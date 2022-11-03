Πρεμιέρα σήμερα, 2 Νοεμβρίου, για το «καλάθι του νοικοκυριού». Όλα τα προϊόντα, με διαφορετικές μάρκες ανά σούπερ μάρκετ, έχουν αναρτηθεί στο e-katanalotis, όπως και οι τιμές τους. Επειδή η ηλεκτρονική πλατφόρμα, ωστόσο, αντιμετωπίζει προβλήματα και δεν φορτώνει με ευκολία, μπορείτε εναλλακτικά να δείτε παρακάτω ποιες μάρκες έβαλαν στα «καλάθια» τους οι μεγάλες αλυσίδες.
Για να δείτε τις τιμές ανά προϊόν, αλλά και όλες τις αλυσίδες σούπερ μάρκετ, θα πρέπει να μπείτε στην πλατφόρμα ΠΑΤΩΝΤΑΣ ΕΔΩ.
Σκλαβενίτης – Τα προϊόντα στο καλάθι του νοικοκυριού
- ΡΥΖΙ ΜΠΛΟΥ ΜΠΟΝΕΤ ΣΚΛΑΒΕΝΙΤΗΣ 500ΓΡ
- ΑΡΤΟΣΚΕΥΑΣΜΑ ΜΑΡΑΤΑ ΣΙΤΟΥ ΦΟΡΜΑ 680G
- ΑΡΤΟΣΚΕΥΑΣΜΑ ΚΑΤΣΕΛΗΣ ΔΙΠΛΟΖΥΜ.ΣΤΑΡ.ΠΡΟΖ.ΦΕΤ500G
- ΦΡΥΓΑΝΙΕΣ ΣΤΑΡΕΝΙΕΣ ΠΑΠΑΔ/ΛΟΥ 4Χ127.5Γ/1ΔΩΡ
- MAΡATA ΣΠΑΓΓΕΤΙ Νο6 500ΓΡ
- ΛΑΙΜΟΣ ΧΟΙΡΙΝΟΣ ΟΛΛΑΝΔΙΑΣ Μ/Ο ΝΩΠΟΣ (ΧΥΜΑ Η ΣΥΣΚΕΥΑΣΜΕΝΟΣ)
- ΚΟΤΟΠΟΥΛΑ ΝΩΠΑ 65% ΑΓΡΟΖΩΗ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΣΥΣΚΕΥΑΣΜΕΝΑ Ε/Ζ
- ΚΟΤΟΠΟΥΛΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΟΛΟΚΛΗΡΑ ΝΩΠΑ ΧΥΜΑ
- ΠΑΡΙΖΑ BUENAS ΦΕΤΕΣ 300ΓΡ..
- ΜΠΑΚΑΛΙΑΡΟΣ Α/Κ ΚΑΤΕΨ/ΝΟΣ.
- ΓΑΛΑ ΦΡΕΣΚΟ ΜΑΡΑΤΑ 3.5%ΛΙΠ.100%ΕΛΛ.1L *
- ΓΑΛΑ ΦΡΕΣΚΟ ΜΑΡΑΤΑ 3.5%ΛΙΠ.100%ΕΛΛ.1L *
- ΓΑΛΑ ΦΡΕΣΚΟ ΜΑΡΑΤΑ 1.5%ΛΙΠ.100%ΕΛΛ.1L *
- ΓΑΛΑ ΦΡΕΣΚΟ ΜΑΡΑΤΑ 1.5%ΛΙΠ.100%ΕΛΛ.1L *
- ΓΑΛΑ PIESTO ΕΒΑΠΟΡΕ 410G *
- ΓΑΛΑ PIESTO ΕΒΑΠΟΡΕ ΕΛΑΦΡΥ 410G *
- ΓΙΑΟΥΡΤΙ ΣΤΡΑΓΓΙΣΤΟ ΜΑΡΑΤΑ 10% ΕΛΛ 3Χ200ΓΡ.
- ΓΙΑΟΥΡΤΙ ΣΤΡΑΓΓΙΣΤΟ ΜΑΡΑΤΑ 2% ΕΛΛ 3Χ200ΓΡ.
- ΦΕΤΑ ΠΟΠ ΘΡΑΚΗΣ ΔΟΥΚΙΔΗΣ 400ΓΡ
- ΓΚΟΥΝΤΑ ΓΕΡΜΑΝΙΑΣ ΦΕΤΕΣ 350ΓΡ
- ΤΥΡΙ ΜΑΡΑΤΑ LIGHT ΙΣΠΑΝ.ΦΕΤΕΣ 300G
- ΤΟΜΑΤΑ ΜΑΡΑΤΑ PASSATA 500G
- ΑΥΓΑ ΤΣΑΟΥΣΗ L-ΜΕΓΑΛΑ 6Τ
- ΧΡΥΣΑ ΑΥΓΑ 63-73ΓΡ 6Τ
- ΛΙΠΑΡΗ ΥΛΗ SUPER FRESCO ΠΑΚ.200G
- ΕΛΑΙΟΛΑΔΟ ΜΟLΟΝ LAVE ΕΞ.ΠΑΡΘΕN.1LT
- ΗΛΙΕΛΑΙΟ ΜΑΡΑΤΑ 1LT
- ΑΡΑΚΑΣ ΜΑΡΑΤΑ 1000ΓΡ
- ΖΑΧΑΡΗ ΛΕΥΚΗ ΚΡΥΣΤΑΛΙΚΗ AZUCARERA 1KG E.E
- ΓΑΛΑ NUTRICIA ALMIRON N1 800Γ Ε/PAC
- ΓΑΛΑ NUTRICIA ALMIRON N2 800Γ E/PAC
- ΓΑΛΑ NUTRICIA ALMIRON N3 800Γ E/PAC
- ΓΑΛΑ NUTRICIA ALMIRON N.4 800ΓΡ
ΚΑΦΕΣ ΠΑΠΑΓΑΛΟΣ ΠΑΡΑΔ.194ΓΡ
- ΚΑΦΕΣ CLASSIC NESCAFE 50ΓΡ
- ΚΑΦΕΣ JACOBS ΕΚΛΕΚΤΟΣ 250G
- ΚΑΦΕΣ JACOBS ΕΚΛΕΚΤΟΣ 250G
- ΑΦΕΨΗΜΑ LIPTON ΧΑΜΟΜΗΛΙ 10Φ.Χ1ΓΡ.
