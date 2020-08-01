<div class="main-intro">\r\n<p style="text-align: justify;"><a href="https:\/\/www.newsbomb.gr\/tags\/tag\/20874\/kairos">\u039a\u03b1\u03b9\u03c1\u03cc\u03c2 \u03c3\u03ae\u03bc\u03b5\u03c1\u03b1<\/a>\u00a0-\u00a0<a href="https:\/\/www.newsbomb.gr\/tags\/tag\/26125\/eidhseis" aria-invalid="true">\u0395\u03b9\u03b4\u03ae\u03c3\u03b5\u03b9\u03c2<\/a>: \u039a\u03b1\u03bb\u03cc\u03c2 \u03ba\u03b1\u03b9 \u03b6\u03b5\u03c3\u03c4\u03cc\u03c2 \u03b8\u03b1 \u03c0\u03b1\u03c1\u03bf\u03c5\u03c3\u03b9\u03b1\u03c3\u03c4\u03b5\u03af \u03b1\u03c1\u03c7\u03b9\u03ba\u03ac \u03bf \u03ba\u03b1\u03b9\u03c1\u03cc\u03c2 \u03c3\u03ae\u03bc\u03b5\u03c1\u03b1 \u03a3\u03ac\u03b2\u03b2\u03b1\u03c4\u03bf (1\/8) \u03c3\u03c4\u03bf \u03bc\u03b5\u03b3\u03b1\u03bb\u03cd\u03c4\u03b5\u03c1\u03bf \u03c4\u03bc\u03ae\u03bc\u03b1 \u03c4\u03b7\u03c2 \u03c7\u03ce\u03c1\u03b1\u03c2 - \u0397\u00a0<a href="https:\/\/www.newsbomb.gr\/tags\/tag\/18762\/emy">\u0395\u03b8\u03bd\u03b9\u03ba\u03ae 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justify;">\u039a\u03b1\u03c4\u03ac \u03c4\u03cc\u03c0\u03bf\u03c5\u03c2 \u03b9\u03c3\u03c7\u03c5\u03c1\u03ad\u03c2 \u03ba\u03b1\u03c4\u03b1\u03b9\u03b3\u03af\u03b4\u03b5\u03c2 \u03c0\u03bf\u03c5 \u03b8\u03b1 \u03c3\u03c5\u03bd\u03bf\u03b4\u03b5\u03cd\u03bf\u03bd\u03c4\u03b1\u03b9 \u03c0\u03c1\u03cc\u03c3\u03ba\u03b1\u03b9\u03c1\u03b1 \u03b1\u03c0\u03cc \u03b9\u03c3\u03c7\u03c5\u03c1\u03bf\u03cd\u03c2 \u03b1\u03bd\u03ad\u03bc\u03bf\u03c5\u03c2 \u03ba\u03b1\u03b9 \u03c0\u03b9\u03b8\u03b1\u03bd\u03cc\u03bd \u03b1\u03c0\u03cc \u03c7\u03b1\u03bb\u03b1\u03b6\u03bf\u03c0\u03c4\u03ce\u03c3\u03b5\u03b9\u03c2 \u03b8\u03b1 \u03b5\u03ba\u03b4\u03b7\u03bb\u03c9\u03b8\u03bf\u03cd\u03bd:<\/p>\r\n<p style="text-align: justify;">1. \u0391\u03c0\u03cc \u03c4\u03b9\u03c2 \u03bd\u03c5\u03c7\u03c4\u03b5\u03c1\u03b9\u03bd\u03ad\u03c2 \u03ce\u03c1\u03b5\u03c2 \u03c4\u03bf\u03c5 \u03a3\u03b1\u03b2\u03b2\u03ac\u03c4\u03bf\u03c5 (01-08-2020) \u03bc\u03ad\u03c7\u03c1\u03b9 \u03c4\u03bf 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\u039a\u03c5\u03c1\u03b9\u03b1\u03ba\u03ae (02-08-2020) \u03c3\u03b5 \u03cc\u03bb\u03b7 \u03c4\u03b7\u03bd \u03b7\u03c0\u03b5\u03b9\u03c1\u03c9\u03c4\u03b9\u03ba\u03ae \u03c7\u03ce\u03c1\u03b1 \u03ba\u03b1\u03b9 \u03c4\u03bf \u03b2\u03cc\u03c1\u03b5\u03b9\u03bf \u0391\u03b9\u03b3\u03b1\u03af\u03bf<em>\u00bb.<\/em><\/p>\r\n\r\n<h2 style="text-align: justify;">\u039f \u03ba\u03b1\u03b9\u03c1\u03cc\u03c2 \u03c3\u03ae\u03bc\u03b5\u03c1\u03b1<\/h2>\r\n<p style="text-align: justify;">\u0391\u03c1\u03c7\u03b9\u03ba\u03ac \u03b1\u03af\u03b8\u03c1\u03b9\u03bf\u03c2 \u03ba\u03b1\u03b9\u03c1\u03cc\u03c2 \u03c3\u03c4\u03bf \u03bc\u03b5\u03b3\u03b1\u03bb\u03cd\u03c4\u03b5\u03c1\u03bf \u03bc\u03ad\u03c1\u03bf\u03c2 \u03c4\u03b7\u03c2 \u03c7\u03ce\u03c1\u03b1\u03c2.<\/p>\r\n<p style="text-align: justify;">\u0391\u03c0\u03cc \u03c4\u03b9\u03c2 \u03bc\u03b5\u03c3\u03b7\u03bc\u03b2\u03c1\u03b9\u03bd\u03ad\u03c2 \u03ba\u03c5\u03c1\u03af\u03c9\u03c2 \u03ce\u03c1\u03b5\u03c2 \u03c3\u03c4\u03b1 \u03b7\u03c0\u03b5\u03b9\u03c1\u03c9\u03c4\u03b9\u03ba\u03ac \u03ba\u03b1\u03b9 \u03b1\u03c0\u03cc \u03c4\u03bf \u03b1\u03c0\u03cc\u03b3\u03b5\u03c5\u03bc\u03b1 \u03c3\u03c4\u03b9\u03c2 \u03a3\u03c0\u03bf\u03c1\u03ac\u03b4\u03b5\u03c2 \u03ba\u03b1\u03b9 \u03c4\u03b7 \u03b2\u03cc\u03c1\u03b5\u03b9\u03b1 \u0395\u03cd\u03b2\u03bf\u03b9\u03b1 \u03b8\u03b1 \u03b1\u03bd\u03b1\u03c0\u03c4\u03c5\u03c7\u03b8\u03bf\u03cd\u03bd \u03bd\u03b5\u03c6\u03ce\u03c3\u03b5\u03b9\u03c2 \u03ba\u03b1\u03b9 \u03b8\u03b1 \u03b5\u03ba\u03b4\u03b7\u03bb\u03c9\u03b8\u03bf\u03cd\u03bd \u03c4\u03bf\u03c0\u03b9\u03ba\u03bf\u03af \u03cc\u03bc\u03b2\u03c1\u03bf\u03b9 \u03c3\u03c4\u03b1 \u03bf\u03c1\u03b5\u03b9\u03bd\u03ac \u03c4\u03b7\u03c2 \u0397\u03c0\u03b5\u03af\u03c1\u03bf\u03c5, \u03c4\u03b7\u03c2 \u0398\u03b5\u03c3\u03c3\u03b1\u03bb\u03af\u03b1\u03c2 \u03ba\u03b1\u03b9 \u03c4\u03b7\u03c2 \u03ba\u03b5\u03bd\u03c4\u03c1\u03b9\u03ba\u03ae\u03c2 \u03a3\u03c4\u03b5\u03c1\u03b5\u03ac\u03c2.