Διαγωνισμός Υποτροφιών στα Τρίκαλα από το  ΑCT- American College of Thessaloniki

Για 9η συνεχή χρονιά το ACT – American College of Thessaloniki, μέλος του Κολλεγίου Ανατόλια, διοργανώνει Διαγωνισμό Υποτροφιών προσφέροντας πλήρεις ή μερικές υποτροφίες για τα προπτυχιακά και μεταπτυχιακά προγράμματα σπουδών του που υλοποιούνται στη Θεσσαλονίκη σε ένα ακαδημαϊκό περιβάλλον υψηλών διεθνών προδιαγραφών.Φέτος για πρώτη φορά οι εξετάσεις υποτροφιών θα πραγματοποιηθούν στα Τρίκαλα. Η πρωτοβουλία του ACT έχει την υποστήριξη του Δήμου Τρικκαίων καθώς δίνει την ευκαιρία σε νέους και νέες από την ευρύτερη περιοχή να επωφεληθούν από το πρόγραμμα υποτροφιών του μη κερδοσκοπικού εκπαιδευτικού οργανισμού και να διεκδικήσουν δύο (2) υποτροφίες φοίτησης στο ACT.

Οι εξετάσεις στα Τρίκαλα θα πραγματοποιηθούν στο Μουσείο Τσιτσάνη, την Τετάρτη 5 Σεπτεμβρίου 2018, στις 12:00, και οι ενδιαφερόμενοι έχουν τη δυνατότητα να δηλώσουν συμμετοχή μέχρι και την ημέρα των εξετάσεων.

Για τους υποψηφίους που προέρχονται Το ACT – American College of Thessaloniki προσφέρει μία (1) υποτροφία 100%, για ένα από τα παρακάτω προπτυχιακά προγράμματα:

Business Administration

Business Computing

Computer Science

English

International Relations

Psychology

Επίσης χορηγεί μία (1) υποτροφία 100%, για ένα από τα μεταπτυχιακά του προγράμματα:

MBA (Master of Business Administration)

MS in Hospitality and Tourism Management

Επιπλέον, σημαντικός αριθμός μερικών υποτροφιών θα απονεμηθεί και σε υποψήφιους που θα συγκεντρώσουν υψηλή βαθμολογία στις εξετάσεις. Όλοι οι υποψήφιοι θα λάβουν μέρος σε μία ηλεκτρονική εξέταση γνώσεων και ικανοτήτων, πολλαπλής επιλογής, η οποία θα διαρκέσει 1 ώρα και 15 λεπτά. Η εξέταση θα είναι στα Ελληνικά και δεν απαιτεί προετοιμασία. (Περισσότερες πληροφορίες για τις προϋποθέσεις συμμετοχής στο http://www.act.edu/scholarship-competition).

Το ACT – American College of Thessaloniki

Το μη κερδοσκοπικό εκπαιδευτικό ίδρυμα λειτουργεί από το 1981 στη Θεσσαλονίκη και σήμερα είναι αναγνωρισμένο στις ΗΠΑ από την Επιτροπή για Ιδρύματα Ανώτατης Εκπαίδευσης του New England Association of Schools and Colleges (NEASC), τον οργανισμό που πιστοποιεί μερικά από τα καλύτερα αμερικανικά πανεπιστήμια, όπως τα Harvard και Yale. Παράλληλα τα πτυχιακά προγράμματα του ACT έχουν και Ευρωπαϊκή πιστοποίηση μέσω του Open University της Μ. Βρετανίας. To American College of Thessaloniki είναι επίσης αναγνωρισμένο ως «Κολλέγιο» από το Υπουργείο Παιδείας, καθώς πληροί τους όρους του Προεδρικού Διατάγματος (Π.Δ. 38/2010) που ρυθμίζει την αναγνώριση των επαγγελματικών δικαιωμάτων.

Το ACT έχει συνάψει συμφωνίες με περισσότερα από 60 Αμερικανικά Πανεπιστήμια οι οποίες επεκτείνονται και σε προγράμματα ανταλλαγής φοιτητών, δίνοντας την ευκαιρία σε Έλληνες φοιτητές του ACT να σπουδάσουν για ένα ή περισσότερα εξάμηνα σε κάποιο Πανεπιστήμιο της Αμερικής. Το ACT αποτελεί τον πιο δημοφιλή ακαδημαϊκό προορισμό στην Ελλάδα για Αμερικανούς φοιτητές μέσω του προγράμματος Study Abroad. Κατά το προηγούμενο ακαδημαϊκό έτος, στο ACT καταγράφηκε αριθμός ρεκόρ στην προσέλευση ξένων φοιτητών, οι οποίοι ξεπέρασαν σε πλήθος τους 500 από 45 διαφορετικές χώρες.

Το ACT προσφέρει επίσης ένα εκτεταμένο πρόγραμμα υποτροφιών με βάση όχι μόνο την οικονομική ανάγκη αλλά και τις επιδόσεις των υποψηφίων. www.act.edu