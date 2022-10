Τα παιδιά δεν είναι τα μόνα που αγχώνονται με την επιστροφή στο σχολείο. Ειδικοί συμβουλεύουν τους γονείς πώς να διαχειριστούν το δικό τους άγχος. Άγχος που προκύπτει εξαιτίας του σχολικού εκφοβισμού, της σχολικής επίδοσης και άλλων πραγμάτων.

H πρώτη μέρα του σχολείου μπορεί να προκαλέσει αρκετό άγχος στους μαθητές, οι οποίοι μπορεί να ανησυχούν για την προσαρμογή, τα μαθήματα και για το ότι βρίσκονται μακριά από τους γονείς τους. Όμως, όπως αποδεικνύεται, πολλοί γονείς υποφέρουν επίσης από έντονη νευρικότητα καθώς το καλοκαίρι πλησιάζει στο τέλος του.

«Οι φόβοι που βιώνουν οι γονείς πολλαπλασιάζονται στην αρχή κάθε σχολικού έτους», λέει ο John Duffy, Psy.D., κλινικός ψυχολόγος και συγγραφέας του Parenting the New Teen in the Age of Anxiety. Σύμφωνα με τον Δρ Duffy, οι γονείς μπορεί να ανησυχούν για πολλά πράγματα όπως, την ψυχική υγεία των παιδιών τους, τη χρήση των social media στο σχολείο, κ.ά. Σε αυτό βέβαια ευθύνονται και τα Μ.Μ.Ε που πολλές φορές μεταδίδουν τρομακτικές ειδήσεις – για τον διαδικτυακό εκφοβισμό ή η βία στην τάξη – και κάνουν τους γονείς να ανησυχούν ότι το παιδί τους θα βιώσει το ίδιο.

Είτε το παιδί σας πηγαίνει στο νηπιαγωγείο είτε στο γυμνάσιο, είναι φυσιολογικό να ανησυχείτε για το αν θα είναι καλός μαθητής ή όχι. Όμως, καθώς οι γονείς παλεύουν με τα δικά τους άγχη, πρέπει να φροντίζουν να μην μεταδίδουν τις ανησυχίες αυτές στα παιδιά τους. «Ακόμα και τα μικρά παιδιά μπορούν να αναγνωρίσουν το άγχος της μαμάς και του μπαμπά», λέει η Sarah Furlong, υποψήφια διδάκτορας και κλινική ψυχολόγος που εργάζεται με παιδιά και γονείς στο UNC School of Medicine.

Καθώς πλησιάζει η νέα σχολική χρονιά, μάθετε πώς μπορείτε ως γονείς να αντιμετωπίσετε τις δικές σας ανησυχίες, ώστε η επιστροφή στο σχολείο να γίνει με λιγότερο άγχος.

Εστιάστε στα θετικά

Τα παιδιά ανθίζουν όταν περιβάλλονται από διάφορες δραστηριότητες, λέει ο Δρ Duffy. «Τα παιδιά αναπτύσσονται, σε γενικές γραμμές, κατά τη διάρκεια σχολικής χρονιάς». Μπορεί να δουλέψουν σκληρά για να μάθουν να διαιρούν δυο αριθμούς, για να παίξουν τις πρώτες νότες στο πιάνο ή να διαπρέψουν στο γήπεδο ποδοσφαίρου. Καθώς προετοιμάζεστε για τη σχολική χρονιά, μην ανησυχείτε μόνο για το τι μπορεί να πάει στραβά – σκεφτείτε τα θετικά. Το παιδί σας γίνεται ένα μορφωμένος, ανεξάρτητος άνθρωπος που ετοιμάζεται να μάθει τον κόσμο.

Και αν το παιδί σας δυσκολεύεται, πολλά σχολεία προσφέρουν υποστήριξη και συμβουλές για να το βοηθήσουν. «Υπάρχουν κοινωνικοί λειτουργοί, ψυχολόγοι, ενισχυτική διδασκαλία, που βοηθούν τα παιδιά. Υπάρχουν δάσκαλοι που είναι στο πλευρό τους», αναφέρει ο Δρ Ντάφι.

Βρείτε ένα υποστηρικτικό περιβάλλον

Το να λέτε δυνατά τις ανησυχίες μπορεί να βοηθήσει στην ανακούφιση του άγχους. Αλλά μην επιβαρύνετε το παιδί σας με όλα αυτά που εσείς νιώθετε, συμβουλεύει η εκπαιδευτικός γονέων Michelle Icard και συγγραφέας του βιβλίου Fourteen Talks by Age Fourteen: The Essential Conversations You Need to Have With Your Kids Before They Fill School. «Τα παιδιά σας θα τρέφονται με τα συναισθήματά σας», λέει η Icard. «Αυτό δεν σημαίνει ότι δεν πρέπει να έχετε αυτά τα συναισθήματα, αλλά πρέπει να βρείτε το κατάλληλο μέρος για να “βγάλετε” και αυτό δεν είναι το παιδί σας!».