<\/p>\r\n<p style="text-align: justify;">\u03a3\u03c0\u03bf\u03c1\u03b1\u03b4\u03b9\u03ba\u03ad\u03c2 \u03ba\u03b1\u03c4\u03b1\u03b9\u03b3\u03af\u03b4\u03b5\u03c2 \u03b8\u03b1 \u03b5\u03ba\u03b4\u03b7\u03bb\u03c9\u03b8\u03bf\u03cd\u03bd \u03c3\u03c4\u03b7 \u039c\u03b1\u03ba\u03b5\u03b4\u03bf\u03bd\u03af\u03b1 \u03ba\u03b1\u03b9 \u03c4\u03b7 \u0398\u03c1\u03ac\u03ba\u03b7 \u03c0\u03bf\u03c5 \u03c4\u03b7 \u03bd\u03cd\u03c7\u03c4\u03b1 \u03b8\u03b1 \u03b5\u03bd\u03c4\u03b1\u03b8\u03bf\u03cd\u03bd \u03ba\u03c5\u03c1\u03af\u03c9\u03c2 \u03c3\u03c4\u03b7\u03bd \u03ba\u03b5\u03bd\u03c4\u03c1\u03b9\u03ba\u03ae \u039c\u03b1\u03ba\u03b5\u03b4\u03bf\u03bd\u03af\u03b1.<\/p>\r\n<p style="text-align: justify;">\u0391\u03c0\u03cc \u03c4\u03b9\u03c2 \u03bd\u03c5\u03c7\u03c4\u03b5\u03c1\u03b9\u03bd\u03ad\u03c2 \u03ce\u03c1\u03b5\u03c2 \u03c4\u03bf\u03c0\u03b9\u03ba\u03ac \u03b9\u03c3\u03c7\u03c5\u03c1\u03ad\u03c2 \u03ba\u03b1\u03c4\u03b1\u03b9\u03b3\u03af\u03b4\u03b5\u03c2 \u03b8\u03b1 \u03b5\u03ba\u03b4\u03b7\u03bb\u03c9\u03b8\u03bf\u03cd\u03bd \u03ba\u03b1\u03b9 \u03c3\u03c4\u03b9\u03c2 \u03a3\u03c0\u03bf\u03c1\u03ac\u03b4\u03b5\u03c2, \u03c4\u03b7\u03bd \u03b1\u03bd\u03b1\u03c4\u03bf\u03bb\u03b9\u03ba\u03ae \u0398\u03b5\u03c3\u03c3\u03b1\u03bb\u03af\u03b1 \u03ba\u03b1\u03b9 \u03c4\u03b7 \u03b2\u03cc\u03c1\u03b5\u03b9\u03b1 \u0395\u03cd\u03b2\u03bf\u03b9\u03b1.<\/p>\r\n<p style="text-align: justify;">\u039f\u03b9 \u03ac\u03bd\u03b5\u03bc\u03bf\u03b9 \u03b8\u03b1 \u03c0\u03bd\u03ad\u03bf\u03c5\u03bd \u03b2\u03cc\u03c1\u03b5\u03b9\u03bf\u03b9 \u03b2\u03bf\u03c1\u03b5\u03b9\u03bf\u03b4\u03c5\u03c4\u03b9\u03ba\u03bf\u03af 3 \u03bc\u03b5 5 \u03ba\u03b1\u03b9 \u03c4\u03bf\u03c0\u03b9\u03ba\u03ac \u03c3\u03c4\u03b1 \u03c0\u03b5\u03bb\u03ac\u03b3\u03b7 6 \u03bc\u03c0\u03bf\u03c6\u03cc\u03c1.<\/p>\r\n<p style="text-align: justify;">\u0397 \u03b8\u03b5\u03c1\u03bc\u03bf\u03ba\u03c1\u03b1\u03c3\u03af\u03b1 \u03b8\u03b1 \u03c3\u03b7\u03bc\u03b5\u03b9\u03ce\u03c3\u03b5\u03b9 \u03bc\u03b9\u03ba\u03c1\u03ae \u03c0\u03c4\u03ce\u03c3\u03b7 \u03c3\u03c4\u03b1 \u03b2\u03cc\u03c1\u03b5\u03b9\u03b1. \u03a3\u03c4\u03b1 \u03bd\u03cc\u03c4\u03b9\u03b1 \u03b8\u03b1 \u03c0\u03b1\u03c1\u03b1\u03bc\u03b5\u03af\u03bd\u03b5\u03b9 \u03c3\u03b5 \u03c5\u03c8\u03b7\u03bb\u03ac \u03b5\u03c0\u03af\u03c0\u03b5\u03b4\u03b1.<\/p>\r\n<p style="text-align: justify;"><strong>\u039f \u03ba\u03b1\u03b9\u03c1\u03cc\u03c2, \u03bc\u03ad\u03c3\u03b1 \u03b1\u03c0\u03cc \u03c4\u03bf WINDY \u03c0\u03bf\u03c5 \u03c7\u03c1\u03b7\u03c3\u03b9\u03bc\u03bf\u03c0\u03bf\u03b9\u03b5\u03af \u03c4\u03b1 \u03c0\u03c1\u03bf\u03b3\u03bd\u03c9\u03c3\u03c4\u03b9\u03ba\u03ac \u03bc\u03bf\u03bd\u03c4\u03ad\u03bb\u03b1 GFS, ECMWF \u03ba\u03b1\u03b9 NEMS<\/strong><\/p>\r\n\r\n<div class="story-embed embed-" style="text-align: justify;"><iframe title="" src="https:\/\/embed.windy.com\/embed2.html?lat=37.996&lon=24.302&zoom=6&level=surface&overlay=rain&menu=&message=true&marker=&calendar=&pressure=true&type=map&location=coordinates&detail=&detailLat=38.152&detailLon=23.665&metricWind=default&metricTemp=default&radarRange=-1" width="630" height="457" frameborder="0"><\/iframe><\/div>\r\n<h2 style="text-align: justify;">\u039f \u03c7\u03ac\u03c1\u03c4\u03b7\u03c2 \u03c4\u03c9\u03bd \u03b8\u03b5\u03c1\u03bc\u03bf\u03ba\u03c1\u03b1\u03c3\u03b9\u03ce\u03bd \u03b1\u03c0\u03cc \u03c4\u03b7\u03bd \u0395\u039c\u03a5<\/h2>\r\n<figure class="media-figure" style="text-align: justify;"><img src="https:\/\/nb.bbend.net\/media\/news\/2020\/08\/01\/1105501\/A_SQ_PROGNOSI_MEGISTES_ELAXISTES_THERMOKRASIES.jpg" alt="" width="1200" height="851" \/><\/figure>\r\n<h2 style="text-align: justify;">\u0391\u03bd\u03b1\u03bb\u03c5\u03c4\u03b9\u03ba\u03ac \u03b7 \u03c0\u03c1\u03cc\u03b3\u03bd\u03c9\u03c3\u03b7 \u03c4\u03bf\u03c5\u00a0<a href="https:\/\/www.newsbomb.gr\/kairos" target="_self" aria-invalid="true" rel="noopener noreferrer">\u03ba\u03b1\u03b9\u03c1\u03bf\u03cd\u00a0<\/a>\u03b1\u03c0\u03cc \u03c4\u03b7\u03bd \u0395\u03b8\u03bd\u03b9\u03ba\u03ae \u039c\u03b5\u03c4\u03b5\u03c9\u03c1\u03bf\u03bb\u03bf\u03b3\u03b9\u03ba\u03ae \u03a5\u03c0\u03b7\u03c1\u03b5\u03c3\u03af\u03b1 \u03b3\u03b9\u03b1 \u03c4\u03bf \u03a3\u03ac\u03b2\u03b2\u03b1\u03c4\u03bf 1\u03b7 \u0391\u03c5\u03b3\u03bf\u03cd\u03c3\u03c4\u03bf\u03c5<\/h2>\r\n<p style="text-align: justify;"><strong>\u0391\u03a4\u03a4\u0399\u039a\u0397<\/strong>\r\n\u039a\u03b1\u03b9\u03c1\u03cc\u03c2: \u0393\u03b5\u03bd\u03b9\u03ba\u03ac \u03b1\u03af\u03b8\u03c1\u03b9\u03bf\u03c2 \u03bc\u03b5 \u03c4\u03bf\u03c0\u03b9\u03ba\u03ad\u03c2 \u03bd\u03b5\u03c6\u03ce\u03c3\u03b5\u03b9\u03c2 \u03c4\u03b9\u03c2 \u03bc\u03b5\u03c3\u03b7\u03bc\u03b2\u03c1\u03b9\u03bd\u03ad\u03c2 \u03ba\u03b1\u03b9 \u03b1\u03c0\u03bf\u03b3\u03b5\u03c5\u03bc\u03b1\u03c4\u03b9\u03bd\u03ad\u03c2 \u03ce\u03c1\u03b5\u03c2.\r\n\u0391\u03bd\u03b5\u03bc\u03bf\u03b9: \u0392\u03cc\u03c1\u03b5\u03b9\u03bf\u03b9 3 \u03ad\u03c9\u03c2 5 \u03bc\u03c0\u03bf\u03c6\u03cc\u03c1.\r\n\u0398\u03b5\u03c1\u03bc\u03bf\u03ba\u03c1\u03b1\u03c3\u03af\u03b1: \u0391\u03c0\u03cc 25 \u03ad\u03c9\u03c2 38 \u03b2\u03b1\u03b8\u03bc\u03bf\u03cd\u03c2. \u03a3\u03c4\u03b1 \u03c0\u03b1\u03c1\u03b1\u03b8\u03b1\u03bb\u03ac\u03c3\u03c3\u03b9\u03b1 \u03b7 \u03bc\u03ad\u03b3\u03b9\u03c3\u03c4\u03b7 2 \u03bc\u03b5 3 \u03b2\u03b1\u03b8\u03bc\u03bf\u03cd\u03c2 \u03c7\u03b1\u03bc\u03b7\u03bb\u03cc\u03c4\u03b5\u03c1\u03b7.<\/p>\r\n<p style="text-align: justify;"><strong>\u0398\u0395\u03a3\u03a3\u0391\u039b\u039f\u039d\u0399\u039a\u0397<\/strong>\r\n\u039a\u03b1\u03b9\u03c1\u03cc\u03c2: \u039b\u03af\u03b3\u03b5\u03c2 \u03bd\u03b5\u03c6\u03ce\u03c3\u03b5\u03b9\u03c2 \u03bf\u03b9 \u03bf\u03c0\u03bf\u03af\u03b5\u03c2 \u03c4\u03b9\u03c2 \u03bc\u03b5\u03c3\u03b7\u03bc\u03b2\u03c1\u03b9\u03bd\u03ad\u03c2 \u03ce\u03c1\u03b5\u03c2 \u03b8\u03b1 \u03b1\u03c5\u03be\u03b7\u03b8\u03bf\u03cd\u03bd \u03ba\u03b1\u03b9 \u03b8\u03b1 \u03b5\u03ba\u03b4\u03b7\u03bb\u03c9\u03b8\u03bf\u03cd\u03bd \u03bc\u03b5\u03bc\u03bf\u03bd\u03c9\u03bc\u03ad\u03bd\u03b5\u03c2 \u03ba\u03b1\u03c4\u03b1\u03b9\u03b3\u03af\u03b4\u03b5\u03c2 \u03bf\u03b9 \u03bf\u03c0\u03bf\u03af\u03b5\u03c2 \u03c4\u03b7 \u03bd\u03cd\u03c7\u03c4\u03b1 \u03b8\u03b1 \u03b5\u03bd\u03c4\u03b1\u03b8\u03bf\u03cd\u03bd.\r\n\u0391\u03bd\u03b5\u03bc\u03bf\u03b9: \u039c\u03b5\u03c4\u03b1\u03b2\u03bb\u03b7\u03c4\u03bf\u03af 3 \u03bc\u03b5 4 \u03bc\u03c0\u03bf\u03c6\u03cc\u03c1.\r\n\u0398\u03b5\u03c1\u03bc\u03bf\u03ba\u03c1\u03b1\u03c3\u03af\u03b1: \u0391\u03c0\u03cc 25 \u03ad\u03c9\u03c2 36 \u03b2\u03b1\u03b8\u03bc\u03bf\u03cd\u03c2 \u039a\u03b5\u03bb\u03c3\u03af\u03bf\u03c5.<\/p>\r\n<p style="text-align: justify;"><strong>\u039c\u0391\u039a\u0395\u0394\u039f\u039d\u0399\u0391, \u0398\u03a1\u0391\u039a\u0397<\/strong>\r\n\u039a\u03b1\u03b9\u03c1\u03cc\u03c2: \u039b\u03af\u03b3\u03b5\u03c2 \u03bd\u03b5\u03c6\u03ce\u03c3\u03b5\u03b9\u03c2 \u03bf\u03b9 \u03bf\u03c0\u03bf\u03af\u03b5\u03c2 \u03b1\u03c0\u03cc \u03c4\u03b9\u03c2 \u03bc\u03b5\u03c3\u03b7\u03bc\u03b2\u03c1\u03b9\u03bd\u03ad\u03c2 \u03ce\u03c1\u03b5\u03c2 \u03b8\u03b1 \u03b1\u03c5\u03be\u03b7\u03b8\u03bf\u03cd\u03bd \u03ba\u03b1\u03b9 \u03b8\u03b1 \u03b5\u03ba\u03b4\u03b7\u03bb\u03c9\u03b8\u03bf\u03cd\u03bd \u03c3\u03c0\u03bf\u03c1\u03b1\u03b4\u03b9\u03ba\u03ad\u03c2 \u03ba\u03b1\u03c4\u03b1\u03b9\u03b3\u03af\u03b4\u03b5\u03c2 \u03bf\u03b9 \u03bf\u03c0\u03bf\u03af\u03b5\u03c2 \u03c4\u03b7 \u03bd\u03cd\u03c7\u03c4\u03b1 \u03b8\u03b1 \u03b5\u03bd\u03c4\u03b1\u03b8\u03bf\u03cd\u03bd \u03ba\u03c5\u03c1\u03af\u03c9\u03c2 \u03c3\u03c4\u03b7\u03bd \u03ba\u03b5\u03bd\u03c4\u03c1\u03b9\u03ba\u03ae \u039c\u03b1\u03ba\u03b5\u03b4\u03bf\u03bd\u03af\u03b1.\r\n\u0391\u03bd\u03b5\u03bc\u03bf\u03b9: \u039c\u03b5\u03c4\u03b1\u03b2\u03bb\u03b7\u03c4\u03bf\u03af 3 \u03bc\u03b5 4 \u03bc\u03c0\u03bf\u03c6\u03cc\u03c1 \u03ba\u03b1\u03b9 \u03c3\u03c4\u03b1 \u03b1\u03bd\u03b1\u03c4\u03bf\u03bb\u03b9\u03ba\u03ac \u03b1\u03c0\u03cc \u03c4\u03bf \u03b1\u03c0\u03cc\u03b3\u03b5\u03c5\u03bc\u03b1 \u03c4\u03bf\u03c0\u03b9\u03ba\u03ac \u03b2\u03bf\u03c1\u03b5\u03b9\u03bf\u03b1\u03bd\u03b1\u03c4\u03bf\u03bb\u03b9\u03ba\u03bf\u03af 3 \u03bc\u03b5 5 \u03bc\u03c0\u03bf\u03c6\u03cc\u03c1.