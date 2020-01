Δωρεάν επιμόρφωση νέων σε θέματα τουρισμού στα Τρίκαλα

Ο Δήμος Τρικκαίων ενημερώνει φοιτητές/τριες (προπτυχιακούς/ές και μεταπτυχιακούς/ές) για τη δυνατότητα απόκτησης δεξιοτήτων και πιστοποίησης σε γνώσει για τον τουρισμό. Πρόκειται για το πρόγραμμα TRANS-EDU-NET που υλοποιείται μέσω του INTERREG Balkan-Mediterranean Program 2014-2020 σε βαλκανικές χώρες. Το πρόγραμμα έχει τον τίτλο «Transnational Educational Network for young people – new technologies and entrepreneurial thinking in the tourism industry» (διακρατικό εκπαιδευτικό δίκτυο για νέους/ες – νέες τεχνολογίες και επιχειρηματική σκέψη στη βιομηχανία του τουρισμού). Πρόκειται για μια εκπαιδευτική πλατφόρμα, στην οποία ουσιαστικά με τη δωρεάν εγγραφή, οι ενδιαφερόμενοι/ες παρακολουθούν μαθήματα και εξετάζονται στη «Διακρατική Επιχειρηματικότητα στον Τουρισμό». Οι συμμετέχοντες/ουσες που θα ολοκληρώσουν με επιτυχία την εξέταση (τουλάχιστο 60 μονάδες στην κλίμακα 1-100), θα λάβουν Πιστοποιητικό (Certificate) επιτυχούς συμμετοχής.

Από την Ελλάδα συμμετέχει στο πρόγραμμα το Εργαστήριο Μετάδοσης Θερμότητας και Περιβαλλοντικής Μηχανικής της Πολυτεχνικής Σχολής του ΑΠΘ, και κάθε ενδιαφερόμενος/η μπορεί να μεταβεί στην ιστοσελίδα www.trans-edu.net μέσω LOG IN/JOIN NOW/CREATE NEW ACCOUNT

Σκοπός του TRANS-EDU-NET είναι η μείωση του ποσοστού ανεργίας των νέων, της πρόωρης εγκατάλειψης του σχολείου και της διαρροής νέων και εξειδικευμένων ανθρώπων σε χώρες με ανεπτυγμένη οικονομία, μέσω της αύξησης των ευκαιριών πρακτικής άσκησης και μαθητείας.

Και βασικός στόχος, το να ενθαρρύνει τη συνεργασία και τη δικτύωση μεταξύ των επιχειρηματικών φορέων, των φορέων χάραξης πολιτικής και των ιδρυμάτων κατάρτισης και εκπαίδευσης για την ανάπτυξη ενός καινοτόμου συστήματος μάθησης, την αύξηση των δεξιοτήτων και την προώθηση επιχειρηματικών ιδεών στον τομέα του τουρισμού.

Συμμετέχουν επίσης:

Εθνικό Σύμπλεγμα Τουρισμού, Οδηγός Βουλγαρίας – Σόφια, Βουλγαρία

AULEDA – Οργανισμός τοπικής οικονομικής ανάπτυξης της περιφέρειας Vlora – Vlora, Αλβανία

Δήμος Kichevo – Kichevo, Βόρεια Μακεδονία

Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας, Εργαστήριο Μετάδοσης Θερμότητας και Περιβαλλοντικής Μηχανικής, Τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών, Θεσσαλονίκη

Συνεργάτης παρατηρητή

Περιφερειακός κατάλογος της δημόσιας επαγγελματικής εκπαίδευσης, Βλόρα, Αλβανία.