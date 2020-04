DIY Time! Μάθε πώς θα ισιώσεις τα μαλλιά σου like a pro!

ΒΗΜΑ 1: ΜΗΝ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΠΕΤΣΕΤΑ Η πετσέτα φριζάρει τα μαλλιά (όπως έχουμε πει) και το τελευταίο που θέλουμε είναι το φριζάρισμα αυτή τη στιγμή. Αντί για πετσέτα, ταμπονάρισε τα βρεγμένα μαλλιά σου με ένα παλιό t-shirt. Η διαφορά που θα δεις στο τελικό αποτέλεσμα και η ευκολία κατά το ίσιωμα θα σε αφήσει με το στόμα ανοιχτό.

ΒΗΜΑ 2: ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ Για να έχεις όμορφα μαλλιά αλλά βασικά, για να έχεις μαλλιά, πρέπει να τα προστατεύσεις από τη θερμότητα που θα είναι πολλή. Θα το κάνεις βάζοντας ένα προϊόν προστασίας όσο είναι ακόμα βρεγμένα τα μαλλιά σου. Μην το παρακάνεις, a little goes a long way.