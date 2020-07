Η μοναδικότητα του νησιού της Μήλου σε πολιτισμικό επίπεδο αλλά και σε αυτό της ευμορφίας την έχουν καταστήσει ξακουστή στα πέρατα του κόσμου.

Εμπειρία ζωής αποτελεί η επίσκεψη στο νησί όπου η Αφροδίτη με τις αναλογίες της «αποτυπώθηκε» ως άγαλμα και σαγήνεψε την ανθρωπότητα.

Μια νέα σελίδα στο Instagram η Welcome to Milos,Greece αναδεικνύει μέσω του δημοφιλέστερου κοινωνικού δικτύου ορόσημα του νησιού που πραγματικά κόβουν την ανάσα. Ο διαχειριστής μιλά στο Πινάκιο για το εγχείρημα του μα κυρίως για την αγάπη του στη Μήλο! Ακολουθήστε την σελίδα Welcome to Milos,Greece.

Οι φωτογραφίες του θέματος είναι ευγενική παραχώρηση από τον διαχειριστή της σελίδας στο Instagram.

Προσδεθείτε γιατί ξεκινά το ταξίδι στην σαγηνευτική Μήλο

Welcome to Milos,Greece μια σελίδα στο Instagram που αναδεικνύει τις ομορφιές και τον πολιτισμό της Μήλου, τι σας ώθησε να την δημιουργήσετε;

Photo Credits: Welcome to Milos,Greece: Βουτώντας στο…όνειρο

«Αυτό ακριβώς που αναφέρετε, η ανάδειξη της ομορφιάς και του πολιτισμού του νησιού μας μέσω του δημοφιλέστερου κοινωνικού δικτύου αυτή την στιγμή».

Ποια είναι η απήχηση που έχει ο κόσμος;

Photo Credits: Welcome to Milos,Greece: Πίνακας ζωγραφικής

«Επιθυμία μας είναι η προσωπική επαφή με τον καθένα που επικοινωνεί μαζί μας. Αυτός ο τρόπος επικοινωνίας εκπέμπει απλότητα και ζεστασιά, γνωρίσματα της νησιώτικης νοοτροπίας. Ο κόσμος ανταποκρίνεται ιδιαίτερα θετικά σ’ αυτό».

Ποια μέρη της Μήλου θεωρείτε σπάνια και ιδιαίτερα που «κόβουν» την ανάσα;

Photo Credits: Welcome to Milos,Greece: Βουτιά στο Σαρακήνικο

«Αδιαμφισβήτητα το σεληνιακό τοπίο του Σαρακήνικου που αποτελεί τοπίο μοναδικής ομορφιάς και πόλο έλξης παγκοσμίως. Αλλά δεν είναι μόνο αυτό. Η Μήλος είναι γεμάτη σπάνιες ομορφιές. Ο τεράστιος φυσικός κόλπος της με τα πολύχρωμα χωριουδάκια χτισμένα πάνω στο νερό. Το Κλέφτικο με τις σπηλιές που κρύβονταν οι πειρατές και τα κρυστάλλινα νερά του. Η σπηλιά του Παπάφραγκα, τα παλιά θειωρυχεία, τα ηφαίστεια, το Κάστρο της Πλάκας με την μαγευτική θέα. Αλλά και οι πρωτοχριστιανικές Κατακόμβες, η νεολιθική πόλη της Φυλακωπής και τα πρώτα ορυχεία οψιδιανού στα Νύχια. Και δεν είναι μόνο αυτά, θα μπορούσαμε να μιλάμε για ώρες».

Είναι εμπειρία ζωής να επισκεφθεί κάποιος έστω για μια φορά της ζωής του τη Μήλο;

Photo Credits: Welcome to Milos,Greece:Το Σαρακήνικο από ψηλά

«Η Μήλος είναι ένα πανέμορφο νησί, ένας τόπος γεμάτος ενέργεια και πλούσια ιστορία που εξήγαγε πάντα τέχνη και πολιτισμό. Έχει δώσει το παρόν σε όλες τις φάσεις της γνωστής ιστορίας της Ελλάδας. Σαν ένας ζωντανός οργανισμός, επικοινωνεί και συνδέεται με τον επισκέπτη με το που αυτός πατάει τα χώματά της. Μόνο βιωματικά μπορεί κάποιος αυτό να το καταλάβει».

Μπορούν οι φωτογραφίες να χωρέσουν γαστρονομία και παράδοση αλλά και φυσική ομορφιά;

Το Κλίμα, το ψαροχώρι που η απλότητα βρίσκει τον ορισμό της

«Οι φωτογραφίες μπορούν να δώσουν μόνο μία πρώτη γεύση για το τι πρόκειται να ζήσει κανείς επισκέπτοντας την Μήλο. Η πραγματική εμπειρία και τα συναισθήματα που νιώθει κανείς εδώ, δεν μπορούν να αποτυπωθούν».

Photo Credits: Welcome to Milos,Greece: Ο ήλιος δύει αποχαιρετώντας τα καϊκια

Το νησί έχει προσδώσει και τεράστια πολιτισμική προσφορά στην ανθρωπότητα, η Αφροδίτη της Μήλου πρέπει να επαναπατριστεί;

Photo Credits: Welcome to Milos,Greece: Το αρχαίο θέατρο της Μήλου

«Η Αφροδίτη είναι ένα μεγάλο κεφάλαιο του πολιτισμού της Μήλου και μέρος της τεράστιας πολιτισμικής κληρονομιάς του τόπου μας. Ακόμα κι αν προσωρινά βρίσκεται αλλού, ανήκει στην Ελλάδα. Την ιστορία ενός τόπου δεν μπορεί να την κλέψει κανείς. Κάποια στιγμή αυτό θα γίνει αντιληπτό από όλους και η Αφροδίτη θα πάρει τον δρόμο της επιστροφής».

Welcome to Milos,Greece καλωσορίζει τους followers ποιος είναι ο στόχος της πρωτοβουλίας σας;

Photo Credits: Welcome to Milos,Greece: Ηλιοβασίλεμα από το Κάστρο της Μήλου

«Στόχος μας είναι να παρουσιάσουμε την Μήλο με την ομορφιά και την αισθητική που της ταιριάζει. Ο επισκέπτης μπορεί να ταξιδέψει νοερά στο νησί μας, να έρθει σε επαφή με τον πολιτισμό και την ιστορία του, να περπατήσει στα σοκάκια του και να θαυμάσει τις περισσότερες από 70 παραλίες του. Εμείς με την σειρά μας σαν γνήσιοι νησιώτες, είμαστε εκεί για να τον καλωσορίσουμε και να τον βοηθήσουμε σε ό,τι χρειαστεί».

