Crowdhackathon: Στα Τρίκαλα ο Μαραθώνιος Καινοτομίας-Ελεύθερη συμμετοχή και προτάσεις για τη βελτίωση της ζωής στις πόλεις

Από την «έξυπνη πόλη» στην «έξυπνη δημιουργία». Και από την ένταξη των νέων τεχνολογιών στην καθημερινότητα, στη συνεργασία για τη δημιουργία λύσεων στην καθημερινότητα. Την πανελλήνια γιορτή ανάπτυξης ιδεών και καινοτόμων υπηρεσιών Crowdhackathon #smartcity 2 διοργανώνει η ΚΕΔΕ και σε αυτή συμμετέχει ο Δήμος Τρικκαίων. Με έντονη παρουσία και χρήση καινοτομιών, ο Δήμος Τρικκαίων αποτελεί τον έναν από τους 16 σταθμούς των εργαστηρίων CityLabs, στο πλαίσιο του «2ου Μαραθώνιου Ανάπτυξης Καινοτόμων Υπηρεσιών για τις Έξυπνες Πόλεις και τον Ψηφιακό Μετασχηματισμό της Τοπικής Αυτοδιοίκησης». Πρόκειται για τη συνέχεια του επιτυχημένου City Challenge Crowdhackathon #smartcity, με τον τίτλο «2ος Μαραθώνιος Καινοτομίας City Challenge Crowdhackathon #smartcity 2».

Για τη διοργάνωση θα υπάρξουν τέσσερις δράσεις, που θα καταλήξουν από τις 28 Ιουνίου έως τη 1η Ιουλίου στο Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος. Στα Τρίκαλα το Εργαστήρι θα πραγματοποιηθεί στις 16 Ιουνίου 2018 στον Μύλο Ματσόπουλου. Αναλυτικές πληροφορίες δίνονται στο http://crowdhackathon.com/smartcity2/

Οι 4 συγκεκριμένες δράσεις:

16 τοπικά εργαστήρια City Labs

Τα Citylabs, αποτελούν δράση στα πλαίσια του μαραθωνίου καινοτομίας City Challenge Crowdhackathon #smartcity 2 , και έχουν ως στόχο την εκ των έσω ανάπτυξη των πόλεων μέσα από την υλοποίηση εφαρμογών, με την χρήση νέων τεχνολογιών. Η Κεντρική Ένωση Δήμων Ελλάδας, υπακούοντας στις ανάγκες των τοπικών κοινωνιών, δίνει την δυνατότητα στους πολίτες κάθε πόλης να παρουσιάσουν την ιδέα τους και μέσα από τον δημόσιο διάλογο να βρεθούν λύσεις στα τοπικά προβλήματα.

Όποια ομάδα (ή μεμονωμένος διαγωνιζόμενος) ενδιαφέρεται μπορεί να υποβάλει συμμετοχή μέσω της φόρμας http://crowdhackathon.com/citylabs/apply/ . Μπορείτε να επιλέξετε το CityLab που βρίσκεται πιο κοντά σας. Οι αιτήσεις για κάθε CityLab μπορούν να γίνονται μέχρι 3 ημέρες πριν τη διεξαγωγή του CityLab.

Οι προτάσεις – ιδέες θα αξιολογηθούν και οι καλύτερες ομάδες θα κληθούν να παρουσιάσουν την ιδέα τους την ημέρα του CityLab. Στο στάδιο αυτό δεν απαιτείται να έχει υλοποιηθεί κώδικας αλλά επαρκεί η παρουσίαση της ιδέας. Προφανώς, η ύπαρξη κώδικα είναι ενισχυτικό στοιχείο για την αξιολόγηση.

Μαραθώνιος City Challenge crowdhackathon #smartcity 2

Ο Μαραθώνιος City Challenge crowdhackathon #smartcity 2 θα πραγματοποιηθεί από τις 28 Ιουνίου έως τη 1η Ιουλίου στο Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος.

Οι 3 πρώτες ομάδες που θα διακριθούν σε κάθε CityLab θα συμμετέχουν με τα έξοδα πληρωμένα στον Μαραθώνιο Καινοτομίας που θα γίνει 28.06-01.07 στην Αθήνα, διεκδικώντας πλούσια βραβεία, δώρα και εμπειρία.

Smartcity Open Day

Στο Smartcity Open Day καλούνται εκπρόσωποι Δήμων, εταιριών καθώς και οργανισμών που θέλουν να συμμετέχουν ενεργά ως χορηγοί, υποστηρικτές ή συμμετέχοντες προκειμένου να έχουν ενεργό ρόλο στη συζήτηση για τις έξυπνες πόλεις.

