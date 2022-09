Δενδροφύτευση με 100 δέντρα σε μια από τις 100 κλιματικά ουδέτερες πόλεις της ΕΕ, τα Τρίκαλα, πραγματοποιήθηκε την 1η Σεπτεμβρίου 2022. Το μήνυμα ήταν σαφές: το περιβάλλον αφορά τους πάντες, όλοι και όλες μπορούμε να δρούμε ενάντια στην κλιματική αλλαγή και κρίση

Η εξ Ιταλίας φαρμακευτική εταιρεία Chiesi Hellas, στο πλαίσιο της Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης και της δράσης της WE ACT, συνεργάστηκε με τον Δήμο Τρικκαίων στα Τρίκαλα, την πόλη του Ασκληπιού. Η δενδροφύτεση πραγματοποιήθηκε στον οικισμό των Καρυών, στον δρόμο προς τον έτερο οικισμό, το Φλαμούλι. Στη διπλανή περιοχή, πριν έναν ακριβώς χρόνο πραγματοποιήθηκε μια ακόμη δενδροφύτευση από παιδιά (στο πλαίσιο των εκδηλώσεων για την Ευρωπαϊκή Εβδομάδα Κινητικότητας 2021). Ετσι πλέον, με τα πρόσθετα 100 δέντρα και τον καθαρισμό που προηγήθηκε, οι όχθες του Ληθαίου ποταμού και συνολικά ολόκληρη η περιοχή αναβαθμίζεται και εμπλουτίζεται με δέντρα.

Οι αντιδήμαρχοι Τάκης Παζαΐτης και Γ. Καταβούτας έδωσαν το παρών και το παράλληλο μήνυμα της στήριξης του Δήμου Τρικκαίων και της συνεργασίας σε κάθε παρόμοια πρωτοβουλία. Ολο το προσωπικό του τμήματος Αστικού Πρασίνου & Περιβάλλοντος (Δ/νση Περιβάλλοντος και Αγροτικής Ανάπτυξης) προετοίμασε το έδαφος, τα δέντρα, το σύστημα υπόγειας άρδευσης και οι 80 υπάλληλοι και στελεχιακό δυναμικό της εταιρείας συνέχισαν τη φύτευση.











Φυτεύτηκαν δέντρα επιλεγμένα, που είναι ενδημικά και αποτελούν χαρακτηριστικά στοιχεία των Τρικάλων: φράξοι, βελανιδιές, τίλιο, σοφορά, συκαμινιές, ιπποκαστανιές, βελανιδιές αριές, κουτσουπιές, κουκουναριές, κυπαρίσσια κ.α.

Σε δηλώσεις του, ο Δήμαρχος Τρικκαίων και πρόεδρος της ΚΕΔΕ Δημήτρης Παπαστεργίου, επεσήμανε ότι «η φύτευση των 100 δέντρων, δίνει την ώθηση για τη συνέχιση περιβαλλοντικών δράσεων στον Δήμο Τρικκαίων, που εντάχθηκε στις 100 κλιματικά ουδέτερες πόλεις της ΕΕ μέχρι το 2030. Δίνουμε έμφαση και βαρύτητα στο περιβάλλον, στο μέλλον των παιδιών μας, στην προσπάθεια να αντιστρέψουμε πλευρές της κλιματικής αλλαγής. Η δράση μας από κοινού με την Chiesi Hellas – την οποία ευχαριστώ θερμά για την πρωτοβουλία και τη συνεργασία – δείχνει τον δρόμο της ευρύτερης συνεννόησης ανάμεσα σε φορείς και πολίτες, για να αλλάξουμε πορεία. Στα Τρίκαλα συνεχίζουμε τι δενδροφυτεύσεις, ευνοούμε τις συνέργειες, καθώς θέλουμε να εμπνέουμε ειδικά τους νέους και τις νέες, για να αναλάβουμε μαζί δράση. Διότι το περιβάλλον είναι η ζωή μας».

Από την πλευρά του ο κ. Ηλίας Πυρνοκόκης, Head of Value, Access & External Affairs, Chiesi Hellas τόνισε:

«Η Chiesi Hellas, ως επαναπιστοποιημένη B Corp εταιρεία που επικεντρώνεται σε δράσεις αμοιβαίας ωφέλειας, τόσο για το περιβάλλον, όσο και την κοινωνία, επιλέξαμε τα Τρίκαλα για την ετήσια εθελοντική μας δράση WE ACT με την δενδροφύτευση στις Καρυές. Ο Δήμος Τρικκαίων πρωτοστατεί σε καινοτόμες δράσεις για την προστασία του περιβάλλοντος και την δημιουργία μιας βιώσιμης κοινωνίας με το μικρότερο δυνατό περιβαλλοντικό αποτύπωμα. Είμαστε περήφανοι που όλοι οι εργαζόμενοι της εταιρείας αγκάλιασαν για ακόμα μια χρόνια την πρωτοβουλία συμμετέχοντας ενεργά στη δενδροφύτευση με την καθοδήγηση του εξειδικευμένου προσωπικού του Δήμου και ευχαριστούμε το Δήμο Τρικκαίων για την αγαστή συνεργασία».