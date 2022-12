Δημοτικά σχολεία και νηπιαγωγεία σε όλο τον κόσμο προσκαλούνται να συμμετάσχουν στην πρωτοποριακή καμπάνια υγείας-εκπαίδευσης. Οι Χ.Ο.Π.Α (Χέρι – Ομιλία- Πρόσωπο – Αμέσως) Ήρωες 112, υποστηριζόμενοι και εγκεκριμένοι από τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας, εξαπλώνονται παγκοσμίως – με μία τεράστια αποστολή, να εκπαιδεύσουν παιδιά για να σώσουν τους παππούδες και τις γιαγιάδες τους, από το εγκεφαλικό!

Σε συνεργασία με τον Παγκόσμιο Οργανισμό για τα Εγκεφαλικά Επεισόδια (World Stroke Organization), το Schools for Health in Europe Foundation (S.H.E.), την UNESCO, την Angels Initiative και το Τμήμα Εκπαιδευτικής και Κοινωνικής Πολιτικής του Πανεπιστημίου Μακεδονίας οι ΧΟΠΑ ΉΡΩΕΣ 112 έχουν δημιουργήσει και προωθούν μία Σημαντική Αποστολή:

να βρούνε μέχρι τέλη Μαρτίου 2023, ένα εκατομμύριο μαθητές νεαρής ηλικίας (5 έως 9 ετών) από όλον τον κόσμο, οι οποίοι θα τους βοηθήσουν να ενισχύσουν τη γνώση του κοινού αναφορικά με τα συμπτώματα των εγκεφαλικών επεισοδίων.

Η καμπάνια ΧΟΠΑ ΉΡΩΕΣ 112, στοχεύει στην εξοικείωση των παιδιών του νηπιαγωγείου μέχρι Δ’ δημοτικού, με τα τρία κυριότερα συμπτώματα του εγκεφαλικού επεισοδίου και στην ενημέρωσή τους για τον Πανευρωπαϊκό αριθμό έκτακτης ανάγκης 112, που θα πρέπει να καλέσουν σε αυτήν την περίπτωση. Η άμεση παρέμβαση, με την κλήση του 112, μπορεί να είναι η διαφορά μεταξύ ζωής και θανάτου, αλλά και μεταξύ της «ζωής όπως την ξέρουμε» και της απώλειας αυτής της ποιότητας ζωής λόγω μιας μόνιμης αναπηρίας.

Όλα αυτά γίνονται μέσα από παιχνίδι και δραστηριότητες, με υλικό έντυπο και ηλεκτρονικό που παρέχουν εντελώς δωρεάν για όλα τα παιδιά, τους δασκάλους και τους γονείς που θα λάβουν μέρος, καθώς και όλη την απαραίτητη καθοδήγηση και τις πληροφορίες που ενδεχομένως θα χρειαστείτε. Είναι ευκαιρία να ανταγωνιστείτε με άλλα σχολεία για τις πρώτες θέσεις στον εθνικό και διεθνή πίνακα κατάταξης σχολείων και τάξεων και να λάβετε υπέροχα εκπαιδευτικά δώρα. Έτσι, προσφέρετε στη βελτίωση υγείας των παιδιών στο σχολείο σας, καθώς και των οικογενειών της ευρύτερης κοινότητάς σας ως «Σχολείο που προωθεί τις δεξιότητες υγείας».

Μέχρι στιγμής, περισσότερα από 700 δημοτικά σχολεία και νηπιαγωγεία από όλη την Ελλάδα έχουν λάβει μέρος στο Παγκόσμιο Πρόγραμμα, βοηθώντας με αυτόν τον τρόπο να μεταλαμπαδευθεί η γνώση σε οικογένειες και κοινότητες!

Προκειμένου να θέσουν ένα παράδειγμα προς μίμηση (για τα παιδιά) και να ενισχύσουν την επιθυμητή συμπεριφορά των παιδιών, έχουν δημιουργήσει μία ταινία κινουμένων σχεδίων. Μπορείτε να την δείτε εδώ: https://www.facebook.com/watch/?v=485806942379256

Η παραγωγή του BBC StoryWorks Commercial Productions, δείχνει την ιστορία του προγράμματος και πώς εξελίχθηκε παγκοσμίως! Μπορείτε να την δείτε εδώ: https://www.facebook.com/GreeceFastHeroes112/videos/400728238443211

Εάν το σχολείο σας ενδιαφέρεται να υλοποιήσει το πρόγραμμα «ΧΟΠΑ Ήρωες 112» για το έτος 2022-2023, λαμβάνοντας το δωρεάν έντυπο υλικό, πρέπει να μας ενημερώσετε μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στη διεύθυνση [email protected] ή [email protected] είτε τηλεφωνικά στο 2310 227 225.

Μαζί μπορούμε να σώσουμε τον κόσμο, έναν παππού, μια γιαγιά τη φορά!