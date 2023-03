Με μια απίθανη χρωματική παλέτα που μας φτιάχνει τη διάθεση, ρούχα κι αξεσουάρ των εταιρειών Nolah, We Coss (την οποία προτιμά και η Ελένη Μενεγάκη) και πολλές άλλες, το κατάστημα NOIZE boutique μας λέει «Do it like a celebrity» και μας παρουσιάζει τις must τάσεις της σεζόν.

Αυτή η σεζόν αγαπά τα έντονα χρώματα και τους φωτεινούς τόνους. Τα χρώματα του ουράνιου τόξου, αποχρώσεις από την παλέτα του ροζ, του κίτρινου, του μπλε και του πράσινου, γοητεύουν και δημιουργούν εμπνευσμένους συνδυασμούς κι εμφανίσεις.

Συνδυάστε ρούχα κι αξεσουάρ μέσα από τη μεγάλη συλλογή του ΝΟΙΖΕ. Πάρτε ιδέες για μοναδικές εμφανίσεις με ρούχα της εταιρίας We Coss και τις απίθανες τσάντες Nolah. Οι υπεύθυνες του καταστήματος Φράνσις Νικολάου και Κωνσταντίνα Χανή είναι πάντα πρόθυμες να σας βοηθήσουν να βρείτε το συνδυασμό που ταιριάζει στη δική σας προσωπικότητα.

Ρούχα κι αξεσουάρ μοναδικά για μοναδικές γυναίκες που θέλουν να ξεχωρίζουν με ποιότητα, υπέροχο design, λιτότητα, κομψότητα, διαχρονικότητα, φαντασία και υψηλή αισθητική…

Γιατί το ιδανικό στυλ είναι το δικό σας στυλ!

