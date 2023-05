Ενωμένα Αραβικά Εμιράτα(UAE) η χώρα της απόλυτης χλιδής του πλούτου αλλά κ των πολλών αντιθέσεων. Μια χώρα που γνώρισε την άνθιση της τα τελευταία 35 χρόνια περίπου. Μια χώρα δέκα εκατομμυρίων κατοίκων από τους οποίους μόλις οι εννιακόσιες χιλιάδες είναι οι πραγματικοί ιθαγενείς. Τα εμιράτα είναι εφτά αυτόνομα κρατίδια με πρωτεύουσα όλης της χώρας το Abu Dhabi όπου βρίσκεται η κυβέρνηση κ οι διοικητικές υπηρεσίες.

Η πιο σημαντική πόλη όμως κ με αυτή που θα ασχοληθούμε είναι το διάσημο Dubai. H οικονομική άνθιση της χώρας οφείλεται φυσικά στο πετρέλαιο. Οι εμίρηδες όμως πολύ σωστά σκέφτηκαν ότι κάποια μέρα αυτό θα τελειώσει κ επένδυσαν στο τουρισμό. Και πραγματικά στο Dubai θα δεις κ θα κάνεις οτι δεν μπορείς να φανταστείς. Χιλιάδες λέξεις δεν φτάνουν για να περιγράψουν όσα αρχιτεκτονικά θαύματα έχουν γίνει κ γίνονται καθημερινά σε αυτή τη χώρα. Πόσο δύσκολο όμως είναι να πας, πόσο κοστίζει και τι θα δεις όταν φτάσεις εκεί θα σας βοηθήσω με το συγκεκριμένο άρθρο να το δείτε….

Αξιοθέατα:

Για να κατανοήσει κανείς το Dubai καλύτερα πρέπει να ξεκινήσει την βόλτα του από το παλιό Dubai εκεί που ξεκίνησαν όλα. Βέβαια ολα έχουν ανακατασκευαστεί κ απλά αναπαριστούν το ψαροχώρι της δεκαετίας του ογδόντα. Φτάνοντας στη περιοχή του Al Fahidi και κατά μήκους του ποταμού (dubai Creek) περπατήστε κ ζήστε τη πόλη όπως ήταν τις περασμένες δεκαετίες κάντε τις αγορές σας σε αναμνηστικά πιείτε τον καφέ σας κ απολαύστε το φαγητό σας στη προβλήτα του Al Seef με θέα την Deira το πρώτο κομμάτι της πόλης που αναπτύχθηκε. Συνεχίστε την βόλτα σας κ πηγαίνετε απέναντι στην Deira όπου βρίσκεται η αγορά του χρυσού κ των μπαχαρικών παίρνοντας το καραβάκι (κοστος0,25euro). Φυσικά το παζάρι όπως κ σε όλο τον Αραβικό κόσμο επιτρέπεται είναι μέρος της κουλτούρας τους.

Εδώ πρέπει να τονίσω ότι το Dubai είναι τεράστιο και οι αποστάσεις πολύ μεγάλες μεταξύ των αξιοθέατων οπότε την πρώτη φορά που θα επισκεφτεί κάποιος το συγκεκριμένο εμιράτο πρέπει να εχει επιλέξει απο πριν τι θέλει να δει. Σε κάθε περιοχή μπορεί να χρειαστείς να αφιερώσεις κ μια ημέρα. Αφού δούμε και φύγουμε από το old Dubai θα αφιερώσουμε τις ημέρες κ τον χρόνο μας στα πιο σημαντικά….