- KAKAO BONORA 125ΓΡ
- ΦΑΚΕΣ ΨΙΛΕΣ ΕΛΛ ΣΚΛΑΒΕΝΙΤΗΣ 500ΓΡ
- ΧΥΜΟΣ ΜΑΡΑΤΑ ΠΟΡΤΟΚΑΛΙ ΦΥΣΙΚΟΣ 1L
- ΧΥΜΟΣ ΜΑΡΑΤΑ ΠΟΡΤΟΚΑΛΙ ΦΥΣΙΚΟΣ 1L
- ΑΝΤΙΣΗΠΤΙΚΟ GEL ΧΕΡΙΩΝ NATURA 80ML
- DROLIO ΣΚΟΝΗ ΠΛΥΝΤ ΣΑΚ.14ΠΛΥΣΕΙΣ
- DROLIO ΥΓΡΟ ΠΛΥΝΤ.ΡΟΥΧΩΝ ΑΡ.ΛΟΥΛΟΥΔ 38ΠΛ
- DROLIO ΥΓΡΟ ΚΑΘΑΡ. ΕΠΙΦ. ΛΕΒΑΝΤΑ 1L
- AVA ΥΓΡΟ ΠΙΑΤ ACTION ΞΙΔΙ&ΜΗΛΟ 430ML
- ΡΟΛΟ ΚΟΥΖΙΝΑΣ ΓΛΑΡΟΣ 1Τ Χ800ΓΡ
- ΟΔ/ΜΑ COLGATE TRIPLE ACTION 75ML(-0.30)
- ΡΟΛΑ ΥΓΕΙΑΣ ΓΛΑΡΟΣ ΜΙΝΙ 2Φ 10ΤΕΜΧ75G
- ΣΕΡΒΙΕΤΕΣ ALWAYS ULTRA LONG 16T.ΟΙΚ ΣΥΣΚ
- ΤΑΜΠΟΝ OB PRO COMFORT SUPER 16ΤΕΜ.
- PANTENE ΣΑΜΠΟΥΑΝ CLASSIC 360ML
- ΣΑΠΟΥΝΙ SETTE JASMIN & CITRUS 125ΓΡ.
- ΠΑΝΑ ΑΚΡΑΤ.SANI MEDIUM Νο2 15Τ
- ΠΑΝΑ ΑΚΡΑΤ.SANI LARGE Νο3 12Τ
- ΠΑΝΑ ΑΚΡΑΤ.SANI EXTRA LARGE Νο4 10Τ.
- BABYLINO SENSITIVE ECON.No5 44Τ
- BABYLINO SENSITIVE ECONOMY No3 4-9KG 56Τ
- BABYLINO SENSITIVE ECON No4 50Τ
- BABYLINO SENSITIVE ECON No4+ 46Τ
- BABYLINO SENSITIVE No5+ 42ΤΕΜ
- ΜΩΡ/ΛΑ SEPTONA CALM& CARE ΧΑΜΟΜ 80Τ 2+1Δ
- SEPTONA BABY ΣΑΜΠ/ΑΦΡΟΛ ΑΛΟΗ 500ML.