Μαθητικός Διαγωνισμός

Οι μαθητές και μαθήτριες Γυμνασίου / Λυκείου μπορούν να συμμετέχουν στον μαθητικό διαγωνισμό καινοτομίας της Κεντρικής Ένωσης Δήμων Ελλάδας.

Ο Μαθητικός διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί στις 30 Ιουνίου 2018, στο Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος. Θα αναδειχθούν 15 νικητές (ομάδες) από όλη την Ελλάδα θα παρουσιάσουν την ιδέα τους 30 Ιουνίου 2018, στο Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος και 5 νικητές (ομάδες) θα βραβευθούν.

ΣΤΟΧΟΙ

Δημιουργία καινοτομίας, στήριξη της νεανικής και καινοτόμας επιχειρηματικότητας, ευκαιρίες στους νέους, καταπολέμηση της ανεργίας.

Στήριξη της τοπικής οικονομίας, καθώς θα μπορούν να συμμετέχουν διαγωνιζόμενοι από όλους τους Δήμους της Ελλάδας, οι οποίοι μπορεί στη συνέχεια να δημιουργήσουν τη δική τους επιχείρηση.

Ανάδειξη και Δημιουργία έξυπνων και καινοτόμων λύσεων στα προβλήματα που απασχολούν δημότες και δήμους.

Ανάπτυξη και παρουσίαση πιλοτικών εφαρμογών χρήσιμες στους Δήμους κατά τη διάρκεια του τριημέρου και βράβευση των ομάδων με τις καλύτερες εφαρμογές και ιδέες

Ανοικτή διάθεση αποτελεσμάτων των εφαρμογών

ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΕΣ

Η συμμετοχή είναι ανοικτή και δωρεάν για όλους και υπάρχουν συγκεκριμένες θέσεις ανά ρόλο για τις οποίες ισχύει το μοντέλο first come first served. Για την είσοδο στο χώρο απαιτείται προηγουμένως εγγραφή μέσω της πλατφόρμας της διοργάνωσης.

Στον μαραθώνιο υπάρχει δυνατότητα συμμετοχής με τους ακόλουθους ρόλους:

Ομάδες νέων για υλοποίηση των εφαρμογών. Αποτελούν τους διαγωνιζόμενους και μπορεί να είναι προγραμματιστές, αναλυτές, designers, σύμβουλοι κοκ. Διαγωνίζονται σε ομάδες από 2 – 5 άτομα (επιθυμητό).

Μέντορες για καθοδήγηση και υποστήριξη των ομάδων

Εθελοντές για υποστήριξη στην διοργάνωση.

Επισκέπτες. Μπορεί να είναι στελέχη από εταιρείες, φορείς του δημοσίου τομέα και από Μη Κυβερνητικές Οργανώσεις και δεν διαγωνίζονται, αλλά παρακολουθούν την εξέλιξη των υλοποιήσεων, τις παρουσιάσεις και τις παράλληλες εκδηλώσεις.

Πάροχοι δεδομένων (data owners). Φορείς που θα διαθέσουν δεδομένα για αξιοποίηση και μπορούν να προέρχονται από το δημόσιο ή ιδιωτικό τομέα.

Δημοσιογράφοι

ΘΕΜΑΤΙΚΕΣ ΕΝΟΤΗΤΕΣ

Ηλεκτρονικές υπηρεσίες των Δήμων – ηλεκτρονική διακυβέρνηση – ανοικτά δεδομένα

Προώθηση της διαφάνειας και της λογοδοσίας

Προστασία του περιβάλλοντος και διαχείριση πόρων

Ανάπτυξη Τουρισμού

Υπηρεσίες προς τις επιχειρήσεις

Ανάπτυξη εφαρμογών για την τοπική οικονομία και αειφόρος ανάπτυξη

Internet of Things, Mobile & Smart Grids, Τεχνολογίες ICT, Τηλεματική, Διαχείριση Ενέργειας – Φωτισμός, Έξυπνα κτίρια – Κτίρια χαμηλής ενεργειακής κατανάλωσης, Δίκτυα μεταφορών – Οδικά δίκτυα – Διαχείριση κυκλοφορίας, Μεταφορές (ηλεκτροκίνηση, αεριοκίνηση, υβριδικά οχήματα) & ΜΜΜ, Διαχείριση νερού & αποβλήτων, Υγεία και Τηλεϊατρική

Ηλεκτρονικές πληρωμές, Crowdfunding

Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία