Στις 13 και 14 Νοεμβρίου 2021 το πρόγραμμα «Human Rights for Beginners 2» υλοποιήθηκε στο 8ο ΓΕΛ Τρικάλων με τη συμμετοχή 38 εκπαιδευτικών από 6 πόλεις της χώρας.

Η αστική μη κερδοσκοπική εταιρεία New Wrinkle σε συνεργασία με το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων και το Γραφείο Εθνικού Εισηγητή για την καταπολέμηση της Εμπορίας Ανθρώπων οργάνωσαν το εκπαιδευτικό πρόγραμμα «Human Rights for Beginners 2” στα πλαίσια του εκπαιδευτικού εγχειρήματος «Free to speak-Safe to learn-Democratic Schools for All” του Συμβουλίου της Ευρώπης. Το πρόγραμμα στοχεύει στην ενδυνάμωση και την ενίσχυση της βιωσιμότητας της κοινωνίας των πολιτών και στην ανάδειξη του ρόλου της στην προαγωγή των δημοκρατικών διαδικασιών, στην ενίσχυση της συμμετοχής των πολιτών στα κοινά και στην προάσπιση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων.

Το πρώτο επιμορφωτικό σεμινάριο πραγματοποιήθηκε στην πόλη μας και στο σχολείο μας το 8ο ΓΕΛ Τρικάλων για εκπαιδευτικούς Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και στην συνέχεια το δεύτερο θα πραγματοποιηθεί στην πόλη της Καλαμάτας.

H πρώτη ημέρα της σεμιναριακής διημερίδας περιλάμβανε:

Χαιρετισμούς από τον κ. Πάνο Παπαδημητρόπουλο(Υπεύθυνο του Προγράμματος,New Wrinkle), τον κ. Ηρακλή Μοσκώφ(Phd,Εθνικό Εισηγητή της Εμπορίας Ανθρώπων,Υπουργείο Εξωτερικών),και την Ζωή Περιστέρη( Διευθύντρια του 8ο ΓΕΛ Τρικάλων).

Εισαγωγική Παρουσίαση Προγραμμάτων Συμβουλίου της Ευρώπης από την κ. Γκέλη Αρώνη ,Δρ Κοινωνικής Ψυχολογίας. Επιμορφώτρια σε Προγράμματα του Συμβουλίου της Ευρώπης στα Ανθρώπινα Δικαιώματα και την Δημοκρατική Ιδιότητα του Πολίτη.

Θεματικά Παράλληλα εργαστήρια εργαστήρια με την παρουσία Μεντόρων (ρόλος συμβούλου των ομάδων)

Ομάδες εργασίας με σκοπό την παραγωγή πρωτότυπου εκπαιδευτικού υλικού και ανάδειξη το πιο αξιόλογο εκπαιδευτικό υλικό με σκοπό να εφαρμοστεί στην σχολική τάξη.



Οι έξι Θεματικοί άξονες του προγράμματος είναι:

Εξετάζουμε αμφιλεγόμενα ζητήματα ( Παυλίνα Χαραλαμπίδου ,Phd,Αποσπασμένη Εκπαιδευτικός ΙΕΠ)

Αντιμετωπίζουμε τις κοινωνικές διακρίσεις ( Ντορέττα Αστέρη , Ειδικής Παιδαγωγικής και διδακτικής Μεθοδολογίας, Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής)

Δίνουμε φωνή στα παιδιά ( Γιώργος Μόσχος , Πρώην Συνήγορος του Παιδιού)

Διαχειριζόμαστε την προπαγάνδα και την παραπληροφόρηση( Αναστασία Βυθούλκα , Εκπαιδευτικός ΠΕ70, Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής)

Προλαμβάνουμε την βία και τον εκφοβισμό ( Ηρώ Ποταμούση, Κοινωνιολόγος-Θεατροπαραγωγός. Υποψήφια Διδάκτορας Πανεπιστημίου Αιγαίου)

Βελτιώνουμε το ευ-ζην στο σχολείο (Γκέλυ Αρώνη, Δρ Κοινωνικής Ψυχολογίας. Επιμορφώτρια σε Προγράμματα του Συμβουλίου της Ευρώπης στα Ανθρώπινα Δικαιώματα και την Δημοκρατική Ιδιότητα του Πολίτη.

Την δεύτερη ημέρα της διημερίδας:

Οι εκπαιδευτικοί αφού εμπνεύστηκαν από τα εργαστήρια με γόνιμο τρόπο, διαμόρφωσαν με την βοήθεια των μεντόρων τους οι οποίοι είχαν καθήκοντα συμβούλου ομάδας τις προτάσεις τους,τις ανέπτυξαν και τις παρουσίασαν. Αφού αξιολογήθηκαν από την κριτική επιτροπή ψηφίστηκε η πιο καινοτόμος ιδέα για να υλοποιηθεί στην τάξη.