\r\n\u0398\u03b5\u03c1\u03bc\u03bf\u03ba\u03c1\u03b1\u03c3\u03af\u03b1: \u0391\u03c0\u03cc 20 \u03ad\u03c9\u03c2 37 \u03b2\u03b1\u03b8\u03bc\u03bf\u03cd\u03c2 \u039a\u03b5\u03bb\u03c3\u03af\u03bf\u03c5. \u03a3\u03c4\u03b7 \u03b4\u03c5\u03c4\u03b9\u03ba\u03ae \u039c\u03b1\u03ba\u03b5\u03b4\u03bf\u03bd\u03af\u03b1 2 \u03bc\u03b5 3 \u03b2\u03b1\u03b8\u03bc\u03bf\u03cd\u03c2 \u03c7\u03b1\u03bc\u03b7\u03bb\u03cc\u03c4\u03b5\u03c1\u03b7.<\/p>\r\n<p style="text-align: justify;"><strong>\u039d\u0397\u03a3\u0399\u0391 \u0399\u039f\u039d\u0399\u039f\u03a5, \u0397\u03a0\u0395\u0399\u03a1\u039f\u03a3, \u0394\u03a5\u03a4\u0399\u039a\u0397 \u03a3\u03a4\u0395\u03a1\u0395\u0391, \u0394\u03a5\u03a4\u0399\u039a\u0397 \u03a0\u0395\u039b\u039f\u03a0\u039f\u039d\u039d\u0397\u03a3\u039f\u03a3<\/strong>\r\n\u039a\u03b1\u03b9\u03c1\u03cc\u03c2: \u0391\u03c1\u03c7\u03b9\u03ba\u03ac \u03b1\u03af\u03b8\u03c1\u03b9\u03bf\u03c2. \u03a4\u03b9\u03c2 \u03bc\u03b5\u03c3\u03b7\u03bc\u03b2\u03c1\u03b9\u03bd\u03ad\u03c2 \u03ce\u03c1\u03b5\u03c2 \u03ba\u03b1\u03b9 \u03b1\u03c0\u03bf\u03b3\u03b5\u03c5\u03bc\u03b1\u03c4\u03b9\u03bd\u03ad\u03c2 \u03ce\u03c1\u03b5\u03c2 \u03b8\u03b1 \u03b1\u03bd\u03b1\u03c0\u03c4\u03c5\u03c7\u03b8\u03bf\u03cd\u03bd \u03c4\u03bf\u03c0\u03b9\u03ba\u03ad\u03c2 \u03bd\u03b5\u03c6\u03ce\u03c3\u03b5\u03b9\u03c2 \u03c3\u03c4\u03b1 \u03b7\u03c0\u03b5\u03b9\u03c1\u03c9\u03c4\u03b9\u03ba\u03ac \u03ba\u03b1\u03b9 \u03c3\u03c4\u03b1 \u03bf\u03c1\u03b5\u03b9\u03bd\u03ac \u03c4\u03b7\u03c2 \u0397\u03c0\u03b5\u03af\u03c1\u03bf\u03c5 \u03b8\u03b1 \u03b5\u03ba\u03b4\u03b7\u03bb\u03c9\u03b8\u03bf\u03cd\u03bd \u03c4\u03bf\u03c0\u03b9\u03ba\u03bf\u03af \u03cc\u03bc\u03b2\u03c1\u03bf\u03b9 .\r\n\u0391\u03bd\u03b5\u03bc\u03bf\u03b9: \u0392\u03bf\u03c1\u03b5\u03b9\u03bf\u03b4\u03c5\u03c4\u03b9\u03ba\u03bf\u03af 4 \u03bc\u03b5 5 \u03ba\u03b1\u03b9 \u03c4\u03bf\u03c0\u03b9\u03ba\u03ac \u03c3\u03c4\u03bf \u0399\u03cc\u03bd\u03b9\u03bf \u03ad\u03c9\u03c2 6 \u03bc\u03c0\u03bf\u03c6\u03cc\u03c1.\r\n\u0398\u03b5\u03c1\u03bc\u03bf\u03ba\u03c1\u03b1\u03c3\u03af\u03b1: \u0391\u03c0\u03cc 20 \u03ad\u03c9\u03c2 39 \u03b2\u03b1\u03b8\u03bc\u03bf\u03cd\u03c2 \u039a\u03b5\u03bb\u03c3\u03af\u03bf\u03c5. \u03a3\u03c4\u03b1 \u03c0\u03b1\u03c1\u03b1\u03b8\u03b1\u03bb\u03ac\u03c3\u03c3\u03b9\u03b1 \u03b7 \u03bc\u03ad\u03b3\u03b9\u03c3\u03c4\u03b7 2 \u03bc\u03b5 3 \u03b2\u03b1\u03b8\u03bc\u03bf\u03cd\u03c2 \u03c7\u03b1\u03bc\u03b7\u03bb\u03cc\u03c4\u03b5\u03c1\u03b7.<\/p>\r\n<p style="text-align: justify;"><strong>\u0398\u0395\u03a3\u03a3\u0391\u039b\u0399\u0391, \u0391\u039d\u0391\u03a4\u039f\u039b\u0399\u039a\u0397 \u03a3\u03a4\u0395\u03a1\u0395\u0391, \u0395\u03a5\u0392\u039f\u0399\u0391, \u0391\u039d\u0391\u03a4\u039f\u039b\u0399\u039a\u0397 \u03a0\u0395\u039b\u039f\u03a0\u039f\u039d\u039d\u0397\u03a3\u039f\u03a3<\/strong>\r\n\u039a\u03b1\u03b9\u03c1\u03cc\u03c2: \u0391\u03c1\u03c7\u03b9\u03ba\u03ac \u03b1\u03af\u03b8\u03c1\u03b9\u03bf\u03c2. \u0391\u03c0\u03cc \u03c4\u03b9\u03c2 \u03bc\u03b5\u03c3\u03b7\u03bc\u03b2\u03c1\u03b9\u03bd\u03ad\u03c2 \u03ce\u03c1\u03b5\u03c2 \u03b8\u03b1 \u03b1\u03bd\u03b1\u03c0\u03c4\u03c5\u03c7\u03b8\u03bf\u03cd\u03bd \u03c4\u03bf\u03c0\u03b9\u03ba\u03ad\u03c2 \u03bd\u03b5\u03c6\u03ce\u03c3\u03b5\u03b9\u03c2 \u03ba\u03b1\u03b9 \u03b8\u03b1 \u03b5\u03ba\u03b4\u03b7\u03bb\u03c9\u03b8\u03bf\u03cd\u03bd \u03c4\u03bf\u03c0\u03b9\u03ba\u03bf\u03af \u03cc\u03bc\u03b2\u03c1\u03bf\u03b9 \u03c3\u03c4\u03b1 \u03bf\u03c1\u03b5\u03b9\u03bd\u03ac \u03c4\u03b7\u03c2 \u0398\u03b5\u03c3\u03c3\u03b1\u03bb\u03af\u03b1\u03c2 \u03ba\u03b1\u03b9 \u03c4\u03b7\u03c2 \u03ba\u03b5\u03bd\u03c4\u03c1\u03b9\u03ba\u03ae\u03c2 \u03a3\u03c4\u03b5\u03c1\u03b5\u03ac\u03c2. \u0391\u03c0\u03cc \u03c4\u03b9\u03c2 \u03bd\u03c5\u03c7\u03c4\u03b5\u03c1\u03b9\u03bd\u03ad\u03c2 \u03ce\u03c1\u03b5\u03c2 \u03c4\u03bf\u03c0\u03b9\u03ba\u03ac \u03b9\u03c3\u03c7\u03c5\u03c1\u03ad\u03c2 \u03ba\u03b1\u03c4\u03b1\u03b9\u03b3\u03af\u03b4\u03b5\u03c2 \u03b8\u03b1 \u03b5\u03ba\u03b4\u03b7\u03bb\u03c9\u03b8\u03bf\u03cd\u03bd \u03c3\u03c4\u03b9\u03c2 \u03a3\u03c0\u03bf\u03c1\u03ac\u03b4\u03b5\u03c2, \u03c4\u03b7\u03bd \u03b1\u03bd\u03b1\u03c4\u03bf\u03bb\u03b9\u03ba\u03ae \u0398\u03b5\u03c3\u03c3\u03b1\u03bb\u03af\u03b1 \u03ba\u03b1\u03b9 \u03c4\u03b7 \u03b2\u03cc\u03c1\u03b5\u03b9\u03b1 \u0395\u03cd\u03b2\u03bf\u03b9\u03b1.