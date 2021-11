Η 16χρονη είχε προσπαθήσει να τραβήξει την προσοχή των οδηγών ώσπου ένας στο Κεντάκι αντιλήφθηκε ότι είναι σε κίνδυνο ειδοποίησε την αστυνομία, που έστησε ενέδρα στον απαγωγέα

Μία χειρονομία που έχει προβληθεί επανειλημμένα στο TikTok, τη δημοφιλή στους νέους πλατφόρμα, έσωσε τη ζωή μιας 16χρονης που είχε απαχθεί από έναν 61χρονο άνδρα.

Η έφηβη έκανε τη χειρονομία από το τζάμι του αυτοκινήτου που οδηγούσε ο απαγωγέας της και έτσι τράβηξε την προσοχή ενός άλλου οδηγού. Αυτός κατάλαβε ότι η κοπέλα ήταν σε κίνδυνο και ειδοποίησε τις Αρχές, που την εντόπισαν και την έσωσαν.

Αυτό συνέβη την περασμένη Πέμπτη στο Κεντάκι των ΗΠΑ, αναφέρει ο Guardian.

Ο οδηγός παρατήρησε ότι μια έφηβη, μέσα σε ένα ασημί Toyota, έκανε σήματα που είναι γνωστά από την πολύ δημοφιλή στους νέους, πλατφόρμα TikTok, και σημαίνουν κίνδυνο ή ενδοοικογενειακή βία και ζητούν βοήθεια. Ο ίδιος πρόσεξε ότι η κοπέλα ήταν σε άσχημη κατάσταση και ότι το αυτοκίνητο οδηγούσε ένας μεγαλύτερος άνδρας. Αμέσως άρχισε να ακολουθεί το όχημα για να αναφέρει στους αστυνομικούς τι βλέπει.

Η χειρονομία που έσωσε τη ζωή της ανήλικης είναι μια ιδέα του Ιδρύματος των Γυναικών του Καναδά. Αν και καθιερώθηκε μόλις πέρυσι, την έχουν υιοθετήσει γυναίκες σε όλο τον κόσμο για να δείξουν ότι κινδυνεύουν και χρειάζονται βοήθεια.

Γίνεται ως εξής: Υψώνουμε το χέρι, ανοίγουμε την παλάμη προς την πλευρά αυτού που θέλουμε να ειδοποιήσουμε με τον αντίχειρα διπλωμένο. Στη συνέχεια διπλώνουμε και τα δάχτυλα.

Οι αστυνομικοί έστησαν ενέδρα στο ασημί Toyota μέσα στο οποίο βρισκόταν η 16χρονη και το σταμάτησαν όταν προσπάθησε να βγει από τον αυτοκινητόδρομο.

Η έρευνα έδειξε ότι δύο ημέρες νωρίτερα, οι γονείς της είχαν δηλώσει την εξαφάνισή της. Ο 61χρονος Τζέιμς Μπρικ συνελήφθη επιτόπου και κατηγορείται πλέον με παράνομη κράτηση, ενώ έχει προφυλακιστεί.

Η αστυνομία ανέφερε ακόμη ότι ο άνδρας και το κορίτσι είχαν διασχίσει τέσσερις πολιτείες, τη Βόρεια Καρολίνα από όπου και ήταν η 16χρονη, το Τενεσί και το Οχάιο, όπου ο άνδρας έχει συγγενείς.

Από το Οχάιο έφυγε όταν οι συγγενείς του αντιλήφθηκαν ότι η κοπέλα είναι ανήλικη και έχει δηλωθεί η εξαφάνισή της. Κατέληξαν στη συνέχεια στο Κεντάκι όπου και εντοπίστηκαν.

Η 16χρονη είχε προσπαθήσει να τραβήξει την προσοχή και άλλων οδηγών. Πηγή: Protagon.gr

DOMESTIC VIOLENCE SIGNAL Isolation can increase the risk of violence at home. Use this discrete gesture during a video call to show you need help: 1. Hold hand up with palm facing other person. 2. Tuck thumb into palm. 3. Fold fingers down over thumb. pic.twitter.com/gsIgSbXOmc — Halton Police (@HaltonPolice) August 24, 2021 Πηγή: Protagon.gr