- ΣΚΥΛΟΤΡ BARRON ΜΠΟΥΚ ΚΟΤ-ΓΑΛ 400ΓΡ
- ΓΑΤΟΤΡΟΦΗ ΜΠΟΥΚ BARRON ΨΑΡΙ 400ΓΡ
- ΑΛΕΥΡΙ ΓΕΝΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΜΑΡΑΤΑ 1KG
ΑΒ Βασιλόπουλος – Οι τιμές στο καλάθι του νοικοκυριού
- ΑΒ ΡΥΖΙ ΚΑΡΟΛΙΝΑ 1KG
- ΑΒ ΨΩΜΙ ΤΟΣΤ ΣΤΑΡΕΝΙΟ 340GR
- ΑΒ ΨΩΜΙ ΤΟΣΤ ΣΤΑΡΕΝΙΟ ΦΟΡΜΑ 680ΓΡ
- ΑΡΤΟΣ ΤΟΥ ΧΩΡΙΟΥ 350ΓΡ
- ΑΡΤΟΣ ΤΟΥ ΧΩΡΙΟΥ 350ΓΡ
- COUNTRY BREAD 350G (BAKE OFF)
- ΑΒ ΦΡΥΓΑΝΙΕΣ ΣΙΤΟΥ 250ΓΡ
- ΑΒ ΦΡΥΓΑΝΙΑ ΣΙΤΟΥ 4/PACK 500GR
- AB SPAGHETI Ν6 500GR
- AB ALL PURPOSES FLOUR 1KG
- AB LENTINS THICK IMPORTED 500GR
- 365 ΓΑΛΟΠΟΥΛΑ ΚΑΠΝΙΣΤΗ ΦΕΤΕΣ 300G
- ΑΒ ΓΛΩΣΣΑ ΦΙΛ.ΧΔ MSC 750G FAO67ΚΤΨ
- AB PORK NECK W/BONE IMPORTED
- AB WHOLE CHICKEN
- AB ΦΡΕΣΚΟ ΓΑΛΑ ΠΛΗΡΕΣ 1LT
- ΑB ΦΡΕΣΚΟ ΓΑΛΑ ΕΛΑΦΡΥ 1LT
- AB ΓΑΛΑ ΕΒΑΠΟΡΕ 4% LIGHT 400G
- AB ΑΓΕΛΑΔΟΣ 3.9% ΓΙΑΟΥΡΤΙ 3Χ200ΓΡ
- AB ΓΙΑΟΥΡΤΙ ΑΓΕΛΑΔΟΣ 2% 3Χ200ΓΡ
- AB FETA CHEESE 400GR VACUUM
- GOUDA SLICES 200GR
- GOUDA LIGHT ΣΕ ΦΕΤΕΣ 200GR
- AB GRATED TOMATOES PAPER PACK 500GR
- AB FRESH CAGE EGGS 12 ITEMS MEDIUM 53 63G
- AB FRESH BARN EGGS 10 ITEMS LARGE 63 73G
- AB ΜΑΡΓΑΡΙΝΗ SOFT 250G
- AB EXTRA VIRGIN OLIVE OIL 1LT PET
- AB SUNFLOWER OIL 1LT
- 365 ΦΑΣΟΛΑΚΙ ΣΤΡΟΓΓΥΛΟ 1 KG
- ΑΒ ΖΑΧΑΡΗ ΛΕΥΚΗ ΚΡΥΣ/ΚΗ Ε.Ε.1KG
- AB WHITE SUGAR E.E 1KG
- NOYNOY ΚΡΕΜΑ ΒΑΝ. 350G(0.20)
- FRISOGROW ΓΑΛΑ ΣΕ ΣΚΟΝΗ 800GR
- ΑΒ KΑΦΕΣ ΕΛ/ΚΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΟΣ 94GR
- AB ΣΤΙΓΜΙΑΙΟΣ ΚΑΦΕΣ 100GR.
- GONDOLIERE ΚΑΦΕΣ ΦΙΛΤΡΟΥ 500G
- AB BLACK TEA 20BAGS
- ΑΒ ΚΑΚΑΟ 125GR
- AB ΦΥΣΙΚΟΣ ΧΥΜΟΣ ΠΟΡΤΟΚΑΛΙ 1LT
- NATURA ΑΝΤΙΣΗΠ.ΧΕΡΙΩΝ SPRAY 100ML
- ΑΒ ΣΚΟΝΗ ΠΛΥΝΤ.ACTIVE CLEAN 75MEZ
- AB ΧΛΩΡΟΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΟ UL.LEMON 1250ML
- AB ΧΛΩΡΟΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΟ UL.PINK 1250ML
- AB ΧΛΩΡΟΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΟ UL.FRESH 1250ML
- ΑΒ ΥΓΡΟ ΠΙΑΤΩΝ REGULAR 500ML
- ΑΒ ΥΓΡΟ ΠΙΑΤΩΝ ΛΕΜΟΝΙ 500ML
- ΑΒ ΧΑΡΤΙ ΚΟΥΖΙΝΑΣ 800GR
- 365 ΧΑΡΤΙ ΥΓΕΙΑΣ 10ΡΟΛΑ 2PLY
- COLGATE ΟΔ/ΜΑ BAK.SODA 75ML
- CARE UP ΣΕΡΒΙΕΤΕΣ MAXI NIGHT 10T.
- CARE ΣΕΡΒ/KI NORMAL 36
- CARE ΣΕΡΒ/TA CLASSIC 14TEM
- CARE ΣΕΡΒ/TA UL.PL.NORMAL 10T.
- CARE ΣΕΡΒ/TA ULTRA SUPER 10T.