\r\n\u0391\u03bd\u03b5\u03bc\u03bf\u03b9: \u039c\u03b5\u03c4\u03b1\u03b2\u03bb\u03b7\u03c4\u03bf\u03af 3 \u03bc\u03b5 4 \u03ba\u03b1\u03b9 \u03c4\u03bf\u03c0\u03b9\u03ba\u03ac \u03b2\u03cc\u03c1\u03b5\u03b9\u03bf\u03b9 \u03ad\u03c9\u03c2 5 \u03bc\u03c0\u03bf\u03c6\u03cc\u03c1.\r\n\u0398\u03b5\u03c1\u03bc\u03bf\u03ba\u03c1\u03b1\u03c3\u03af\u03b1: \u0391\u03c0\u03cc 20 \u03ad\u03c9\u03c2 39 \u03b2\u03b1\u03b8\u03bc\u03bf\u03cd\u03c2 \u039a\u03b5\u03bb\u03c3\u03af\u03bf\u03c5. \u03a3\u03c4\u03b1 \u03c0\u03b1\u03c1\u03b1\u03b8\u03b1\u03bb\u03ac\u03c3\u03c3\u03b9\u03b1 \u03b7 \u03bc\u03ad\u03b3\u03b9\u03c3\u03c4\u03b7 2 \u03bc\u03b5 3 \u03b2\u03b1\u03b8\u03bc\u03bf\u03cd\u03c2 \u03c7\u03b1\u03bc\u03b7\u03bb\u03cc\u03c4\u03b5\u03c1\u03b7.<\/p>\r\n<p style="text-align: justify;"><strong>\u039a\u03a5\u039a\u039b\u0391\u0394\u0395\u03a3, \u039a\u03a1\u0397\u03a4\u0397<\/strong>\r\n\u039a\u03b1\u03b9\u03c1\u03cc\u03c2: \u0391\u03af\u03b8\u03c1\u03b9\u03bf\u03c2.\r\n\u0391\u03bd\u03b5\u03bc\u03bf\u03b9: \u0392\u03cc\u03c1\u03b5\u03b9\u03bf\u03b9 \u03b2\u03bf\u03c1\u03b5\u03b9\u03bf\u03b4\u03c5\u03c4\u03b9\u03ba\u03bf\u03af 4 \u03bc\u03b5 5 \u03ba\u03b1\u03b9 \u03c4\u03bf\u03c0\u03b9\u03ba\u03ac \u03c3\u03c4\u03b1 \u03b1\u03bd\u03b1\u03c4\u03bf\u03bb\u03b9\u03ba\u03ac 6 \u03bc\u03c0\u03bf\u03c6\u03cc\u03c1.\r\n\u0398\u03b5\u03c1\u03bc\u03bf\u03ba\u03c1\u03b1\u03c3\u03af\u03b1: \u0391\u03c0\u03cc 24 \u03ad\u03c9\u03c2 34 \u03ba\u03b1\u03b9 \u03c4\u03bf\u03c0\u03b9\u03ba\u03ac \u03c3\u03c4\u03b7 \u03bd\u03cc\u03c4\u03b9\u03b1 \u039a\u03c1\u03ae\u03c4\u03b7 \u03bc\u03ad\u03c7\u03c1\u03b9 36 \u03b2\u03b1\u03b8\u03bc\u03bf\u03cd\u03c2 \u039a\u03b5\u03bb\u03c3\u03af\u03bf\u03c5.<\/p>\r\n<p style="text-align: justify;"><strong>\u039d\u0397\u03a3\u0399\u0391 \u0391\u039d\u0391\u03a4\u039f\u039b\u0399\u039a\u039f\u03a5 \u0391\u0399\u0393\u0391\u0399\u039f\u03a5, \u0394\u03a9\u0394\u0395\u039a\u0391\u039d\u0397\u03a3\u0391<\/strong>\r\n\u039a\u03b1\u03b9\u03c1\u03cc\u03c2: A\u03af\u03b8\u03c1\u03b9\u03bf\u03c2.\r\n\u0391\u03bd\u03b5\u03bc\u03bf\u03b9: \u0392\u03cc\u03c1\u03b5\u03b9\u03bf\u03b9 \u03b2\u03bf\u03c1\u03b5\u03b9\u03bf\u03b4\u03c5\u03c4\u03b9\u03ba\u03bf\u03af 4 \u03bc\u03b5 6 \u03bc\u03c0\u03bf\u03c6\u03cc\u03c1.\r\n\u0398\u03b5\u03c1\u03bc\u03bf\u03ba\u03c1\u03b1\u03c3\u03af\u03b1: \u0391\u03c0\u03cc 23 \u03ad\u03c9\u03c2 37 \u03b2\u03b1\u03b8\u03bc\u03bf\u03cd\u03c2 \u039a\u03b5\u03bb\u03c3\u03af\u03bf\u03c5.<\/p>\r\n<p style="text-align: justify;"><strong><a href="https:\/\/www.newsbomb.gr\/kairos" aria-invalid="true">\u0394\u03b5\u03af\u03c4\u03b5 \u0395\u0394\u03a9 \u03cc\u03bb\u03b1 \u03c4\u03b1 \u03bd\u03ad\u03b1 \u03c4\u03bf\u03c5 \u03ba\u03b1\u03b9\u03c1\u03bf\u03cd<\/a><\/strong><\/p>\r\n\r\n<h2 style="text-align: justify;">\u039f \u03ba\u03b1\u03b9\u03c1\u03cc\u03c2 \u03c4\u03b7\u03bd \u039a\u03c5\u03c1\u03b9\u03b1\u03ba\u03ae 2 \u0391\u03c5\u03b3\u03bf\u03cd\u03c3\u03c4\u03bf\u03c5<\/h2>\r\n<p style="text-align: justify;">\u03a3\u03c4\u03b7 \u039c\u03b1\u03ba\u03b5\u03b4\u03bf\u03bd\u03af\u03b1, \u03ba\u03c5\u03c1\u03af\u03c9\u03c2 \u03c4\u03b7\u03bd \u03ba\u03b5\u03bd\u03c4\u03c1\u03b9\u03ba\u03ae, \u03c4\u03b9\u03c2 \u03a3\u03c0\u03bf\u03c1\u03ac\u03b4\u03b5\u03c2, \u03c4\u03b7\u03bd \u03b1\u03bd\u03b1\u03c4\u03bf\u03bb\u03b9\u03ba\u03ae \u0398\u03b5\u03c3\u03c3\u03b1\u03bb\u03af\u03b1 \u03ba\u03b1\u03b9 \u03c4\u03b7 \u03b2\u03cc\u03c1\u03b5\u03b9\u03b1 \u0395\u03cd\u03b2\u03bf\u03b9\u03b1 \u03bd\u03b5\u03c6\u03ce\u03c3\u03b5\u03b9\u03c2 \u03c0\u03b1\u03c1\u03bf\u03b4\u03b9\u03ba\u03ac \u03b1\u03c5\u03be\u03b7\u03bc\u03ad\u03bd\u03b5\u03c2, \u03bc\u03b5 \u03c4\u03bf\u03c0\u03b9\u03ba\u03ad\u03c2 \u03b2\u03c1\u03bf\u03c7\u03ad\u03c2 \u03ba\u03b1\u03b9 \u03c3\u03c0\u03bf\u03c1\u03b1\u03b4\u03b9\u03ba\u03ad\u03c2 \u03ba\u03b1\u03c4\u03b1\u03b9\u03b3\u03af\u03b4\u03b5\u03c2, \u03bf\u03b9 \u03bf\u03c0\u03bf\u03af\u03b5\u03c2 \u03bc\u03ad\u03c7\u03c1\u03b9 \u03c4\u03bf \u03bc\u03b5\u03c3\u03b7\u03bc\u03ad\u03c1\u03b9 \u03b8\u03b1 \u03b5\u03af\u03bd\u03b1\u03b9 \u03ba\u03b1\u03c4\u03ac \u03c4\u03cc\u03c0\u03bf\u03c5\u03c2 \u03b9\u03c3\u03c7\u03c5\u03c1\u03ad\u03c2.