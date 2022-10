Η ιρανική αστυνομία συγκρούστηκε με φοιτητές σε ένα από τα πιο διάσημα πανεπιστήμια της χώρας την Κυριακή, σύμφωνα με δημοσιεύματα στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και τα κρατικά μέσα ενημέρωσης.

Πληροφορίες αναφέρουν ότι ένας μεγάλος αριθμός φοιτητών στο πανεπιστήμιο Σαρίφ στην Τεχεράνη έχει παγιδευτεί στο χώρο στάθμευσης της πανεπιστημιούπολης. Βίντεο στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης φαίνεται να δείχνουν μαθητές να τρέχουν μακριά από τις δυνάμεις ασφαλείας, ενώ ακούγονται πυροβολισμοί.

Οι αντικυβερνητικές διαδηλώσεις συνεχίζονται στο Ιράν από τα μέσα Σεπτεμβρίου μετά το θάνατο μιας γυναίκας που συνελήφθη από την «αστυνομία ηθών». Η Mαχσα Αμίνι, 22 ετών, έπεσε σε κώμα λίγες ώρες αφότου η αστυνομία τη συνέλαβε για παραβίαση των κανόνων της μαντίλας.

Σύμφωνα με πληροφορίες, οι αστυνομικοί χτύπησαν το κεφάλι της με ρόπαλο και επίσης σε ένα από τα οχήματά τους. Σύμφωνα με τις Αρχές δεν υπάρχουν στοιχεία για κακομεταχείριση και υπέστη «αιφνίδια καρδιακή ανεπάρκεια». Οι διαδηλώσεις ξεκίνησαν στην κηδεία της και εξαπλώθηκαν σε ολόκληρη τη χώρα, οδηγώντας στη χειρότερη αναταραχή που έχει παρατηρηθεί στη χώρα εδώ και χρόνια.

Βίντεο που δημοσιεύτηκε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης δείχνει φοιτητές να τρέχουν από τις δυνάμεις ασφαλείας στην πανεπιστημιούπολη του πανεπιστημίου Σαρίφ. Από απόσταση ακούγονται ήχοι που μοιάζουν με πυροβολισμοί.

Το Iran International επικαλείται αναφορές που αναφέρουν ότι οι δυνάμεις ασφαλείας επιτέθηκαν σε φοιτητικές εστίες και πυροβόλησαν με όπλα στους κοιτώνες τους. Άλλες αναφορές κάνουν λόγο για χρήση δακρυγόνων σε διαδηλωτές.