- CARE TAMPON CONT REGULAR 32T
- KARAVAKI ΣΑΜΠ.ΘΡΕΨΗ&ΕΝΥΔ.ΑΝΤΛ.600M
- KARAVAKI ΣΑΜΠ.ΛΑΜΨΗ ΑΝΤΛΙΑ 600ML
- 365 SOAP BARS 3X125 GR
- SANI PANTS N3 LARGE 10+4T
- SANI PANTS N2 MEDIUM 10+4T
- BABYLINO SENS.ECO.N4+ 10 15KG 46T
- BABYLINO SENS.ECONOMY N3 4 9KG 56T
- BABYLINO SENS ECO.N5 11 25KG 44T
- BABYLINO SENS.ECONOMY N4 8 13KG 50
- BABYLINO SENS ECO.N5+ 12 17KG 42T
- BABYLINO SENS ECO NΟ6 13 18KG 38T
- BABYLINO SENS ECO NΟ7 15+KG 36T
- CARE BABY WIPES ΧΑΜΟΜΗΛΙ 3X72TEM
- CARE BABY WIPES SENSITIVE 3X72TEM
- JOHN. BABY SHAMPOO REGULAR 300ML
- JOHN. BABY SHAMPOO CHAMOMILE 300ML
- 365 ΣΚΥΛΟΤΡΟΦΗ ΚΥΝΗΓΙ 1240ΓΡ
- 365 ΓΑΤΟΤΡΟΦΗ ΨΑΡΙ 415ΓΡ
Market in – Τα προϊόντα στο καλάθι του νοικοκυριού
- ECONOMY ΡΥΖΙ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΑΡΟΛΙΝΑ 500ΓΡ
- ΜΦΒ ΨΩΜΙ ΤΟΣΤ ΜΙΝΙ ΣΤΑΡΕΝΙΟ 340ΓΡ.
- ΚΑΤΣΕΛΗΣ ΔΙΠΛΟΖΥΜΩΤΟ ΨΩΜΙ ΣΤΑΡ 500ΓΡ
- FORMA ΦΡΥΓΑΝΙΕΣ ΣΙΤΟΥ ΣΕΛΟΦΑΝ 125ΓΡ 3+1Δ
- ECONOMY ΣΠΑΓΓΕΤΙ Ν6 1Κ
- ΧΟΙΡΙΝΟΙ ΛΑΙΜΟΙ Μ/Ο ΕΙΣ.ΟΛΛΑΝΔΙΑΣ
- ΧΟΙΡΙΝΟΙ ΛΑΙΜΟΙ Μ/Ο ΕΙΣΑΓ.ΒΕΛΓΙΟΥ
- ΜΦΒ ΚΟΤΣΙ ΧΟΙΡΙΝΟ ΠΡΟΨΗΜΕΝΟ 600ΓΡ
- ΜΦΒ ΚΙΜΑΣ ΑΝΑΜΕΙΚΤΟΣ ΚΤΨ 500ΓΡ
- ΜΦΒ ΚΟΤΟΠΟΥΛΟ ΟΛΟΚΛΗΡΟ ΦΡ.ΔΙΣΚΑΚΙ ΚΙΛ
- ΜΦΒ ΚΟΤΟΠΟΥΛΟ ΝΩΠΟ ΕΛΛΗΝ ΣΥΣΚ ΚΙΛΟ
- ECONOMY ΠΑΡΙΖΑ ΦΕΤΕΣ 450ΓΡ 199Ε
- ECONOMY ΓΑΛΟΠΟΥΛΑ ΚΑΠΝΙΣΤΗ 400ΓΡ 299Ε
- ECONOMY ΓΑΛΟΠΟΥΛΑ ΒΡΑΣΤΗ 400ΓΡ 299Ε
- ΚΟΚΚΙΝΟΨΑΡΟ ΑΚΕΦΑΛΟ FAO27 ΚΤΨ TO ΚΙΛΟ
- ΔΕΛΤΑ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΑ ΦΡΕΣΚΟ ΓΑΛΑ ΠΛΗΡΕΣ 1L
- ΔΕΛΤΑ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΑ ΦΡΕΣΚΟ ΓΑΛΑ ΕΛΑΦΡΥ 1L
- ECONOMY ΓΑΛΑ ΣΥΜΠ/ΝΟ ΠΛΗΡΕΣ 410ΓΡ.
- ECONOMY ΓΑΛΑ ΣΥΜΠ/ΝΟ LIGHT 410ΓΡ.
- ΜΦΒ ΓΙΑΟΥΡΤΙ ΣΤΡΑΓΓΙΣΤΟ 10% 900ΓΡ
- ΜΦΒ ΓΙΑΟΥΡΤΙ ΣΤΡΑΓΓΙΣΤΟ 2% 900ΓΡ
- ΜΦΒ ΤΥΡΙ ΦΕΤΑ ΠΟΠ ΛΕΣΒΟΥ ΤΟ ΚΙΛΟ
- ΓΚΟΥΝΤΑ ΓΕΡΜΑΝΙΑΣ ΦΡΑΤΖΟΛΑ ΤΟ ΚΙΛΟ
- ΜΦΒ ΤΥΡΙ ΕΜΕΝΤΑΛ LIGHT ΦΡΑΤΖΟΛΑ ΤΟ ΚΙΛΟ
- ECONOMY ΧΥΜΟΣ ΤΟΜΑΤΑΣ PASSATA 500ΓΡ
- ECONOMY ΑΥΓΑ Α’ 6ΑΔΑ 53-63ΓΡ
- ΜΦΒ ΑΥΓΑ ΗΠΕΙΡΟΥ ΑΧΥΡΩΝΑΣ L 63-73ΓΡ.6Τ.
- ECONOMY ΜΑΡΓΑΡΙΝΗ ΠΛΑΚΑΚΙ 250ΓΡ.
- ECONOMY ΜΑΡΓΑΡΙΝΗ SOFT CLASSIC 250ΓΡ.