Palm Jumeira

Το απόλυτο αρχιτεκτονικό θαύμα! Εδώ νιώθει κανείς κ μπαίνει στη λογική να σκεφτεί τις δυνατότητες του ανθρώπου. Κάποιοι θα μιλήσουν για ωμή παρέμβαση του ανθρώπου στη φύση εγώ όμως είμαι ενθουσιασμένος με αυτό που είδα. Εδώ οι δραστηριότητες που μπορεί να κάνει κάποιος είναι πάρα πολλές. Εγώ θα προτείνω να ανεβείτε στον πύργο The view at the palm όπου η θέα είναι εξωπραγματική .Θα δείτε από ψηλά το σχηματισμένο φοίνικα ,τη μαρίνα του Dubai κ το Burj El Arab. Πριν το σούρουπο πιάστε θέση στη παραλία του The Pointe για να απολαύσετε τον πολύχρωμο χορό των συντριβανιων με θέα το διάσημο Atlantis Resort.

Dubai marina & Jbr beach Στην εντυπωσιακή τεχνητή μαρίνα του Dubai μήκους 3,5 χιλιομέτρων είναι χτισμένοι εκατέρωθεν πολυάριθμοι ουρανοξύστες. Εδώ μπορεί να πει κανείς ότι είναι κ η καρδιά του νέου Dubai.Πληθος ξενοδοχεία ,εστιατόρια ,κάθε είδους μπαρ κ καφέ για όλα τα γούστα κ τα πορτοφόλια του καθενός σου δίνουν την αίσθηση ότι είσαι στο σωστό μέρος για να απολαύσεις τις διακοπές σου κ το ταξίδι σου. Το θέαμα τη νύχτα με τα φωτισμένα κτήρια είναι εκπληκτικό. Επίσης μπορείς να απολαύσεις το μπάνιο και την βόλτα σου στη Jbr beach ίσως την πιο διάσημη ελεύθερη παραλία του εμιράτου. Εδώ πρέπει να πω ότι το εμιράτο του Dubai χρειάζεται πολλές μέρες για να τα δεις όλα…Οπωσδήποτε πρέπει να πάτε στο Museum of the future ένα εκπληκτικό μουσείο που δείχνει πως θα είναι ο κόσμος σε εκατό χρόνια από τώρα. Εννοείται οτι αυτή τη στιγμή θεωρείται ένα από τα πιο σημαντικά αξιοθέατα κ πρέπει να έχεις κάνει κράτηση πολλές μέρες πριν. Μην παραλείψετε να επισκεφτείτε το Souk Medinat jumeirah και να κάνετε βαρκάδα στα κανάλια του…όπως κ να βγάλετε φωτογραφίες με το μοναδικό 7αστερων ξενοδοχείο του κόσμου το Burj Al Arab.Στο συγκεκριμένο εμιράτο επίσης θα δείτε την μεγαλύτερη κορνίζα του κόσμου όπως λέγεται το Dubai Frame και τους πανέμορφους Miracle Gardens. Abu Dhabi Ένα ταξίδι στα Εμιράτα δεν θα είναι ολοκληρωμένο αν δεν επισκεφτείτε την πρωτεύουσα της χώρας. Θα πρότεινα δύο βράδια διαμονή για να έχετε χρόνο για πολλές δραστηριότητες. Εν συντομία αξίζει να επισκεφτείτε το μεγάλο τζαμί του Sheikh Zayed ένα πραγματικό αριστούργημα τόσο την ημέρα όσο κ τη νύχτα. Επίσης οπωσδήποτε να πάτε στο Qasr Al Watan όπου είναι η έδρα της κυβέρνησης ένα πραγματικά εκπληκτικό παλάτι.. στην ίδια περιοχή θα καθίσετε για να πιείτε καφέ από βρώσιμο χρυσό στο Emirates palace ενα παλιό παλάτι που έχει γίνει πλέον ξενοδοχείο κ να θαυμάσετε τους Etihad towers….απολαύστε την βόλτα σας όταν ο καιρός το επιτρέπει στην Corniche beach κ για όσους δεν έχουν επισκεφτεί το musse de Louvre υπάρχει παράρτημα σε ένα εκπληκτικό κτήριο στην πόλη.