<\/p>\r\n<p style="text-align: justify;">\u03a3\u03c4\u03b7\u03bd \u03c5\u03c0\u03cc\u03bb\u03bf\u03b9\u03c0\u03b7 \u03c7\u03ce\u03c1\u03b1 \u03b3\u03b5\u03bd\u03b9\u03ba\u03ac \u03b1\u03af\u03b8\u03c1\u03b9\u03bf\u03c2 \u03ba\u03b1\u03b9\u03c1\u03cc\u03c2 \u03bc\u03b5 \u03c4\u03bf\u03c0\u03b9\u03ba\u03ad\u03c2 \u03bd\u03b5\u03c6\u03ce\u03c3\u03b5\u03b9\u03c2 \u03c3\u03c4\u03b1 \u03b7\u03c0\u03b5\u03b9\u03c1\u03c9\u03c4\u03b9\u03ba\u03ac, \u03ba\u03c5\u03c1\u03af\u03c9\u03c2 \u03c4\u03b9\u03c2 \u03bc\u03b5\u03c3\u03b7\u03bc\u03b2\u03c1\u03b9\u03bd\u03ad\u03c2 \u03ba\u03b1\u03b9 \u03b1\u03c0\u03bf\u03b3\u03b5\u03c5\u03bc\u03b1\u03c4\u03b9\u03bd\u03ad\u03c2 \u03ce\u03c1\u03b5\u03c2, \u03bf\u03c0\u03cc\u03c4\u03b5 \u03b8\u03b1 \u03b5\u03ba\u03b4\u03b7\u03bb\u03c9\u03b8\u03bf\u03cd\u03bd \u03c4\u03bf\u03c0\u03b9\u03ba\u03bf\u03af \u03cc\u03bc\u03b2\u03c1\u03bf\u03b9 \u03ba\u03b1\u03b9 \u03c3\u03c0\u03bf\u03c1\u03b1\u03b4\u03b9\u03ba\u03ad\u03c2 \u03ba\u03b1\u03c4\u03b1\u03b9\u03b3\u03af\u03b4\u03b5\u03c2, \u03bf\u03b9 \u03bf\u03c0\u03bf\u03af\u03b5\u03c2 \u03b8\u03b1 \u03b5\u03af\u03bd\u03b1\u03b9 \u03ba\u03b1\u03c4\u03ac \u03c4\u03cc\u03c0\u03bf\u03c5\u03c2 \u03b9\u03c3\u03c7\u03c5\u03c1\u03ad\u03c2 \u03c3\u03c4\u03b7\u03bd \u03a0\u03b5\u03bb\u03bf\u03c0\u03cc\u03bd\u03bd\u03b7\u03c3\u03bf.<\/p>\r\n<p style="text-align: justify;">\u039f\u03b9 \u03ac\u03bd\u03b5\u03bc\u03bf\u03b9 \u03b8\u03b1 \u03c0\u03bd\u03ad\u03bf\u03c5\u03bd \u03b1\u03c0\u03cc \u03b2\u03cc\u03c1\u03b5\u03b9\u03b5\u03c2 \u03b4\u03b9\u03b5\u03c5\u03b8\u03cd\u03bd\u03c3\u03b5\u03b9\u03c2 3 \u03bc\u03b5 5 \u03ba\u03b1\u03b9 \u03c3\u03c4\u03bf \u0391\u03b9\u03b3\u03b1\u03af\u03bf 6 \u03bc\u03c0\u03bf\u03c6\u03cc\u03c1.<\/p>\r\n<p style="text-align: justify;">\u0397 \u03b8\u03b5\u03c1\u03bc\u03bf\u03ba\u03c1\u03b1\u03c3\u03af\u03b1 \u03b8\u03b1 \u03c3\u03b7\u03bc\u03b5\u03b9\u03ce\u03c3\u03b5\u03b9 \u03c0\u03c4\u03ce\u03c3\u03b7 \u03ba\u03b1\u03c4\u03ac 3 \u03bc\u03b5 5 \u03b2\u03b1\u03b8\u03bc\u03bf\u03cd\u03c2.<\/p>\r\n\r\n<h2 style="text-align: justify;">\u0394\u03b5\u03af\u03c4\u03b5 \u03c3\u03c4\u03b7 gallery \u03c4\u03bf\u03c5\u03c2 \u03c0\u03c1\u03bf\u03b3\u03bd\u03c9\u03c3\u03c4\u03b9\u03ba\u03bf\u03cd\u03c2 \u03c7\u03ac\u03c1\u03c4\u03b5\u03c2 \u03c4\u03b7\u03c2\u00a0<a href="https:\/\/www.newsbomb.gr\/tags\/tag\/18762\/emy" target="_blank" rel="noopener noreferrer" aria-invalid="true">\u0395\u039c\u03a5<\/a><\/h2>\r\n<div id="news-gallery-107816" class="item-gallery inline" style="text-align: justify;">\r\n<div class="gallery-heading" data-count="5">PHOTO GALLERY<\/div>\r\n<div class="gallery-items">\r\n<figure class="gallery-item teaser" data-index="1">\r\n<div class="gallery-picture"><picture><img src="https:\/\/nb.bbend.net\/media\/news\/2020\/08\/01\/1105501\/photos\/snapshot\/A_SA_XARTIS_PROGNOSIS_KAIROU_PERIOXIS-6-15.jpg" alt="" \/><\/picture>\r\n<div class="open-modal"><\/div>\r\n<\/div><\/figure>\r\n<figure class="gallery-item photo-thumb" data-index="2">\r\n<div class="gallery-picture"><picture><source srcset="https:\/\/nb.bbend.net\/media\/news\/2020\/08\/01\/1105501\/photos\/thumb\/A_SA_XARTIS_PROGNOSIS_KAIROU_PERIOXIS1-13.jpg" media="(min-width: 1024px)" \/><source srcset="https:\/\/nb.bbend.net\/media\/news\/2020\/08\/01\/1105501\/photos\/snapshot\/A_SA_XARTIS_PROGNOSIS_KAIROU_PERIOXIS1-13.jpg" media="(min-width: 0px)" \/><img src="https:\/\/nb.bbend.net\/media\/news\/2020\/08\/01\/1105501\/photos\/snapshot\/A_SA_XARTIS_PROGNOSIS_KAIROU_PERIOXIS1-13.jpg" alt="" \/><\/picture>\r\n<div class="open-modal"><\/div>\r\n<\/div><\/figure>\r\n<figure class="gallery-item photo-thumb" data-index="3">\r\n<div class="gallery-picture"><picture><source srcset="https:\/\/nb.bbend.net\/media\/news\/2020\/08\/01\/1105501\/photos\/thumb\/A_SA_XARTIS_PROGNOSIS_KAIROU_PERIOXIS2-57.jpg" media="(min-width: 1024px)" \/><source srcset="https:\/\/nb.bbend.net\/media\/news\/2020\/08\/01\/1105501\/photos\/snapshot\/A_SA_XARTIS_PROGNOSIS_KAIROU_PERIOXIS2-57.jpg" media="(min-width: 