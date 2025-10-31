Το Επιμελητήριο Τρικάλων και η Ένωση Οικονομολόγων & Φοροτεχνικών Ελευθέρων Επαγγελματιών Ν. Τρικάλων, σε συνεργασία με την εταιρία ENTERSOFTONE, σας προσκαλούν στην ανοιχτή ενημερωτική εκδήλωση με θέμα: «Ψηφιακή Κάρτα Εργασίας – 13ωρη απασχόληση», που θα πραγματοποιηθεί την Πέμπτη 6 Νοεμβρίου 2025 και ώρα 17:30, στην αίθουσα εκδηλώσεων του Επιμελητηρίου Τρικάλων (Βενιζέλου 1, Τρίκαλα).

Εισηγητής θα είναι ο κ. Φραγκιαδάκης Νικόλαος, Λογιστής – Φοροτεχνικός, Σύμβουλος επιχειρήσεων, CEO NAF ACCOUNTING TAX CONSULTING IKE.

Η εκδήλωση απευθύνεται σε επιχειρηματίες, οικονομολόγους, φοροτεχνικούς και δικηγόρους.