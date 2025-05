Με όπλα του την πρωτοποριακή σχεδίαση, τις προηγμένες τεχνολογίες και την προσιτή τιμή, το οικογενειακό crossover της Citroen αποτελεί μία από τις κορυφαίες προτάσεις στην κατηγορία του.

Από την πρώτη στιγμή της παρουσίας του στον κόσμο των τεσσάρων τροχών το Citroen C4 ξεχώρισε για τη σύγχρονη εμφάνισή του, τις τελευταίας γενιάς τεχνολογίες του, όπως και την ευρεία γκάμα συστημάτων κίνησης. Πριν από λίγο καιρό, το δημοφιλές crossover ανανεώθηκε, έχοντας υποβληθεί σε αναβαθμίσεις που το καθιστούν ακόμα πιο ανταγωνιστικό, ειδικά όταν ληφθεί υπόψη η τιμή του.

Σε επίπεδο εμφάνισης, το φρεσκαρισμένο C4 συνδυάζει με μαεστρία τα σχεδιαστικά μοτίβα του παρελθόντος με ακόμη πιο σύγχρονες γραμμές fastback που χαρίζουν στο crossover ακόμη πιο δυναμική σιλουέτα. Σε πλήρη σχεδιαστική ταύτιση με τις νέες γενιές των C3 και C3 Aircross, το Citroen C4 ενσωματώνει αρμονικά και εξελίσσει περαιτέρω τη νέα στιλιστική φιλοσοφία της γαλλικής εταιρείας, εμπνεόμενο σε μεγάλο βαθμό από το concept car OLI του 2022.

Μεγάλο ενδιαφέρον έχει η ενσωμάτωση του νέου λογότυπου της μάρκας στο κέντρο της ανασχεδιασμένης μάσκας, ενώ τα «αιχμηρότερα» φωτιστικά σώματα στο μπροστινό μέρος συνδυάζονται αρμονικά με τα γραμμωτά φώτα ημέρας. Στο πίσω μέρος αναγράφεται πλέον το όνομα της γαλλικής εταιρείας μεταξύ των επίσης ανασχεδιασμένων φωτιστικών σωμάτων, ενώ η απόσταση των περίπου 16 εκατοστών από το έδαφος διατηρείται ανέπαφη.

Στην καμπίνα, η Citroen δεν έχει αποκλίνει από τη θεμελιώδη αρχή της που την θέλει να κατασκευάζει τα πιο άνετα μοντέλα. Τα νέα καθίσματα Advanced Comfort, με αφρώδες υλικό πάχους 15 χλστ., προσφέρουν καλύτερη στήριξη και άνεση. Σε συνδυασμό, μάλιστα, με την ανάρτηση Citroen Advanced Comfort που ομαλοποιεί τις ανωμαλίες του δρόμου, η άνεση που προσφέρει το νέο C4 κινείται σε κορυφαία – για τα δεδομένα της κατηγορίας – επίπεδα.

Η ευρυχωρία είναι, επίσης, ένα στοιχείο που χαρακτηρίζει το γαλλικό οικογενειακό αυτοκίνητο, με το μεταξόνιο των 2.670 χλστ. να δημιουργεί τις καλύτερες προϋποθέσεις για μεταφορά ενηλίκων ακόμη και πέραν του μετρίου αναστήματος. Ο χώρος αποσκευών έχει χωρητικότητα 380 λίτρων, ενώ μπορεί να αγγίξει τα 1.250 λίτρα με αναδιπλωμένα τα πίσω καθίσματα.

Πίσω από το τιμόνι δεσπόζει ένας νέος ψηφιακός πίνακας οργάνων 7 ιντσών και μια νέα κεντρική οθόνη αφής 10 ιντσών για το σύστημα πολυμέσων. Επίσης, θα πρέπει να σημειώσουμε ότι ο προαιρετικός εξοπλισμός περιλαμβάνει πλέον τη δυνατότητα χρήσης τεχνητής νοημοσύνης για τον χειρισμό διαφόρων λειτουργιών μέσω φωνητικών εντολών.

Όσον αφορά τα συστήματα κίνησης, η Citroen επενδύει σημαντικά στην υβριδική τεχνολογία του νέου μοντέλου, καθώς η εισαγωγική έκδοση 1.2 Hybrid 100 του νέου C4 εξοπλίζεται με turbo κινητήρα βενζίνης 1,2 λίτρων, ο οποίος λαμβάνει βοήθεια από ηλεκτρικό μοτέρ 28 ίππων και 55 Nm ροπής, ενώ συνδυάζεται με το στάνταρ αυτόματο κιβώτιο e-DCS6.

Σύμφωνα με τη Citroen, το παραπάνω κινητήριο σύνολο εξασφαλίζει χαμηλή κατανάλωση, που μπορεί να φτάσει ακόμη και χαμηλότερα των 5,0 λίτρων ανά 100 χιλιόμετρα. Από κει και πέρα, η γκάμα του C4 περιλαμβάνει την υβριδική έκδοση των 136 ίππων, που συνδυάζεται επίσης με αυτόματο κιβώτιο e-DCS6, ενώ οι διαθέσιμες επιλογές ολοκληρώνονται με δύο ηλεκτρικές εκδόσεις.

Η πρώτη φέρει εμπρός ηλεκτρομοτέρ 136 ίππων και 260 Nm και η δεύτερη εμπρός ηλεκτρομοτέρ 156 ίππων και 260 Nm, ενώ τα πακέτα μπαταριών έχουν χωρητικότητα 50 kWh (46 kWh ωφέλιμη) και 54 kWh (50,8 kWh) αντίστοιχα. Η αυτονομία φτάνει τα 355 χλμ. και τα 415 χλμ. αντίστοιχα.

Στον τομέα της φόρτισης, τα δύο μοντέλα διαθέτουν ενσωματωμένο φορτιστή 11 kW με αποτέλεσμα η 50άρα μπαταρία να γεμίζει σε 5 ώρες και η 54άρα σε κάτι λιγότερο από 6. Η μέγιστη ισχύς DC είναι τα 100 kW, με την φόρτιση από το 0% έως το 80% να διαρκεί περίπου 30 λεπτά και στις δύο περιπτώσεις.

Η εισαγωγική έκδοση Hybrid 100 διατίθεται αποκλειστικά με το εξοπλιστικό πακέτο YOU!, με την αρχική τιμή του μοντέλου να διαμορφώνεται στα 23.900 ευρώ. Η υβριδική έκδοση Hybrid 136 με τον κινητήρα των 136 ίππων συνδυάζεται με τα εξοπλιστικά πακέτα PLUS και MAX, με την τιμή της να εκκινεί από τα 24.900 ευρώ, ενώ η αμιγώς ηλεκτρική έκδοση BEV 350 με τους 136 ίππους ξεκινά από τα 22.969 ευρώ, με το πακέτο εξοπλισμού PLUS.