- ΜΦΒ ΕΛΑΙΟΛΑΔΟ ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΟ ΠΑΡΘΕΝΟ 1LT
- ECONOMY ΗΛΙΕΛΑΙΟ ΡΑΦΙΝΑΡΙΣΜΕΝΟ 1L
- ΜΦΒ ΑΡΑΚΑΣ ΚΤΨ 1 Κ
- ΜΦΒ ΦΑΣΟΛΑΚΙ ΣΤΡΟΓΓΥΛΟ ΚΤΨ 1 Κ
- ΜΦΒ ΜΠΑΜΙΕΣ ΚΤΨ Ν.1 750ΓΡ.
- ΜΦΒ ΦΑΣΟΛΑΚΙ ΠΛΑΤΥ ΚΤΨ 1 Κ
- ΖΑΧΑΡΗ ΛΕΥΚΗ ΚΡΥΣΤΑΛΛΙΚΗ 1ΚΙΛΟΥ
- ECONOMY ΖΑΧΑΡΗ ΛΕΥΚΗ ΚΡΥΣΤΑΛ.Ε.Ε.1Κ
- ΖΑΧΑΡΗ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΚΡΥΣΤΑΛΛΙΚΗ 1Κ
- NUTRICIA ΚΡΕΜΑ ΜΠΙΣΚΟΤΑ 250ΓΡ
- NUTRICIA ΚΡΕΜΑ ΦΑΡΙΝ ΛΑΚΤΕ 250ΓΡ
- ALMIRON 2 ΓΑΛΑ 2ΗΣ ΒΡΕΦΙΚΗΣ ΑΠΌ 6Μ 800ΓΡ
- ALMIRON 3 ΡΟΦΗΜΑ ΓΑΛΑΚΤΟΣ 1-2ΕΤΩΝ 800ΓΡ
- ALMIRON 1 ΓΑΛΑ 1ΗΣ ΒΡΕΦΙΚΗΣ 0-6Μ 800ΓΡ
- ECONOMY ΚΑΦΕΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ 200ΓΡ
- ECONOMY ΚΑΦΕΣ ΣΤΙΓΜΙΑΙΟΣ 200ΓΡ
- ECONOMY ΚΑΦΕΣ ΦΙΛΤΡΟΥ GOLD 500ΓΡ
- ECONOMY ΧΑΜΟΜΗΛΙ 10ΦΑΚ
- ΜΦΒ ΚΑΚΑΟ ΣΕ ΣΚΟΝΗ 100ΓΡ
- ECONOMY ΦΑΣΟΛΙΑ ΜΕΤΡΙΑ ΕΙΣ.500ΓΡ
- ECONOMY ΦΑΚΕΣ ΨΙΛΕΣ ΕΙΣ.500ΓΡ
- ECONOMY ΡΕΒΥΘΙΑ ΧΟΝΔΡΑ ΕΙΣ.500ΓΡ
- ECONOMY ΧΥΜΟΣ ΝΕΚΤΑΡ ΠΟΡΤΟΚΑΛΙ 1L
- ECONOMY ΜΑΝΤΗΛΑΚΙΑ ΗΠΙΑΣ ΑΝΤΙΣΙΠ 30ΤΕΜ
- ECONOMY ΗΠ.ΑΝΤΙΣΗΠΤΙΚΌ GEL MENTA 110ML
- ECONOMY ΣΚΟΝΗ ΠΛΥΝΤΗΡΙΟΥ ECO 60ΜΕΖ
- ECONOMY ΠΛΥΝΤΗΡΙΟΥ ΥΓΡΟ BLUE 3LT
- ECONOMY ΠΛΥΝΤΗΡΙΟΥ ΥΓΡΟ ΛΩΤΟΣ 3LT
- ECONOMY ΧΛΩΡΙΟ REGULAR 2LT
- ECONOMY ΣΚΟΝΗ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΛΕΜΟΝΙ 500ΓΡ
- ECONOMY ΧΛΩΡΙΟ ΛΕΜΟΝΙ 2LT
- ECONOMY ΥΓΡΟ ΤΖΑΜΙΩΝ CRYSTAL 1L
- ECONOMY ΣΚΟΝΗ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΠΕΥΚΟ 500ΓΡ
- ECONOMY ΥΓΡΟ ΠΙΑΤΩΝ ΛΕΜΟΝΙ 1L
- ECONOMY ΥΓΡΟ ΠΙΑΤΩΝ ΞΥΔΙ 1L
- ECONOMY ΡΟΛΟ ΚΟΥΖΙΝΑΣ 2Τ 190ΓΡ
- ECONOMY ΟΔΟΝΤΟΚΡΕΜΑ HERBAL 75ML
- ECONOMY ΟΔΟΝΤΟΚΡΕΜΑ SENSITIVE 75ML
- ECONOMY ΟΔΟΝΤΟΚΡΕΜΑ TOTAL ACTION 75ML
- ECONOMY ΟΔΟΝΤΟΚΡΕΜΑ WHITENING 75ML
- ECONOMY ΧΑΡΤΙ ΥΓΕΙΑΣ ΓΚΟΦΡΕ 2Φ 600ΓΡ 10Τ
- ECONOMY ΣΕΡΒΙΕΤΕΣ ULTRA SUPER NIGHT 10T
- ECONOMY ΣΕΡΒΙΕΤΕΣ ULTRA REGULAR 10T
- OB ΤΑΜΠΟΝ PRO COMFORT SUPER 16T
- G&B ΣΑΜΠΟΥΑΝ ΕΥΑΙΣΘΗΤΑ ΜΑΛΛΙΑ 500ML
- G&B ΣΑΜΠΟΥΑΝ ΓΙΑ ΒΑΜΜΕΝΑ ΜΑΛΛΙΑ 500ML
- G&B ΣΑΜΠΟΥΑΝ ΤΑΛΑΙΠΩΡΗΜΕΝΑ ΜΑΛΛΙΑ 500ML
- G&B ΣΑΜΠΟΥΑΝ ΓΙΑ ΚΑΝΟΝΙΚΑ ΜΑΛΛΙΑ 500ML
- ECONOMY ΣΑΠΟΥΝΙ ΕΛΑΙΟΛ.ΑΛΟΗ ΚΟΥΤ.100ΓΡ
- ECONOMY ΣΑΠΟΥΝΙ ΕΛΑΙΟ.ΤΡΙΑΝΤ.ΚΟΥΤ 100ΓΡ
- ECONOMY ΣΑΠΟΥΝΙ ΕΛΑΙΟ.ΑΡ.ΧΑΜ.ΚΟΥΤ.100ΓΡ
- ECONOMY ΓΕΡΟΝΤΙΚΗ ΠΑΝΑ Ν.2 15ΤΕΜ.
