12ος Διαγωνισμός Υποτροφιών για προπτυχιακές και μεταπτυχιακές σπουδές

στο ΑCT- American College of Thessaloniki

Εξετάσεις:

Θεσσαλονίκη, Βιβλιοθήκη Bissell, ACT

Τετάρτη 1 Σεπτεμβρίου 2021, 18:00

Δηλώσεις συμμετοχής έως τις 29 Αυγούστου 2021

Έως τις 29 Αυγούστου 2021 γίνονται δεκτές οι συμμετοχές για τον διαγωνισμό υποτροφιών που διοργανώνει το ACT – American College of Thessaloniki, το τμήμα πτυχιακών και μεταπτυχιακών σπουδών του Κολλεγίου Ανατόλια. Ο μη κερδοσκοπικός οργανισμός δίνει τη δυνατότητα σε νέους και νέες από όλη την Ελλάδα να διεκδικήσουν πλήρεις (100%) ή μερικές υποτροφίες (από 20% έως 70%) παίρνοντας μέρος στις εξετάσεις που θα πραγματοποιηθούν στη Θεσσαλονίκη, στη Βιβλιοθήκη Bissell του ACT, την Τετάρτη 1 Σεπτεμβρίου 2021.

Οι υποτροφίες αφορούν στα παρακάτω προπτυχιακά και μεταπτυχιακά προγράμματα:

BS in Business Administration

BS in Computer Science / Business Computing

BA in English

BA (Hons) in Political Science & International Relations

BS in Psychology

MBA (Master of Business Administration)

(Master of Business Administration) MS in Hospitality and Tourism Management

MS in Industrial/Organizational Psychology

Όλοι οι υποψήφιοι θα λάβουν μέρος σε μία γραπτή εξέταση γνώσεων και ικανοτήτων, πολλαπλής επιλογής, η οποία θα διαρκέσει περίπου 1 ώρα. Η εξέταση θα είναι στα Ελληνικά και δεν απαιτεί προετοιμασία.

Τους όρους και τις δηλώσεις συμμετοχής μπορείτε να δείτε στο παρακάτω link https://www.act.edu/scholarship-competition .

Πληροφορίες στο 2310 398 398.

Το ACT – American College of Thessaloniki

Το μη κερδοσκοπικό εκπαιδευτικό ίδρυμα λειτουργεί από το 1981 στη Θεσσαλονίκη και σήμερα είναι αναγνωρισμένο στις ΗΠΑ από την Επιτροπή για Ιδρύματα Ανώτατης Εκπαίδευσης του New England Commission of Higher Education (NECHE), τον οργανισμό που πιστοποιεί μερικά από τα καλύτερα αμερικανικά πανεπιστήμια, όπως τα Harvard και Yale. Παράλληλα τα πτυχιακά προγράμματα του ACT έχουν και Ευρωπαϊκή πιστοποίηση μέσω του Open University της Μ. Βρετανίας. Το American College of Thessaloniki είναι επίσης αναγνωρισμένο ως «Κολλέγιο» από το Υπουργείο Παιδείας, καθώς πληροί τους όρους του Προεδρικού Διατάγματος (Π.Δ. 38/2010) που ρυθμίζει την αναγνώριση των επαγγελματικών δικαιωμάτων.

Τα προγράμματα σπουδών βασίζονται στο αμερικανικό εκπαιδευτικό μοντέλο και προσφέρουν ευελιξία στις επιλογές του φοιτητή. Ο ενεργητικός και βιωματικός τρόπος μάθησης, το εξαιρετικό διδακτικό προσωπικό, οι ευκαιρίες σταδιοδρομίας με αρωγό το Career Services Office, το ισχυρό δίκτυο αποφοίτων, και τα προγράμματα διά βίου μάθησης, συνθέτουν ένα ιδανικό εκπαιδευτικό περιβάλλον που εφοδιάζει τους φοιτητές με ισχυρές ακαδημαϊκές γνώσεις και δεξιότητες ώστε να προσαρμόζονται με επιτυχία σε κάθε αλλαγή.

Το ίδρυμα έχει συνάψει συμφωνίες με περισσότερα από 60 Αμερικανικά Πανεπιστήμια οι οποίες επεκτείνονται και σε προγράμματα ανταλλαγής φοιτητών, δίνοντας την ευκαιρία σε Έλληνες φοιτητές του ACT να σπουδάσουν για ένα ή περισσότερα εξάμηνα σε κάποιο πανεπιστήμιο της Αμερικής. Το ACT αποτελεί και τον πιο δημοφιλή ακαδημαϊκό προορισμό στην Ελλάδα για Αμερικανούς φοιτητές μέσω του προγράμματος Study Abroad.

www.act.edu