Διάκριση της Μονάδας Τεχνητού Νεφρού του Νοσοκομείου Τρικάλων

Μία νέα, σημαντική διάκριση κατάφερε να πετύχει η Μονάδα Τεχνητού Νεφρού με τη Δημοσίευση στο περιοδικό Nephrol Dial Transplant (2018) 1-8 doi:10.1093/ndt/gfy078, και με τον τίτλο «Diagnosis and management of asymptomatic bacteriuria in kidney transplant recipients: a survey of current practice in Europe».

Πρόκειται για μία Ευρωπαϊκή έρευνα που αφορά τη Διάγνωση και τη Διαχείριση της Ασυμπτωματικής Βακτηριουρίας σε λήπτες νεφρικού μοσχεύματος. Η Δημοσίευση από τη Μονάδα Τεχνητού Νεφρού του Γενικού Νοσοκομείου Τρικάλων έγινε ανάμεσα σε 244 άλλες συμμετοχές από 138 Νεφρολογικά Κέντρα σε 25 Ευρωπαϊκές χώρες.

Υπεύθυνες για την Εργασία και τη Δημοσίευση είναι η Φούντα Π. Νεφρολόγος, Διευθύντρια Μονάδας Τεχνητού Νεφρού Γ.Ν.Τρικάλων, η Πατρίκαλου Ε. Νεφρολόγος Επιμ.Α’, Μονάδα Τεχνητού Νεφρού Γ.Ν.Τρικάλων και η Πτηνοπούλου Α. Νεφρολόγος Επιμ.Β’, Μονάδα Τεχνητού Νεφρού Γ.Ν.Τρικάλων.

Η Διοίκηση του Γενικού Νοσοκομείου Τρικάλων συγχαίρει θερμά τις Ιατρούς του Νοσοκομείου.