- ECONOMY ΓΕΡΟΝΤΙΚΗ ΠΑΝΑ Ν.3 12ΤΕΜ.
- ECONOMY ΓΕΡΟΝΤΙΚΗ ΠΑΝΑ N.4 10ΤΕΜ
- ECONOMY ΒΡΕΦΙΚΕΣ ΠΑΝΕΣ Ν.4 8-14 18Τ
- ECONOMY ΒΡΕΦΙΚΕΣ ΠΑΝΕΣ Ν.5 12-18 16Τ
- ECONOMY ΒΡΕΦΙΚΕΣ ΠΑΝΕΣ Ν.6 16+ 14Τ
- ECONOMY ΜΩΡΟΜΑΝΤΗΛΑ ALOE VERA 64+20ΔΩΡΟ
- ECONOMY ΜΩΡΟΜΑΝΤΗΛΑ ΠΟΥΔΡΑ 64+20ΔΩΡΟ
- ECONOMY ΠΑΙΔΙΚΟ ΣΑΜΠΟΥΑΝ ΧΑΜΟΜ.750ML
- ECONOMY ΣΚΥΛΟΥ ΚΡΟΚΕΤΑ ΒΟΔΙΝΟ 15ΚΙΛΩΝ
- ECONOMY ΣΚΥΛΟΥ ΒΟΔΙΝΟ 405ΓΡ.
- ECONOMY ΣΚΥΛΟΥ ΒΟΔΙΝΟ-ΛΑΧ. 405ΓΡ.
- ECONOMY ΣΚΥΛΟΥ ΚΟΤΟΠΟΥΛΟ-ΓΑΛΟΠ 405ΓΡ
- ECONOMY ΓΑΤΑΣ ΠΑΤΕ ΒΟΔ.ΚΑΡΔΙΑ 100ΓΡ.
- ECONOMY ΠΑΤΕ ΓΑΤΑΣ ΚΟΤΟΠΟΥΛΟ ΖΑΜΠ 100ΓΡ
- ECONOMY ΠΑΤΕ ΓΑΤΑΣ ΚΟΤΟΠΟΥΛΟ ΓΑΛΟΠ 100ΓΡ
- ECONOMY ΑΛΕΥΡΙ ΓΙΑ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΧΡΗΣΕΙΣ 5Κ.
Μασούτης – Καλάθι του νοικοκυριού
- ΡΥΖΙ ΚΑΡΟΛΙΝΑ ΜΑΣΟΥΤΗ ΑΠΟ ΤΟΝ ΤΟΠΟ ΜΑΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ 500ΓΡ
- ΨΩΜΙ ΤΟΣΤ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ ΓΕΥΣΗ ΣΙΤΟΥ 700ΓΡ
- ΨΩΜΙ ΚΑΤΣΕΛΗ ΔΙΠΛΟΖΥΜΩΤΟ ΣΤΑΡΕΝΙΟ ΠΡΟΖΥΜΕΝΙΟ ΦΕΤΕΣ 500ΓΡ
- ΑΛΕΥΡΙ ΓΙΑ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΧΡΗΣΕΙΣ ΜΑΣΟΥΤΗ 1Κ
- ΦΡΥΓΑΝΙΕΣ ΣΤΑΡΕΝΙΕΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ 255ΓΡ
- ΜΑΚΑΡΟΝΙΑ ΣΠΑΓΓΕΤΙ MR GRAND Ν6 500ΓΡ
- ΜΠΟΥΤΙ ΧΟΙΡΙΝΟ Μ/Ο ΕΛΛΗΝΙΚΟ
- ΟΛΟΚΛΗΡΟ ΚΟΤΟΠΟΥΛΟ ΝΩΠΟ ΑΜΒΡΟΣΙΑΔΗΣ ΧΥΜΑ
- ΠΑΡΙΖΑ PREMIUM ΛΑΚΩΝΙΚΗ ΧΥΜΑ
- ΜΠΑΚΑΛΙΑΡΟΣ ΡΟΛΟ ΦΙΛΕΤΟ PESCANOVA 480 ΓΡ
- ΓΑΛΑ ΜΕΒΓΑΛ ΠΑΣΤΕΡ 3.5% ΛΕΥΚΟ 1ΛΙΤ ΧΑΡΤ
- ΓΑΛΑ ΜΕΒΓΑΛ ΕΛΑΦΡΥ 1.5% 1Λ ΧΑΡΤΙΝΟ
- ΓΑΛΑ ΕΒΑΠΟΡΕ ΝΟΥΝΟΥ 170 ΓΡ
- ΓΙΑΟΥΡΤΙ ΑΓΕΛΑΔΑΣ ΣΕΡΓΑΛ 3.85% 200Γ ΕΤ 2+1ΔΩΡΟ
- ΓΙΑΟΥΡΤΙ ΑΓΕΛΑΔΑΣ ΣΕΡΓΑΛ 2% 200ΓΡ ΕΤ 2+1ΔΩΡΟ
- ΦΕΤΑ 400ΓΡ ΔΩΔΩΝΗ
- GOUDA ΟΛΛΑΝΔΙΑΣ GRANDE 48% ΦΡΑΤΖΟΛΑ ΧΥΜΑ
