Εκδηλώσεις για τα 200 χρόνια του Ι.Ν. Αγίου Νικολάου Αρδανίου

Ο Ιερός Ναός του Αγίου Νικολάου Αρδανίου γιορτάζει την συμπλήρωση 200 ετών και έχουν προγραμματιστεί οι παρακάτω εκδηλώσεις:
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 17/5/2019
18:30:ΥΠΟΔΟΧΗ ΙΕΡΟΥ ΛΕΙΨΑΝΟΥ ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΚΑΙ ΙΕΡΑΣ ΕΙΚΟΝΑΣ ΠΑΝΑΓΙΑΣ ΠΑΝΤΩΝ ΕΛΠΙΣ ΕΣΠΕΡΙΝΟΣ ΜΕΤΑ ΘΕΙΟΥ ΚΗΡΥΓΜΑΤΟΣ & ΑΡΤΟΚΛΑΣΙΑΣ.
ΣΑΒΒΑΤΟ 18/5/2019
7:30:ΠΡΩΙΝΗ ΘΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ.
17:30:ΕΣΠΕΡΙΝΟΣ – ΛΙΤΑΝΕΙΑ ΤΟΥ ΙΕΡΟΥ ΛΕΙΨΑΝΟΥ ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΙΚΟΝΑΣ ΤΗΣ ΠΑΝΑΓΙΑΣ″ ΠΑΝΤΩΝ ΕΛΠΙΣ″ ΣΤΗΝ ΠΛΑΤΕΙΑ ΤΟΥ ΧΩΡΙΟΥ.
ΕΝ ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΣΤΟ ΘΕΑΤΡΑΚΙ ΤΟΥ ΧΩΡΙΟΥ ΜΑΣ ΘΑ
ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΟΥΝ ΟΙ ΕΞΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ:
-ΟΜΙΛΙΑ ΜΕ ΘΕΜΑ: ΤΟ ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΤΟΥ ΝΑΟΥ ΜΕ ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΟΜΙΛΗΤΗ ΤΟΝ κ. Ευάγγελο Παπαστεριάδη
-ΧΟΡΕΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΠΟ ΤΑ ΧΟΡΕΥΤΙΚΑ ΤΜΗΜΑΤΑ ΤΟΥ
ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΑΠΑΝΤΑΧΟΥ ΑΡΔΑΝΙΩΤΩΝ. ΤΑΥΤΟΧΡΟΝΑ ΘΑ ΜΟΙΡΑΣΤΟΥΝ ΕΔΕΣΜΑΤΑ ΑΠΟ ΤΙΣ ΓΥΝΑΙΚΕΣ ΤΗΣ ΕΝΟΡΙΑΣ ΜΑΣ.
ΚΥΡΙΑΚΗ 19/5/2019
7:30-10:30:ΟΡΘΡΟΣ-ΘΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΠΡΟΕΞΑΡΧΟΝΤΟΣ ΤΟΥ
ΠΡΩΤΟΣΥΓΚΕΛΟΥ ΠΑΝΟΣΙΟΛΟΓΙΟΤΑΤΟΥ κ.κ ΑΛΕΞΙΟΥ
ΜΕΤΑ ΘΕΙΟΥ ΚΗΡΥΓΜΑΤΟΣ.
ΟΜΙΛΙΑ ΜΕ ΘΕΜΑ ΤΟ ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΤΟΥ ΝΑΟΥ ΜΕ ΟΜΙΛΗΤΗ ΤΟΝ κ. Γεώργιο Ζαβλανό
ME TO ΠΕΡΑΣ ΤΗΣ ΘΕΙΑΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΘΑ ΜΟΙΡΑΣΤΕΙ
ΑΡΤΟΚΛΑΣΙΑ & ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΟ ΦΑΓΗΤΟ.
21:00-00:30:ΑΡΧΙΕΡΑΤΙΚΗ ΙΕΡΑ ΘΕΙΑ ΑΓΡΥΠΝΙΑ ΙΕΡΟΡΓΟΥΝΤΟΣ
ΤΟΥ ΣΕΒΑΣΜΙΟΤΑΤΟΥ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΟΥ ΜΑΣ Κ.Κ.
ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΥ.
ΔΕΥΤΕΡΑ 20/5/2019:
7:30-10:00:ΟΡΘΡΟΣ-ΘΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΜΕΤΑ ΘΕΙΟΥ ΚΗΡΥΓΜΑΤΟΣ KAI ΑΡΤΟΚΛΑΣΙΑΣ.
19:00-19:45:ΙΕΡΑ ΠΑΡΑΚΛΗΣΗ ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΑΠΟ ΤΗ
ΧΟΡΩΔΙΑ ΤΗΣ ΕΝΟΡΙΑΣ ΜΑΣ & ΕΝ ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΘΑ
ΠΡΟΠΕΜΨΟΥΜΕ ΤΑ ΙΕΡΑ ΛΕΙΨΑΝΑ.
ΕΚ ΤΟΥ ΙΕΡΟΥ ΝΑΟΥ