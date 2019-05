“Διήμερο Σεμινάριο Musical|La la land Edition” με την Musical performer Κατερίνα Σούσουλα

Ένας νέος σεμιναριακός κύκλος μαθημάτων μουσικού θεάτρου με θέμα τη βραβευμένη με Όσκαρ ταινία✨ LA LA LAND✨ που αγαπήθηκε από το κοινό παγκοσμίως! Στο σεμινάριο εξερευνούμε την πολυδιάστατη τέχνη του μουσικού θεάτρου μέσα από τα διάσημα και πολυαγαπημένα μουσικά θέματα της ταινίας όπως City of Stars, Another day of Sun κ.α. αναλύοντας τις βασικές αρχές του Musical, της τραγουδιστικής και χορευτικής αναπνοής, τη χρήση του σώματος ως ερμηνευτικό μέσο, και πάνω από όλα τη δύναμη της προσωπικότητας πάνω στη σκηνή!

Το Musical είναι ένα από τα δυσκολότερα θεατρικά είδη καθώς συνδυάζει την υποκριτική, το χορό και το τραγούδι ενώ γνωρίζει ιδιαίτερη άνθιση τα τελευταία χρόνια στη χώρα μας, με πλήθος παραστάσεων ρεπερτορίου αλλά και original συνθέσεων να γεμίζουν τα θέατρα. Στο σεμινάριο, φέρνουμε στη ζωή λίγη από τη μαγεία του La La land! Μαθαίνουμε ζωντανές και πολύχρωμες χορογραφίες ενώ εξασκουμε τις μουσικές και φωνητικές ικανότητες μας πάνω σε μία από τις πιο αγαπημένες μελωδίες τις ταινίας! Το σεμινάριο απευθύνεται σε ενήλικες και εφήβους άνω των 16 ετών και δεν απαιτειται προηγούμενη εμπειρία.

ΣΑΒΒΑΤΟ 18 & ΚΥΡΙΑΚΗ 19 ΜΑΙΟΥ 18:00-20:00

ΕΑΡ Πολιτιστικό Εργαστήρι Ν. Τρικάλων|Ιωάννη Καλαμιώτη 14

Περιορισμένος αριθμός θέσεων!

Δηλώσεις συμμετοχής στα τηλ 2431070135, 6982323998 και 6973615009

*Dress code: Summer Cocktail with a vintage touch