- ΗΜΙΣΚΛΗΡΟ ΤΥΡΙ ΗΠΕΙΡΟΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟ ΕΛΑΦΡΥ ΧΥΜΑ ΦΡΑΤΖΟΛΑ
- ΤΟΜΑΤΟΧΥΜΟΣ ΓΚΡΕΚΑ 500ΓΡ
- ΑΥΓΑ ΤΣΑΚΙΡΗ 6ΑΔΑ ΑΠΛΑ Μ 53-63
- ΑΥΓΑ ΤΣΑΚΙΡΗ 6ΑΔΑ ΦΡ. ΚΑΛΗΜΕΡΑ ΕΧΤ 63-72
- ΜΑΡΓΑΡΙΝΗ FLORA ΠΛΑΚΑΚΙ 70%Λ 25%ΒΟΥΤ 250ΓΡ
- ΕΛΑΙΟΛΑΔΟ ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΟ ΠΑΡΘΕΝΟ XENIA ΑΘΗΝΟΕΛΙΑ-ΚΟΡΩΝΕΙΚΗ ΠΟΙΚΙΛΙΑ 1L
- ΗΛΙΕΛΑΙΟ MR GRAND 1L
- ΑΡΑΚΑΣ ΛΑΖΑΡΙΔΗ 1000ΓΡ.
- ΖΑΧΑΡΗ ΛΕΥΚΗ ΚΡΥΣΤΑΛΛΙΚΗ SUGARTIA 1Κ
- NUTRICIA ΦΑΡΙΝ ΛΑΚΤΕ 250ΓΡ
- ΓΑΛΑ ALMIRON GROWING UP 2+ UHT 1L
- ΚΑΦΕΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΟΥΖΟΥΝΟΓΛΟΥ96ΓΡ
- NESCAFE 100ΓΡ
- ΚΑΦΕΣ ΦΙΛΤΡΟΥ MR GRAND 250ΓΡ
- ΧΑΜΟΜΗΛΙ LIPTON ΑΦΕΨΗΜΑ ΦΑΚΕΛΑ 20ΦΧ1ΓΡ
- ΚΑΚΑΟ MR GRAND 125ΓΡ
- ΦΑΚΕΣ ΧΟΝΔΡΕΣ MR GRAND 500ΓΡ
- MR GRAND ΦΥΣΙΚΟΣ ΧΥΜΟΣ ΠΟΡΤΟΚΑΛΙ 1L
- MR GRAND SPRAY ΑΝΤΙΣΗΠΤΙΚΟ ΛΟΣΙΟΝ 150ML
- DIXAN GEL ΦΡΕΣΚΑΔΑ ΩΚΕΑΝΟΥ 33ΜΕΖ 1.65L
- ΥΓΡΟ ΚΑΘΑΡ MR GRAND ΑΝΘΗ ΑΝΟΙΞΗΣ 2L
- ΥΓΡΟ ΠΙΑΤΩΝ MR GRAND LEMON FRESH 500ML
- ΧΑΡΤΙ ΚΟΥΖΙΝΑΣ MR GRAND 2Φ 650ΓΡ
- ΟΔ/ΜΑ AIM FAMILY PROTECTION HERBAL 75ML
- ΧΑΡΤΙ ΥΓΕΙΑΣ MR GRAND 10Τ 3Φ BLUE WHITE 920ΓΡ
- ΣΕΡΒ EVERY DAY UL PL HYPERDRY NORMAL 10Τ
- ΤΑΜΠΟΝ Ο.Β PRO COMFORT SUPER 16ΤΕΜ
- ΣΑΜΠ GLISS ULTIMATE COLOR PROTECT ΒΑΜΜΕΝΑ 400ML
- ΣΑΠΟΥΝΙ MR GRAND ΓΑΛΑ ΑΜΥΓΔΑΛΟΥ 125ΓΡ
- ΠΑΝΕΣ ΑΚΡΑΤΕΙΑΣ MR GRAND MEDIUM N2 15T
- BABYLINO SENSITIVE No3 4-9K 22T
- ΜΩΡΟΜΑΝΤΗΛΑ SEPTONA CALM N CARE SENSITIVE 60T 2+1ΔΩΡΟ
- AGNOTIS ΣΑΜΠΟΥΑΝ & ΑΦΡΟΛΟΥΤΡΟ 400ML
- ΣΚΥΛΟΤΡΟΦΗ MR GRAND ΚΥΝΗΓΙ 1250ΓΡ
- ΓΑΤΟΤΡΟΦΗ MR GRAND ΠΑΤΕ ΜΟΣΧ/ΚΑΡΟΤΑ 400ΓΡ
My market – Το καλάθι του νοικοκυριού
