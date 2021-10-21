<div dir="auto" style="text-align: justify;">\u0388\u03c6\u03c5\u03b3\u03b5 \u03b1\u03c0\u03cc \u03c4\u03b7 \u03b6\u03c9\u03ae \u03bf \u03b3\u03bd\u03c9\u03c3\u03c4\u03cc\u03c2 \u03ba\u03b1\u03b9 \u03ba\u03b1\u03c4\u03b1\u03be\u03b9\u03c9\u03bc\u03ad\u03bd\u03bf\u03c2 \u03b5\u03c0\u03b9\u03c7\u03b5\u03b9\u03c1\u03b7\u03bc\u03b1\u03c4\u03af\u03b1\u03c2 \u03ba\u03b1\u03b9 \u03c0\u03bf\u03bb\u03cd \u03b1\u03b3\u03b1\u03c0\u03b7\u03c4\u03cc\u03c2 \u03c3\u03b5 \u03cc\u03bb\u03bf\u03c5\u03c2, \u0393\u03b5\u03ce\u03c1\u03b3\u03b9\u03bf\u03c2 \u03a0\u03ad\u03c4\u03c1\u03bf\u03c5, \u03b9\u03b4\u03c1\u03c5\u03c4\u03ae\u03c2 \u03c4\u03b7\u03c2 \u0395\u03bb\u03bb\u03b7\u03bd\u03b9\u03ba\u03ae\u03c2 \u03a3\u03c5\u03c1\u03bc\u03b1\u03c4\u03bf\u03c5\u03c1\u03b3\u03af\u03b1\u03c2.<\/div>\r\n<!--more-->\r\n<div dir="auto" style="text-align: justify;">\u0391\u03c6\u03ae\u03bd\u03b5\u03b9 \u03c0\u03af\u03c3\u03c9 \u03c4\u03bf\u03c5 \u03c4\u03b7\u03bd \u03b1\u03b3\u03b1\u03c0\u03b7\u03bc\u03ad\u03bd\u03b7 \u03c4\u03bf\u03c5 \u03c3\u03cd\u03b6\u03c5\u03b3\u03bf \u03a0\u03b1\u03bd\u03b1\u03b3\u03b9\u03ce\u03c4\u03b1 \u03ba\u03b1\u03b9 \u03c4\u03b1 \u03c4\u03c1\u03af\u03b1 \u03c5\u03c0\u03ad\u03c1\u03bf\u03c7\u03b1 \u03c0\u03b1\u03b9\u03b4\u03b9\u03ac \u03c4\u03bf\u03c5 \u0386\u03b3\u03b3\u03b5\u03bb\u03bf, \u0388\u03c6\u03b7 \u03ba\u03b1\u03b9 \u0391\u03bd\u03b4\u03c1\u03ad\u03b1.<\/div>\r\n<div dir="auto"><a href="https:\/\/trikalaview.gr\/wp-content\/uploads\/2021\/10\/khdeia_petrou1.jpg"><img class="alignnone size-full wp-image-284679" src="https:\/\/trikalaview.gr\/wp-content\/uploads\/2021\/10\/khdeia_petrou1.jpg" alt="" width="1197" height="840" \/><\/a><\/div>
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