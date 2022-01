Ναι, μπορεί το αυριανό ρεβεγιόν να είναι τελείως διαφορετικό από όσα έχουμε ζήσει μέχρι σήμερα! Ναι, μπορεί να μην οργανώσουμε κάποιο πολυμελές τραπέζι με αγαπημένους φίλους και συγγενείς, όπως παλιά. Αυτό δε σημαίνει, όμως, πως εμείς οι γυναίκες δεν έχουμε το δικαίωμα να λάμπουμε ολόκληρες αυτά τα Χριστούγεννα.

Και αυτό θα πετύχουμε με μία πάρα πολύ απλή, γρήγορη και εύκολη DIY μάσκα προσώπου, η οποία θα μας χαρίσει λάμψη και μοναδική υφή στο δέρμα. Το βασικό συστατικό της είναι το ρόδι, που -πίστεψέ με- μπορεί να κάνει θαύματα στην επιδερμίδα. Αλήθεια, ξέρεις πόσο ευεργετικό για το δέρμα είναι το φρούτο των Χριστουγέννων, όπως αποκαλείται;

Το ρόδι περιέχει βιταμίνες C & E, οι οποίες μειώνουν τις λεπτές γραμμές και ρυτίδες, ενώ παράλληλα επιταχύνουν την ανανέωση των κυττάρων του δέρματος. Περιέχει, όμως, και αντιμικροβιακά συστατικά, τα οποία προστατεύουν την επιδερμίδα από μολύνσεις και βακτήρια και άρα από ακμή. Last but not least… το ρόδι απολεπίζει ελαφρώς, που σημαίνει πως απομακρύνει τα νεκρά κύτταρα και «απελευθερώνει» ένα φρέσκο και υγιές δέρμα. Καταλαβαίνεις, λοιπόν, πόσο τέλειο θα είναι το πρόσωπό σου, αν κάνεις τη μάσκα που σου προτείνουμε παρακάτω;

Θα χρειαστείς:

1 χούφτα σπόρους ροδιού

1 κουταλιά μέλι

Βάλε τους σπόρους ροδιού μέσα στο μπλέντερ και χτύπησε για λίγη ώρα μέχρι να γίνουν μια απαλή πάστα. Πρόσθεσε το μέλι και ανακάτεψε καλά έως ότου δημιουργηθεί ένα ομοιογενές μείγμα. Άπλωσε τη μάσκα σε πρόσωπο που πρωτίστως έχεις πλύνει καλά, αλλά και στον λαιμό σου, και άσε τη να δράσει για μισή ώρα. Ξέπλυνε με κρύο νερό και θα δεις πως το δέρμα σου θα είναι πιο… ανανεωμένο και λαμπερό από ποτέ. Ό,τι πρέπει, δηλαδή, για να εντυπωσιάσεις τους λιγοστούς καλεσμένους σου και όσους συναντήσεις διαδικτυακά μέσω zoom.

πηγή :https://www.queen.gr/omorfia/diy/story/212813/diy-time-ftiaxe-tin-pio-eykoli-maska-lampsis-kai-antigiransis-me-to-froyto-ton-xristoygennon