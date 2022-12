Ξέρω ότι η περιποίηση της επιδερμίδας μας δεν είναι και το πιο εύκολο πράγμα. Χρειάζεται να είμαστε σχολαστικές, συνεπείς και τακτικές αν θέλουμε το δέρμα μας να είναι απαλό, λαμπερό και να μη μας «τραβάει». Τι να μας πουν αυτοί οι beauty «κανόνες», όμως, όταν γυρίζουμε κάθε μέρα στο σπίτι εξαντλημένες;

Σε καταλαβαίνω! Υπάρχει, ωστόσο, τρόπος να τα κάνεις όλα και σου προτείνω απόψε, γυρίζοντας από τη δουλειά να πατήσεις pause στα πάντα, να βάλεις σε flight mode το κινητό σου και να χαρίσεις το απόλυτο beauty treatment στον εαυτό σου. Βάλε ένα ποτήρι κρασί, άναψε κεριά στο μπάνιο και ξεκίνα με ένα body scrub. Πριν το απολαυστικό μπάνιο σου, το scrub σώματος είναι ακριβώς ό,τι χρειάζεσαι και παρακάτω σου έχω μια υπέροχη και πανεύκολη συνταγή.

Τα υλικά που θα χρειαστείς για το DIY body scrub είναι τα εξής:

2 φακελάκια πράσινου τσαγιού

½ φλιτζάνι ζεστό νερό

1 φλιτζάνι καστανή ζάχαρη

¼ φλιτζάνι λάδι καρύδας, λιωμένο

Βάλε τα φακελάκια τσαγιού στο ζεστό νερό και άσε τα εκεί μέχρι το τσάι να βράσει. Σε ένα μπολ, βάλε τη ζάχαρη και το λάδι καρύδας και ανακάτεψε καλά. Μόλις το τσάι κρυώσει, πρόσθεσέ το στο μείγμα της ζάχαρης. Προσοχή! Είναι πολύ σημαντικό το τσάι να είναι δροσερό για να μη διαλυθεί η ζάχαρη και χαλάσει το scrub.

Αν το μείγμα είναι πολύ αραιό, πρόσθεσε λίγη καστανή ζάχαρη ακόμη. Αν είναι πιο πηχτό, συμπλήρωσε λάδι καρύδας. Όταν η σύσταση του μείγματος είναι καλή και θυμίζει scrub, τότε μπορείς να το χρησιμοποιήσεις και να απομακρύνεις τα νεκρά κύτταρα της επιδερμίδας σου, αλλά… όχι μόνο!