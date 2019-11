Δες τι ανακάλυψαν κάτω από τους δρόμους του Παρισιού

Σαν τουρίστας στην Γαλλία συνήθως αισθάνεσαι λίγο φλώρος αλλά όταν πρόκειται να δεις τις κατακόμβες τότε τα πράγματα αλλάζουν…καλώς ήρθες στην Place Denfert-Rochereau ή αλλιώς Πλατεία της Κολάσεως.

Όταν ο ριψοκίνδυνος φωτογράφος Félix Nadar κατέβηκε για να φωτογραφήσει για πρώτη φορά αυτό το μέρος του θανάτου, ο τεχνητός φωτισμός ήταν ακόμη πολύ απλός και απέριττος, μία λάμπα και πολύ ήταν.

Χρησιμοποιούσε έναν απλό λύχνο αλλά οι φωτογραφίες του ήταν αριστουργηματικές.

«Χρειάστηκε τεράστια υπομονή» είχε πει ο ίδιος σε συνέντευξη της εποχής.

Μιλάμε για το έτος 1860.

Ο τολμηρός Félix Nadar φωτογράφησε πρώτος τις Παρισινές κατακόμβες. Οι τοίχοι από κόκαλα και κρανία ήταν φτιαγμένοι για να συγκρατούν μάζες από άλλα κόκαλα και κρανία για να μην καταρρεύσουν.

Οι κατακόμβες είναι γεμάτες από οστά πεθαμένων που δεν χωρούσαν στα νεκροταφεία του Παρισιού τον δέκατο ένατο αιώνα.

Ο διάσημος φωτογράφος βοήθησε να ανέλθει η φήμη των κατακομβών που σήμερα έχει μετατραπεί σε must τουριστικό προορισμό χιλιάδων ανθρώπων.

«Είναι ένα από εκείνα τα μέρη που όλοι θέλουμε να δούμε αλλά ποτέ δεν θέλουμε να επισκεφτούμε ξανά» λέει ο ίδιος ο Félix Nadar.

Στις κατακόμβες μπορείς να βρεις τα κόκαλα βασιλιάδων δίπλα σε κόκαλα κοινών χωρικών.

Και όπως λέει και το ίδιο το Logo των Παρισινών κατακομβών: «Keep Calm and remember you will die»…οπότε μην αγχώνεσαι για τίποτα.

Δες το παρακάτω άλμπουμ για να δεις τις εκπληκτικές φωτογραφίες: