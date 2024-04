Πρωτοπόρες εφαρμογές για τον πολίτη, όπως η τηλεϊατρική, η εκπαίδευση και η πολιτική προστασία, υλοποιούνται το αμέσως επόμενο διάστημα σε περιοχές των 10 Δήμων που απαρτίζουν τη CitiesNet, τις “Ψηφιακές Πόλεις Κεντρικής Ελλάδας”. Πρόκειται για το πρόγραμμα 5G-TERRA που παρουσιάστηκε από τον πρόεδρο της συγκεκριμένης διαδημοτικής αναπτυξιακής εταιρείας, Δήμαρχο Τρικκαίων Νίκο Σακκά, και μέλη του Δ.Σ., την Παρασκευή 26 Απριλίου 2024 στη Θεσσαλονίκη, στη διάρκεια της κορυφαίας έκθεσης BEYOND.

Το πρόγραμμα

Το ευρωπαϊκό πρόγραμμα, 5G-TERRA ξεκίνησε την Πρωτοχρονιά του 2024 και αφορά “στην παροχή υψηλής ποιότητας συνδεσιμότητας 5G μέσω του δικτύου του ΟΤΕ στους τελικούς πελάτες απομακρυσμένων και αραιοκατοικημένων περιοχών στην Ελλάδα για προσωπική, επιχειρηματική και κυβερνητική ανάπτυξη”. Το έργο υποστηρίζεται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή στο πρόγραμμα «5G and Edge Cloud for Smart Communities».

Το 5G-TERRA είναι ένα από τα 10 έργα που επέλεξε η Κομισιόν στο πλαίσιο του μηχανισμού «Συνδέοντας την Ευρώπη» (CEF Digital), για να ηγηθεί της υλοποίησης της συνδεσιμότητας 5G και, συνακόλουθα, για να προωθηθούν πρωτοποριακές και καινοτόμες εφαρμογές για τον πολίτη.

Τι είναι το πρόγραμμα

Με βάση το πρόγραμμα

• Εγκαθίστανται σταθμοί βάσης 5G από τον ΟΤΕ σε μη εμπορικού ενδιαφέροντος περιοχές των Δήμων της CitiesNet.

• Υλοποιούνται σενάρια περιπτώσεων χρήσης (use cases) για τη δοκιμή και επικύρωση της υποδομής 5G με υπηρεσίες κοινής ωφέλειας για τον πολίτη, σε υγειονομική περίθαλψη, εκπαίδευση και διαχείριση κρίσεων & επειγόντων περιστατικών (λύση έγκαιρης πυρανίχνευσης). Τα σενάρια αυτά θα υλοποιηθούν με τη συνεργασία κι άλλων φορέων, όπως νοσοκομεία και σχολεία.

Πού θα υλοποιηθεί

Το πρόγραμμα θα υλοποιηθεί σε περιοχές των Δήμων Βέροιας, Βόλου, Γρεβενών, Ιωαννιτών, Καρδίτσας, Κατερίνης, Κοζάνης, Λαμιέων, Λαρισαίων, Τρικκαίων (όπου ιδρύθηκε προ 15ετίας η CitiesNet και ασκεί την προεδρία) και σε περιοχές της Κρήτης, καθώς εταίρος είναι και η Περιφέρεια Κρήτης.

Ενημέρωση

Την τεχνοκρατική ενημέρωση του προέδρου και των μελών του ΔΣ της CitiesNet έκαναν o ιατρός κ. Γεώργιος Δαφούλας, υπεύθυνος υπηρεσιών ψηφιακής υγείας, ο οικονομολόγος κ. Αθανάσιος Αντωνίου και η κ. Στέλλα Τάσιου, γραμματέας διοίκησης.

Συνεδρίαση Δ.Σ.

Παραλλήλως, συνεδρίασε και το Δ.Σ. της αναπτυξιακής στους χώρους της ΔΕΘ (κατά τη διάρκεια του Τρίτου Συνεδρίου Καινοτομίας και Νέων Τεχνολογιών Τοπικής Αυτοδιοίκησης) με προεδρεύοντα τον πρόεδρο, Δήμαρχο Τρικκαίων και πρόεδρο της ΠΕΔ Θεσσαλίας, Νίκο Σακκά, και παρόντες, τον αντιπρόεδρο κ. Καλλίστρατο Γρηγοριάδη (Δήμος Βέροιας) και τους κ. Αριστείδη Σαββάκη (Δήμος Βόλου), Ρήγα Σκόνδρα (Δήμος Γρεβενών), Ευθύμιο Τσίρκο (Δήμος Κατερίνης), ενώ παρέστη και ο κ. Οδυσσέας Ράπτης, διευθύνων σύμβουλος της e-trikala AE, οι οποίοι και ευχαρίστησαν ιδιαιτέρως τη HELEXPO και τους διοργανωτές για τον χώρο, στον οποίο πραγματοποιήθηκε η συνεδρίαση.

Περίπτερο

Mε την ευκαιρία της έκθεσης BEYOND στη Θεσσαλονίκη, η κοινοπραξία του ευρωπαϊκού προγράμματος 5G-TERRA συμμετείχε με ενημερωτικό περίπτερο, μέσω της CitiesNet AE.

H BEYOND

H BEYOND είναι μια διεθνής έκθεση ψηφιακής τεχνολογίας και καινοτομίας που πραγματοποιείται κάθε χρόνο στη Θεσσαλονίκη. Αποτελεί σημείο συνάντησης των πιο λαμπρών μυαλών της περιοχής, των πιο καινοτόμων εταιρειών, αλλά και τεχνολογιών αιχμής, φιλοδοξώντας να γίνει η κορυφαία διοργάνωση του είδους της στη Νοτιοανατολική Ευρώπη, τη Μεσόγειο και τη Μέση Ανατολή.

Ο ΟΤΕ

Ο ΟΤΕ ως βασικός συμμετέχων του έργου είναι η μεγαλύτερη εταιρία τεχνολογίας στην Ελλάδα. Εξελίσσει διαρκώς το δίκτυο κινητής της και έφερε πρώτος στην Ελλάδα το 5G. Mε τη συνεχή επέκτασή του σε όλο και περισσότερες πόλεις, έχει την μεγαλύτερη 5G κάλυψη στην χώρα, με 97% στην Αθήνα και στην Θεσσαλονίκη, ενώ σε συγκεκριμένες περιοχές οι μέγιστες ταχύτητες ήδη ξεπερνούν το 1Gbps.

Η WINGS ICT

Η WINGS ICT αποτελεί τον βασικό συντονιστή του έργου, ως τεχνολογικός πάροχος λύσεων για τον Ψηφιακό Μετασχηματισμό Δημόσιων και Ιδιωτικών φορέων. Στο πλαίσιο του έργου, παρέχει τις υπηρεσίες και τα προϊόντα για τους τομείς της Υγείας, Εκπαίδευσης και Πολιτικής Προστασίας, βάσει των οποίων θα εκτελεστούν τα συγκεκριμένα σενάρια.