Είναι αξιόλογο το γεγονός διοργάνωσης και υλοποίησης τέτοιων προγραμμάτων σε μια περίοδο ταχύτατων και κρίσιμων κοινωνικών αλλαγών που θα καθορίσουν την εικόνα του μέλλοντος στα εκπαιδευτικά συστήματα και στα σχολεία τα οποία καλούνται να προετοιμάζουν τους νέους ώστε να γίνονται ενεργά και υπεύθυνα μέλη σε πολυπολιτισμικές κοινωνίες.

Την διημερίδα τίμησαν με την παρουσία τους χαιρέτησαν και βράβευσαν την νικητήρια ομάδα στη λήξη του διημέρου:

Η Υφυπουργός Παιδείας κ. Ζέττα Μακρή η οποία τόνισε μεταξύ άλλων ότι « δράσεις σαν και αυτή αποτελούν βέλτιστη εκπαιδευτική πρακτική που έχει ενσωματωθεί στην κουλτούρα του ανοιχτού σχολείου και καλλιεργείται συστηματικά και στοχευμένα μέσα σε ένα κλίμα ολιστικής σχολικής προσέγγισης.»

Η Διευθύντρια Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Τρικάλων κ Μαρίνα Ελένη Ξυνοπούλου η οποία απεύθυνε χαιρετισμό τονίζοντας την μεγάλη σημασία της διημερίδας που αφορά την υλοποίηση ενός προγράμματος που επιχειρεί, αφενός, την καλλιέργεια και διάδοση στο σχολικό περιβάλλον του δημοκρατικού πολιτισμού και των αντιλήψεων και, αφετέρου, την δικτύωση και συνεργασία εκπαιδευτικών και σχολείων μεταξύ τους.

Ο Δήμαρχος Τρικκαίων και πρόεδρος της ΚΕΔΕ, Δημήτρης Παπαστεργίου, ο οποίος αναφέρθηκε στις ακραίες εποχές στις οποίες ζούμε, τονίζοντας την ανάγκη «να μιλήσουμε από το σχολείο για τη διαφορετικότητα, για αξίες, δικαιώματα, υποχρεώσεις», προκειμένου να διαμορφωθούν «πολίτες που θα συμμετέχουν».

Ο κ. Ηρακλής Μοσκώφ, Phd. Εθνικός Εισηγητής για την Καταπολέμηση της Εμπορίας Ανθρώπων από το Υπουργείο Εξωτερικών, ο οποίος επεσήμανε την σημασία της προώθησης των αρχών του Συμβουλίου της Ευρώπης, με παρόμοια σεμινάρια. «Χρειαζόμαστε», είπε, «αλληλεγγύη, κοινωνική ενσυναίσθηση και δημοκρατικό πολιτισμό», όχι μόνο με την τήρηση των νόμων και του Συντάγματος, αλλά και με πράξεις, όπως η συγκεκριμένη πιλοτική προσπάθεια.

Η Διεύθυνση του 8 ΓΕΛ Τρικάλων συγχαίρει και ευχαριστεί τα μέλη και τους διοργανωτές της New Wrinkle και ιδιαίτερα τον κο Πάνο Παπαδημητρόπουλο που εμπιστεύθηκε την διοργάνωση της διημερίδας στο σχολείο μας. Επίσης συγχαίρει τους αξιόλογους επιστήμονες εισηγητές και μέντορες οι οποίοι μας ενέπνευσαν με τις γνώσεις τους και την καθοδήγησή τους καθ’ολη την διάρκεια του διημέρου. Τέλος ευχαριστούμε θερμά τους συναδέλφους εκπαιδευτικούς που συνεργαστήκαμε αρμονικά και ανταλλάξαμε ιδέες για καινούργιες βελτιωτικές παιδαγωγικές πρακτικές και δημιουργήσαμε ένα καινούργιο δίκτυο επικοινωνίας με σκοπό την ανταλλαγή απόψεων και συνεργασίας ανάμεσα στα σχολεία που υπηρετούμε ο καθένας.

Ιδιαίτερα, ως Διευθύντρια του 8 ΓΕΛ Τρικάλων ευχαριστώ την υποδιεύθυνση και τους εκπαιδευτικούς του σχολείου μου που υποστήριξαν και παρακολούθησαν την διημερίδα καθώς και τους Τρικαλινούς εκπαιδευτικούς και διευθυντές που πήραν μέρος στο σεμινάριο και αγκάλιασαν την προσπάθειά μας.

Τέλος ευχαριστούμε που μας τίμησαν με την παρουσία τους στην διημερίδα οι βουλευτές Κατερίνα Παπακώστα και Θανάσης Λιούτας, ο θεματικός αντιπεριφερειάρχης Ντίνος Μπάρδας, η αντιδήμαρχος Παιδείας του Δήμου Τρικκαίων Εφη Λεβέντη, ο Διευθυντής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Τρικάλων Χρήστος Τρικάλης, ο Υπεύθυνος σχολικών δραστηριοτήτων Δημήτρης Θεοχάρης, ο Προϊστάμενος εκπαιδευτικών θεμάτων ΔΔΕ Τρικάλων Νίκος Παπακωνσταντίνου.