Διακρίσεις για τα προϊόντα ΟΛΥΜΠΟΣ στα Healthy Diet Awards

Η φιλοσοφία της ΟΛΥΜΠΟΣ για καινοτόμα υγιεινά προϊόντα, που εφαρμόζεται πιστά εδώ και

χρόνια, οδηγεί σε όλο και περισσότερες διακρίσεις!

Αυτή τη φορά ήταν τα Healthy Diet Awards στα οποία βραβεύονται προϊόντα που προάγουν

την ισορροπημένη και υγιεινή διατροφή και που ξεχωρίζουν με βάση τα συστατικά, τη

διαδικασία παραγωγής, τη διατροφική αξία και την καινοτομία.

Τα προϊόντα ΟΛΥΜΠΟΣ που απέσπασαν διακρίσεις είναι τα bio Παιδικό Γάλα (Gold/Platinum

στην ενότητα Healthy Food & Beverage Product for Children of the Year), τα φυτικά

ροφήματα ΚΑΡΠΟΣ ΟΛΥΜΠΟΣ (Gold στην ενότητα Healthy Beverage Product of the Year) και

το παγωμένο τσάι του βουνού ΟΛΥΜΠΟΣ (Silver στην ενότητα Healthy Beverage Product of

the Year)

Ο διαγωνισμός διοργανώθηκε για πρώτη φορά και η επιτυχία του αποδεικνύει πως η υγιεινή

και ισορροπημένη διατροφή κερδίζει όλο και περισσότερο έδαφος στις συνήθειές μας.

Εξάλλου, στην κριτική επιτροπή συμμετείχαν διακεκριμένοι ακαδημαϊκοί, θεσμικοί

παράγοντες, επιστήμονες και δημοσιογράφοι από τον χώρο της υγιεινής διατροφής,

Η ΟΛΥΜΠΟΣ, πιστή στη φιλοσοφία της για ελληνικά φυσικά προϊόντα, τα οποία προάγουν την

υγιεινή και ισορροπημένη διατροφή, συνεχίζει στον δρόμο της καινοτομίας και της κορυφαίας

ποιότητας, με το βλέμμα της πάντα στην ελληνική οικογένεια.