Αντίθετα, βρείτε άλλους ενήλικες (συντρόφους, μέλη της οικογένειας, φίλους) που είναι πρόθυμοι να συζητήσουν τις ανησυχίες σας. Και πού ξέρετε; Μπορεί να προσφέρουν κάποια άλλη οπτική που ίσως εσείς να μην την είχατε σκεφτεί, ειδικά αν έχουν επίσης παιδιά που πηγαίνουν στο σχολείο.

Κάντε κάτι για τις ανησυχίες σας

Κάποιες φορές με το να πάρετε τα πράγματα στα χέρια σας μπορεί να διευκολύνει τις ανησυχίες που έχετε, λέει ο Δρ Duffy.

Εάν οι φόβοι εστιάζονται γύρω από ζητήματα που συμβαίνουν μέσα στην τάξη – όπως άγχος αποχωρισμού, ανησυχίες συμπεριφοράς ή μαθησιακές δυσκολίες οι ειδικοί συνιστούν να μιλήσετε με τον δάσκαλο πριν ξεκινήσει η σχολική χρονιά. «Μπορεί οι γονείς να αισθάνονται καλύτερα όταν επικοινωνούν με τον δάσκαλο εκ των προτέρων και ξεκινούν να έχουν επικοινωνία μαζί του πριν προκύψουν προβλήματα», λέει.

Διατηρήστε ανοιχτή επικοινωνία με το παιδί σας

Το να διατηρείτε ανοιχτό διάλογο με το παιδί σας μπορεί επίσης να βοηθήσει. Ο Icard να συζητάτε μαζί τους, να μοιράζεστε επίσης τις δικές σας ανησυχίες—προσέχοντας να μην προκαλέσετε πανικό—και να βρίσκετε λύσεις μαζί.

Για παράδειγμα, μπορεί να ανησυχείτε ότι το παιδί σας δεν θα ξυπνήσει στην ώρα του για το σχολείο, δημιουργώντας άγχος και σε εκείνο. Μαζί, μπορείτε να βρείτε μια λύση που μπορεί να περιλαμβάνει για παράδειγμα, μια νέα πρωινή ρουτίνα, διαφορετική ώρα που θα ξυπνά ή έξυπνο πρωινό που θα μπορεί να φάει φεύγοντας από το σπίτι.

Μικρά βήματα που θα σας βοηθήσουν να μειώσετε το στρες

Όταν η Furlong συνιστά την ενσυνειδητότητα στους γονείς που την επισκέπτονται για βοήθεια, δεν τους φαντάζεται να πέφτουν σε μια κατάσταση ζεν για ώρες. «Όταν μιλάω για ενσυνειδητότητα, αναφέρομαι στην ικανότητα να είσαι παρών στη στιγμή», λέει. Αυτό οδηγεί σε μειωμένο άγχος και καλύτερη δέσιμο με το παιδί σας.

Εσείς ως γονείς ξεκινήστε από μικρά πράγματα—εκτιμήστε τη μυρωδιά του πρωινού καφέ σας και θαυμάστε την ενέργεια που έχει το παιδί σας το πρωί. Αυτό όπως ανέφερε και η κλινική ψυχολόγος, δημιουργεί την ικανότητα να ζεις το τώρα και τη στιγμή.

Μπορείτε επίσης να λάβετε μέτρα για να μειώσετε το άγχος κατά τη διάρκεια της ημέρας, κάτι που μπορεί να σας κάνει να αισθάνεστε πιο ήρεμοι όταν σκέφτεστε ότι η πλησιάζει η μέρα που τα παιδιά θα επιστρέψουν στο σχολείο. Βρείτε ποιες μέθοδοι λειτουργούν καλύτερα για εσάς. Η βαθιά αναπνοή, η μουσική ή το διάβασμα ενός βιβλίου είναι μερικές μόνο από τις μεθόδους αυτές.

πηγή: Parents.com by Sarah Lindenfeld Hall

πηγή :https://www.mothersblog.gr/mama/oikogeneia/story/135038/exoyn-kai-oi-goneis-back-to-school-agxos-pos-tha-to-antimetopisete?fbclid=IwAR201lAUydrSumDRXskjyAVWM7nTHlGjxN5Z25bDw45Kyl8BJ2wLAE7hHzU