Μια σημαντική έκθεση ζωγραφικής του Μανώλη Σαββιδάκη που οργανώθηκε από το Μουσείο Τσιτσάνη, εγκαινιάζεται το Σάββατο 16 Οκτωβρίου στις 7 το απόγευμα, στο χώρο του Δίδυμου Οθωμανικού Λουτρού.

Η έκθεση έχει τίτλο «Απόσταγμα Ονείρου», θα διαρκέσει μέχρι τις 24 Οκτωβρίου και είναι επισκέψιμη για το κοινό καθημερινά τις ώρες 09:00 – 15:00 και 18:00 – 21:00

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ

Ο Εμμανουήλ Σαββιδάκης είναι Διπλωματούχος της Εθνικής Ανώτατης Σχολής Καλών Τεχνών των Παρισίων «Ecole Nationale Superieure des Beaux-Arts» στη ζωγραφική.

Μετεκπαιδεύτηκε για τρία χρόνια στο τμήμα ατσάλινης μήτρας Νομισμάτων, Μεταλλίων και Κοσμημάτων (Ε.Ν.S.B.A.).

Εχει αποφοιτήσει από το College d’Enseignement Industriel de Bijouterie, όπου παρακολούθησε πενταετή κύκλο σπουδών με τριετή υποτροφία από τον Ε.Ο.Μ.Μ.Ε.Χ.

Είναι κάτοχος του C.A.P. Pratique του κέντρου Εξετάσεων της Ακαδημίας των Παρισίων στο σχέδιο, κατασκευή και χάραξη κοσμημάτων.

Φοίτησε κοντά σε πολύ σπουδαίους καθηγητές όπως τους: κ.κ. J. Bertholle, J. Asselberg, G. Malvos V. Guignebert, Debré.

Μεταπτυχιακός τίτλος «Συντήρηση Μεταλλικών Αντικειμένων».

Εχει εργαστεί ως σχεδιαστής, κατασκευαστής μοντέλων και χαράκτης σε κοσμήματα και ατσάλινες μήτρες κοσμημάτων, στις επιχειρήσεις του κ. Κωνσταντίνου Τριάντου και του κ. Ηλία Λαλαούνη (στον οποίο συστήθηκε από τον Ακαδημαϊκό κ. Νικόλαο Λούρο).

Από το 1988 έως το 1999 εργάστηκε ως έκτακτος καθηγητής εφαρμογών του ΤΕΙ Αθηνών στο τμήμα Συντήρησης Αρχαιοτήτων και Εργων Τέχνης (Τμήμα Μετάλλου).

Από το 1987 έως και σήμερα διδάσκει ως καθηγητής καλλιτεχνικών στη Μέση Εκπαίδευση.

Εχει λάβει μέρος σε πολλές ατομικές και ομαδικές εκθέσεις, οι σημαντικότερες από τις οποίες είναι οι εξής:

1985 Grand Palais des Champs Elysées ( Salon de Mai): Μετάλλια με θέμα την Ενέργεια.

1988 Μόσχα – Ρωσία – Ελληνική Ζωγραφική και Χαρακτική (όπου ένα από τα έργα του το “Στίγμα” λαμβάνει την πρώτη θέση).

1989 Σόφια, Βουλγαρία, Διεθνής Εκθεση Νέων Ζωγράφων (όπου εκπροσώπησε την Ελλάδα και διετέλεσε κομισάριος της έκθεσης, ορισμένος από το Δ.Σ. του Ε.Ε.Τ.Ε.

1996 Ατομική Εκθεση στο Κολέγιο Αθηνών (Ζωγραφική-Κόσμημα) με θέμα“Παιγνιδίσματα Νεφών” ( Μορφολογικές αναπλάσεις των νεφών στη Ζωγραφική με αντίστοιχα χειροποίητα Κοσμήματα)

1996 Δήμος Πεύκης, ομαδική Εκθεση Σύγχρονης Ελληνικής Ζωγραφικής.

1997 Ατομική Εκθεση στο Mont Parnes-Casino , Πάρνηθα (Ζωγραφική και Κόσμημα), σε συνεργασία με τον οίκο μόδας υψηλής ραπτικής Τρανούλης “Χρώματα και αρώματα”.

1998 Σβέτσιγκεν Γερμανίας (ομαδική έκθεση). Συμμετείχε με έργα ψυχοσωματικής ανύψωσης και επεξεργασίας.

2001 Τεχνόπολη του Δήμου Αθηναίων, ομαδική ΄Εκθεση σχετικά με σύγχρονες ανησυχίες.

2003 Ατομική Εκθεση “Η Αλισάχνη της Μνήμης” ( ΄Εκθεση Ζωγραφικής με βασικό θέμα την αναπόληση των αναμνήσεων από την παιδική ηλικία μέχρι τις ημέρες μας.)

2015 Ατομική Εκθεση “ Η Αίγλη της Ροής”. (Ζωγραφική των κινήσεων και μεταβολών του νερού, του ανέμου, των συναισθημάτων πάνω σε γόνιμες εξελίξεις όλων των στοιχείων και του ανθρώπου.)

Σύμφωνα με τον ιστορικό τέχνης κ. Γαλερίδη Γιάννη (δρ. Πανεπιστημίου Αθηνών, επιστημονικό συνεργάτη της Ακαδημίας Αθηνών: «Στη ζωγραφική του άλλοτε χρησιμοποιεί σουρεαλιστικό λεξιλόγιο και άλλοτε συνδυάζει αφαιρετικές και εξπρεσιονιστικές τάσεις, πάντοτε με συμβολική διάθεση».

Υπάρχουν πολλές δημοσιεύσεις και άρθρα από κριτικούς και ανθρώπους της τέχνης όπως στο Λεξικό Ελλήνων Καλλιτεχνών «Ζωγράφοι – Γλύπτες –Χαράκτες 16oς-20ος αιώνας» του εκδοτικού οίκου «Μέλισσα» στο Who is Who της Hubner και σε άλλα περιοδικά.

Ο ίδιος έχει γράψει άρθρο στο περιοδικό «Αρχαιολογία και Τέχνες» με τίτλο «Παραδοσιακές τεχνικές Αργυροχρυσοχοΐας», τεύχος 61, Δεκέμβριος 1996.