- MY KOUZINA ΡΥΖΙ ΚΑΡΟΛΙΝΑ 500G
- ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ γεύση ψωμί τοστ σταρένιο 700g
- ΚΑΤΣΕΛΗΣ ΔΙΠΛΟΖΥΜΩΤΟ ΣΤΑΡΕΝΙΟ ΠΡΟΖΥΜΕΝΙΟ ΣΕ ΦΕΤΕΣ 500G
- ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ φρυγανιές σταρένιες 510g (3+1ΔΩΡΟ)
- ΜΕΛΙΣΣΑ ΣΠΑΓΓΕΤΙ ΝΟ 6 500G
- ΜΠΡΙΖΟΛΑ ΧΟΙΡΙΝΗ ΣΤΑΒΛΙΣΙΑ (ΤΙΜΗ ΚΙΛΟΥ)
- ΠΙΝΔΟΣ ΜΠΟΥΤΙΑ ΚΟΤΟΠΟΥΛΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΝΩΠΑ ΔΙΣΚΑΚΙ 800g (-25%)
- ΕΝ ΕΛΛΑΔΙ ΠΑΡΙΖΑ (ΤΙΜΗ ΚΙΛΟΥ)
- ΠΕΡΚΑ ΝΕΙΛΟΥ ΦΙΛΕΤΟ ΣΕ ΜΕΡΙΔΕΣ ΚΑΤΕΨΥΓΜΕΝΗ 630g
- ΕΚΛΕΚΤΕΣ ΓΕΥΣΕΙΣ ΦΡΕΣΚΟ ΓΑΛΑ 3,7% ΛΙΠΑΡΑ 1L
- ΕΚΛΕΚΤΕΣ ΓΕΥΣΕΙΣ ΦΡΕΣΚΟ ΓΑΛΑ 1,5% ΛΙΠΑΡΑ 12/1l
- ΝΟΥΝΟΥ ΣΥΜΠΥΚΝΩΜΕΝΟ ΓΑΛΑ 400G
- ΚΡΙ ΚΡΙ ΓΙΑΟΥΡΤΙ ΣΤΡΑΓΓΙΣΤΟ & ΑΓΑΠΗΜΕΝΟ 8% ΛΙΠΑΡΑ 200g (2+1 ΔΩΡΟ)
- ΚΡΙ ΚΡΙ ΓΙΑΟΥΡΤΙ ΣΤΡΑΓΓΙΣΤΟ & ΑΓΑΠΗΜΕΝΟ 2% ΛΙΠΑΡΑ 200g (2+1 ΔΩΡΟ)
- ΜΕΝΕΓΑΤΟΣ ΦΕΤΑ ΚΑΛΑΒΡΥΤΩΝ Π.Ο.Π. ΒΑΡΕΛΙΣΙΑ ΣΕ ΑΛΜΗ 400g
- BEST PRICE GOUDA ΦΕΤΕΣ 500g
- ΛΟΓΑΔΙ ΣΕ ΦΕΤΕΣ 180g
- KYKNOS ΧΥΜΟΣ ΤΟΜΑΤΑΣ 250G (3ΤΕΜ)
- ΧΡΥΣΑ ΑΥΓΑ ΦΡΕΣΚΑ 10ΑΔΑ ΕΩΣ 53g (S)
- ΒΛΑΧΑΚΗ ΑΥΓΑ ΑΧΥΡΩΝΑ ΗΜΕΡΑΣ ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΑ ΦΡΕΣΚΑ 6ΑΔΑ 63-73g(l)
- ΧΩΡΙΟ SOFT ΜΕ ΕΛΑΙΟΛΑΔΟ 225g
- MINEΡΒΑ ΗΛΙΕΛΑΙΟ 1L
- ΑΛΤΕΡΡΑ ΑΡΑΚΑΣ ΠΕΛΛΑΣ ΚΑΤΕΨΥΓΜΕΝΟΣ 1kg
- ROYAL SUGAR ΖΑΧΑΡΗ ΛΕΥΚΗ ΚΡΥΣΤΑΛΛΙΚΗ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ 1KG
- ΝΟΥΝΟΥ ΦΑΡΙΝ ΛΑΚΤΕ 300G (0,40€ ΕΚΠΤΩΣΗ)
- FRISOGROW NO 3 ΠΑΙΔΙΚΟ ΓΑΛΑ 800G
- MY GUSTO ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΚΑΦΕΣ 96G
- JACOBS ΕΚΛΕΚΤΟΣ ΣΤΙΓΜΙΑΙΟΣ ΚΑΦΕΣ 100G
MY GUSTO ΚΑΦΕΣ ΦΙΛΤΡΟΥ CLASSIC 250G
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