπτωση θα αναφερθούμε στο πιο απλό γιατροσόφι το οποίο όμως, κάνει θαύματα: ένα ποτήρι ζεστό νερό κάθε πρωί.

Μία δόση Η2Ο την ημέρα και συγκεκριμένα το πρωί αμέσως μετά το ξύπνημα, βοηθά στην παροχή θρεπτικών συστατικών σε όλο το σώμα, στη ρύθμιση της θερμοκρασίας του σώματος και στην αποβολή των τοξινών από τον οργανισμό, σύμφωνα με την Mayo Clinic.

Η κατανάλωση νερού σε οποιαδήποτε θερμοκρασία θα διατηρήσει τον οργανισμό ενυδατωμένο, όμως το ζεστό νερό είναι το καλύτερο για τη δυσκοιλιότητα, σύμφωνα με την έρευνα που διενεργήθηκε τους μήνες Σεπτέμβριο και Οκτώβριο 2016 και δημοσιεύθηκε στο ​Gastroenterology Nursing. Η κατανάλωση ζεστού νερού με άδειο στομάχι μπορεί να αποτελεί το ιδανικότερο ξύπνημα, καθώς ένα μόνο ποτήρι θέτει σε κίνηση το έντερο.

«Μελέτες έχουν δείξει πως η κατανάλωση κρύου νερού μειώνει την κινητικότητα» τόνισε η Δρ. Elena A. Ivanina, γαστρεντερολόγος. «Για παράδειγμα» όπως συμπλήρωσε η ίδια «η πόση νερού θερμοκρασίας 2 °C βρέθηκε πως καταστέλλει τις γαστρικές συσπάσεις σε σύγκριση με τους 37 και 60 °C» σημείωσε η Δρ. Elena Ivanina συνιστώντας στους ανθρώπους να καταναλώνουν το λιγότερο 8 ποτήρια νερό την ημέρα και πάντα ανάλογα με την ηλικία, το φύλο και τα επίπεδα άσκησης.

Για τους ειδικούς, πάντως, η σωστή θερμοκρασία είναι όταν το νερό είναι κάτι παραπάνω από χλιαρό αλλά σίγουρα όχι καυτό, δηλαδή μεταξύ των 50 και 70 βαθμών Κελσίου.

Σύμφωνα με τις συστάσεις της κλινικής Cleveland, πρέπει να πίνουμε τουλάχιστον 8 ποτήρια νερό μέσα στην ημέρα και επιπλέον 2 με 4 ποτήρια σε περίπτωση που υπάρχουν έντονα συμπτώματα δυσκοιλιότητας.

Κάτι τέτοιο συμβαδίζει με την έρευνα που δημοσιεύθηκε στο ​​PLOS One​ που κατέληξε στο συμπέρασμα πως η κατανάλωση τουλάχιστον 8 ποτηριών νερού την ημέρα βοηθά στην ανακούφιση των συμπτωμάτων της δυσκοιλιότητας ιδίως σε άτομα που ζουν με το σύνδρομο ευερέθιστου εντέρου.

Είναι αρκετά ασφαλές να καταναλώνει κανείς το λιγότερο 1 με 2 ποτήρια νερό όταν ξυπνάει για να ενεργοποιείται ο πεπτικός μηχανισμός, αλλά όπως τονίζουν οι ειδικοί, το νερό από μόνο του δεν αρκεί. Είναι ανάγκη να καταναλώνονται και τροφές με υψηλή περιεκτικότητα σε φυτικές ίνες όπως είναι τα φρούτα, τα λαχανικά, τα όσπρια και τα δημητριακά ολικής άλεσης.

Με λεμόνι ή χωρίς;

Για πολλούς είναι βαρετό να πίνουν σκέτο νερό. Εναλλακτικά λοιπόν, οι ειδικοί επιτρέπουν την προσθήκη του λεμονιού ή λάιμ αφού η βιταμίνη C και το κιτρικό οξύ που περιέχονται σε αυτά βοηθούν στην πέψη και τη δυσκοιλιότητα, ενώ η οξύτητα βοηθά στην κάθαρση του εντέρου, σύμφωνα με την έρευνα που δημοσιεύθηκε στο Journal of Science and Technology​.

