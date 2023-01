Διήμερο Θεραπευτικό Σεμινάριο, Σύστημα Καθρέφτης Του Σώματος “Body Mirror System Of Healing” Του Μάρτιν Μπρόφμαν PhD.

28 & 29 Ιανουαρίου 2023

Gallery Art Hotel

Π.Ο. Λάρισας – Καρδίτσας

Τρίκαλα

Εισηγητής του σεμιναρίου είναι ο Κωνσταντίνος Στεργιόπουλος διπλωματούχος ψυχολόγος ψυχαναλυτής ιδρυτικό μέλος της ΦΕΒΕ κάτοχος μεταπτυχιακού διπλώματος σπουδών στη φιλοσοφία.

Επίσης είναι αναγνωρισμένος ενεργειακός θεραπευτής και εισηγητής από το Brofman Foundation for the Advancement of Healing

H μέθοδος «Καθρέφτης Του Σώματος» είναι μια ολιστική θεραπευτική τεχνική που σας επιτρέπει να βιώσετε εμπειρικά την σχέση ανάμεσα στο σώμα, τη συνείδηση και την ζωή, και να μελετήσετε τους εσωτερικούς παράγοντες που ενθαρρύνουν τη διαδικασία της ίασης.

Για πληροφορίες επικοινωνείτε με τον

Σωτήρη Σιάτρα Tηλ: 697 851 75 57