0px)" \/><img src="https:\/\/nb.bbend.net\/media\/news\/2020\/08\/01\/1105501\/photos\/snapshot\/A_SA_XARTIS_PROGNOSIS_KAIROU_PERIOXIS2-57.jpg" alt="" \/><\/picture>\r\n<div class="open-modal"><\/div>\r\n<\/div><\/figure>\r\n<figure class="gallery-item photo-thumb" data-index="4">\r\n<div class="gallery-picture"><picture><source srcset="https:\/\/nb.bbend.net\/media\/news\/2020\/08\/01\/1105501\/photos\/thumb\/A_SA_XARTIS_PROGNOSIS_KAIROU_PERIOXIS3-94.jpg" media="(min-width: 1024px)" \/><source srcset="https:\/\/nb.bbend.net\/media\/news\/2020\/08\/01\/1105501\/photos\/snapshot\/A_SA_XARTIS_PROGNOSIS_KAIROU_PERIOXIS3-94.jpg" media="(min-width: 0px)" \/><img src="https:\/\/nb.bbend.net\/media\/news\/2020\/08\/01\/1105501\/photos\/snapshot\/A_SA_XARTIS_PROGNOSIS_KAIROU_PERIOXIS3-94.jpg" alt="" \/><\/picture>\r\n<div class="open-modal"><\/div>\r\n<\/div><\/figure>\r\n<figure class="gallery-item photo-thumb" data-index="5">\r\n<div class="gallery-picture"><picture><source srcset="https:\/\/nb.bbend.net\/media\/news\/2020\/08\/01\/1105501\/photos\/thumb\/A_SA_XARTIS_PROGNOSIS_KAIROU_PERIOXIS4-67.jpg" media="(min-width: 1024px)" \/><source srcset="https:\/\/nb.bbend.net\/media\/news\/2020\/08\/01\/1105501\/photos\/snapshot\/A_SA_XARTIS_PROGNOSIS_KAIROU_PERIOXIS4-67.jpg" media="(min-width: 0px)" \/><img src="https:\/\/nb.bbend.net\/media\/news\/2020\/08\/01\/1105501\/photos\/snapshot\/A_SA_XARTIS_PROGNOSIS_KAIROU_PERIOXIS4-67.jpg" alt="" \/><\/picture>\r\n<div class="open-modal"><\/div>\r\n<\/div><\/figure>\r\n<\/div>\r\n<\/div>\r\n<h2 style="text-align: justify;"><strong>\u0397 \u03c0\u03c1\u03cc\u03b3\u03bd\u03c9\u03c3\u03b7 \u03c4\u03bf\u03c5 \u03ba\u03b1\u03b9\u03c1\u03bf\u03cd \u03c4\u03b9\u03c2 \u03b5\u03c0\u03cc\u03bc\u03b5\u03bd\u03b5\u03c2 \u03bc\u03ad\u03c1\u03b5\u03c2<\/strong><\/h2>\r\n<p style="text-align: justify;"><strong>\u0394\u0395\u03a5\u03a4\u0395\u03a1\u0391 03-08-2020<\/strong>\r\n\u0393\u03b5\u03bd\u03b9\u03ba\u03ac \u03b1\u03af\u03b8\u03c1\u03b9\u03bf\u03c2 \u03ba\u03b1\u03b9\u03c1\u03cc\u03c2.<\/p>\r\n<p style="text-align: justify;">\u03a4\u03bf\u03c0\u03b9\u03ba\u03ad\u03c2 \u03bd\u03b5\u03c6\u03ce\u03c3\u03b5\u03b9\u03c2 \u03c3\u03c4\u03b1 \u03b7\u03c0\u03b5\u03b9\u03c1\u03c9\u03c4\u03b9\u03ba\u03ac \u03c4\u03b9\u03c2 \u03bc\u03b5\u03c3\u03b7\u03bc\u03b2\u03c1\u03b9\u03bd\u03ad\u03c2 \u03ba\u03b1\u03b9 \u03b1\u03c0\u03bf\u03b3\u03b5\u03c5\u03bc\u03b1\u03c4\u03b9\u03bd\u03ad\u03c2 \u03ce\u03c1\u03b5\u03c2, \u03bc\u03b5 \u03c4\u03bf\u03c0\u03b9\u03ba\u03bf\u03cd\u03c2 \u03cc\u03bc\u03b2\u03c1\u03bf\u03c5\u03c2 \u03c3\u03c4\u03b1 \u03b4\u03c5\u03c4\u03b9\u03ba\u03ac \u03ba\u03b1\u03b9 \u03b2\u03cc\u03c1\u03b5\u03b9\u03b1 \u03bf\u03c1\u03b5\u03b9\u03bd\u03ac.<\/p>\r\n<p style="text-align: justify;">\u039f\u03b9 \u03ac\u03bd\u03b5\u03bc\u03bf\u03b9 \u03c3\u03c4\u03b1 \u03b4\u03c5\u03c4\u03b9\u03ba\u03ac \u03b8\u03b1 \u03b5\u03af\u03bd\u03b1\u03b9 \u03b1\u03c3\u03b8\u03b5\u03bd\u03b5\u03af\u03c2, \u03c3\u03c4\u03b1 \u03b1\u03bd\u03b1\u03c4\u03bf\u03bb\u03b9\u03ba\u03ac \u03b8\u03b1 \u03c0\u03bd\u03ad\u03bf\u03c5\u03bd \u03b1\u03c0\u03cc \u03b2\u03cc\u03c1\u03b5\u03b9\u03b5\u03c2 \u03b4\u03b9\u03b5\u03c5\u03b8\u03cd\u03bd\u03c3\u03b5\u03b9\u03c2 4 \u03bc\u03b5 5 \u03ba\u03b1\u03b9 \u03c3\u03c4\u03bf \u0391\u03b9\u03b3\u03b1\u03af\u03bf 6 \u03ba\u03b1\u03b9 \u03c4\u03bf\u03c0\u03b9\u03ba\u03ac 7 \u03bc\u03c0\u03bf\u03c6\u03cc\u03c1.<\/p>\r\n<p style="text-align: justify;">\u0397 \u03b8\u03b5\u03c1\u03bc\u03bf\u03ba\u03c1\u03b1\u03c3\u03af\u03b1 \u03b8\u03b1 \u03c3\u03b7\u03bc\u03b5\u03b9\u03ce\u03c3\u03b5\u03b9 \u03bc\u03b9\u03ba\u03c1\u03ae \u03c0\u03b5\u03c1\u03b1\u03b9\u03c4\u03ad\u03c1\u03c9 \u03c0\u03c4\u03ce\u03c3\u03b7 \u03c3\u03c4\u03b1 \u03b1\u03bd\u03b1\u03c4\u03bf\u03bb\u03b9\u03ba\u03ac \u03b7\u03c0\u03b5\u03b9\u03c1\u03c9\u03c4\u03b9\u03ba\u03ac \u03ba\u03b1\u03b9 \u03c4\u03bf \u03b2\u03cc\u03c1\u03b5\u03b9\u03bf \u0391\u03b9\u03b3\u03b1\u03af\u03bf.<\/p>\r\n<p style="text-align: justify;"><strong>\u03a4\u03a1\u0399\u03a4\u0397 04-08-2020<\/strong>\r\n\u0393\u03b5\u03bd\u03b9\u03ba\u03ac \u03b1\u03af\u03b8\u03c1\u03b9\u03bf\u03c2 \u03ba\u03b1\u03b9\u03c1\u03cc\u03c2.<\/p>\r\n<p style="text-align: justify;">\u03a4\u03b9\u03c2 \u03bc\u03b5\u03c3\u03b7\u03bc\u03b2\u03c1\u03b9\u03bd\u03ad\u03c2 \u03ba\u03b1\u03b9 \u03b1\u03c0\u03bf\u03b3\u03b5\u03c5\u03bc\u03b1\u03c4\u03b9\u03bd\u03ad\u03c2 \u03ce\u03c1\u03b5\u03c2 \u03b8\u03b1 \u03b1\u03bd\u03b1\u03c0\u03c4\u03c5\u03c7\u03b8\u03bf\u03cd\u03bd \u03c4\u03bf\u03c0\u03b9\u03ba\u03ad\u03c2 \u03bd\u03b5\u03c6\u03ce\u03c3\u03b5\u03b9\u03c2 \u03c3\u03c4\u03b1 \u03ba\u03b5\u03bd\u03c4\u03c1\u03b9\u03ba\u03ac \u03ba\u03b1\u03b9 \u03b2\u03cc\u03c1\u03b5\u03b9\u03b1 \u03b7\u03c0\u03b5\u03b9\u03c1\u03c9\u03c4\u03b9\u03ba\u03ac.<\/p>\r\n<p style="text-align: justify;">\u039f\u03b9 \u03ac\u03bd\u03b5\u03bc\u03bf\u03b9 \u03c3\u03c4\u03b1 \u03b4\u03c5\u03c4\u03b9\u03ba\u03ac \u03b8\u03b1 \u03b5\u03af\u03bd\u03b1\u03b9 \u03b1\u03c3\u03b8\u03b5\u03bd\u03b5\u03af\u03c2, \u03c3\u03c4\u03b1 \u03b1\u03bd\u03b1\u03c4\u03bf\u03bb\u03b9\u03ba\u03ac \u03b8\u03b1 \u03c0\u03bd\u03ad\u03bf\u03c5\u03bd \u03b1\u03c0\u03cc \u03b2\u03cc\u03c1\u03b5\u03b9\u03b5\u03c2 \u03b4\u03b9\u03b5\u03c5\u03b8\u03cd\u03bd\u03c3\u03b5\u03b9\u03c2 3 \u03bc\u03b5 5 \u03ba\u03b1\u03b9 \u03c3\u03c4\u03bf \u0391\u03b9\u03b3\u03b1\u03af\u03bf \u03ba\u03b1\u03c4\u03ac \u03c4\u03b7 \u03b4\u03b9\u03ac\u03c1\u03ba\u03b5\u03b9\u03b1 \u03c4\u03b7\u03c2 \u03b7\u03bc\u03ad\u03c1\u03b1\u03c2 \u03c4\u03bf\u03c0\u03b9\u03ba\u03ac 6 \u03bc\u03c0\u03bf\u03c6\u03cc\u03c1.<\/p>\r\n<p style="text-align: justify;">\u0397 \u03b8\u03b5\u03c1\u03bc\u03bf\u03ba\u03c1\u03b1\u03c3\u03af\u03b1 \u03b8\u03b1 \u03c3\u03b7\u03bc\u03b5\u03b9\u03ce\u03c3\u03b5\u03b9 \u03bc\u03b9\u03ba\u03c1\u03ae \u03ac\u03bd\u03bf\u03b4\u03bf.<\/p>\r\n<p style="text-align: justify;"><strong>\u03a4\u0395\u03a4\u0391\u03a1\u03a4\u0397 05-08-2020<\/strong>\r\n\u0393\u03b5\u03bd\u03b9\u03ba\u03ac \u03b1\u03af\u03b8\u03c1\u03b9\u03bf\u03c2 \u03ba\u03b1\u03b9\u03c1\u03cc\u03c2.<\/p>\r\n<p style="text-align: justify;">\u03a4\u03b9\u03c2 \u03bc\u03b5\u03c3\u03b7\u03bc\u03b2\u03c1\u03b9\u03bd\u03ad\u03c2 \u03ba\u03b1\u03b9 \u03b1\u03c0\u03bf\u03b3\u03b5\u03c5\u03bc\u03b1\u03c4\u03b9\u03bd\u03ad\u03c2 \u03ce\u03c1\u03b5\u03c2 \u03b8\u03b1 \u03b1\u03bd\u03b1\u03c0\u03c4\u03c5\u03c7\u03b8\u03bf\u03cd\u03bd \u03c4\u03bf\u03c0\u03b9\u03ba\u03ad\u03c2 \u03bd\u03b5\u03c6\u03ce\u03c3\u03b5\u03b9\u03c2 \u03c3\u03c4\u03b1 \u03ba\u03b5\u03bd\u03c4\u03c1\u03b9\u03ba\u03ac \u03ba\u03b1\u03b9 \u03b2\u03cc\u03c1\u03b5\u03b9\u03b1 \u03b7\u03c0\u03b5\u03b9\u03c1\u03c9\u03c4\u03b9\u03ba\u03ac \u03ba\u03b1\u03b9 \u03b8\u03b1 \u03b5\u03ba\u03b4\u03b7\u03bb\u03c9\u03b8\u03bf\u03cd\u03bd \u03c4\u03bf\u03c0\u03b9\u03ba\u03bf\u03af \u03cc\u03bc\u03b2\u03c1\u03bf\u03b9.<\/p>\r\n<p style="text-align: justify;">\u039f\u03b9 \u03ac\u03bd\u03b5\u03bc\u03bf\u03b9 \u03c3\u03c4\u03b1 \u03b4\u03c5\u03c4\u03b9\u03ba\u03ac \u03b8\u03b1 \u03b5\u03af\u03bd\u03b1\u03b9 \u03b1\u03c3\u03b8\u03b5\u03bd\u03b5\u03af\u03c2, \u03c3\u03c4\u03b1 \u03b1\u03bd\u03b1\u03c4\u03bf\u03bb\u03b9\u03ba\u03ac \u03b8\u03b1 \u03c0\u03bd\u03ad\u03bf\u03c5\u03bd \u03b1\u03c0\u03cc \u03b2\u03cc\u03c1\u03b5\u03b9\u03b5\u03c2 \u03b4\u03b9\u03b5\u03c5\u03b8\u03cd\u03bd\u03c3\u03b5\u03b9\u03c2 3 \u03bc\u03b5 5 \u03ba\u03b1\u03b9 \u03c3\u03c4\u03bf \u0391\u03b9\u03b3\u03b1\u03af\u03bf \u03c4\u03bf\u03c0\u03b9\u03ba\u03ac 6 \u03bc\u03c0\u03bf\u03c6\u03cc\u03c1.<\/p>\r\n<p style="text-align: justify;">\u0397 \u03b8\u03b5\u03c1\u03bc\u03bf\u03ba\u03c1\u03b1\u03c3\u03af\u03b1 \u03c7\u03c9\u03c1\u03af\u03c2 \u03b1\u03be\u03b9\u03cc\u03bb\u03bf\u03b3\u03b7 \u03bc\u03b5\u03c4\u03b1\u03b2\u03bf\u03bb\u03ae.<\/p>\r\n\u03c0\u03b7\u03b3\u03ae :<a href="https:\/\/www.newsbomb.gr\/kairos\/story\/1105501\/ektakto-deltio-emy-kaysonas-to-savvato-sti-synexeia-ragdaia-allagi-toy-kairoy">https:\/\/www.newsbomb.gr\/kairos\/story\/1105501\/ektakto-deltio-emy-kaysonas-to-savvato-sti-synexeia-ragdaia-allagi-toy-kairoy<\/a>\r\n\r\n<\/aside><\/div>\r\n<\/div>\r\n<\/aside>
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