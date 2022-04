Tα εννέα χρυσά αγαλματίδια παρέδωσε στον Γενικό Περιφερειακό Αστυνομικό Διευθυντή Θεσσαλίας κ. Αστέριος Μαντζιώκα η Διευθύντρια και του Ellopia Films USA και σκηνοθέτιδα του ντοκιμαντέρ Αθηνά Κρικέλη.

“Οι διακρίσεις αυτές και τα βραβεία αξίζουν στον κάθε ένα ξεχωριστά

αστυνομικό, όπου κι αν αυτός υπηρετεί. Είναι το λιγότερο που μπορούσαμε

να προσφέρουμε στους ανθρώπους αυτούς που στέκονται ακούνητοι σε κάθε

δυσκολία της κοινωνίας μας.’

Αθηνά Κρικέλη

Συγκεκριμένα οι χρυσές διακρίσ εις ήρθαν από

Eυρώπη, Σιγκαπούρη, Καναδά, Νέ α Υόρκη, Λος Ατζελες, Χόλλιγου ντ, Ινδία

Το ντοκιμαντέρ της Ellopia Films USA, “Proud Blue- Police of Thessaly’

σε σκηνοθεσία

Αθηνάς Κρικέλη έχει απόσπάσει ήδη εννέα χρυσές διακρίσεις στα παγκόσμια

φεστιβάλ κινηματογράφου. Με ιδιαίτερο ενθουσιασμό και παρατεταμένα

χειροκροτήματα, οι αστυνομικοί της Θεσσαλίας της Ελλάδας, γίνονται

γνωστοί σε όλο τον κόσμο. Τρίκαλα, Λάρισα, Καρδίτσα, Βόλος Πηλίου,

Τέμπη, Ελασσόνα, Σκιάθος, Ολύμπος και Κίσαβος χωριά της κεντρικής

Ελλάδας, ταξιδεύουν και γίνονται γνωστά στα πέρατα του κόσμου, με τον

Ελληνικό φάρος της Αστυνομίας.

Μέσα από το ντοκιμαντέρ αυτό το οποίο πραγματοποιήθηκε κατά την διάρκεια

της Πανδημίας και του Lock Down παρουσιάζεται στο πρόσωπο των

αστυνομικών, η κοινωνία της Ελλάδας και η αντιμετώπιση του Covid 19.

Σχεδόν ένα χρόνο μετά την επιτυχημένη παγκόσμια πρεμιέρα που

πραγματοποιήθηκε υπό την αιγίδα της Αστυνομικής Περιφέρειας Θεσσαλίας

και ήδη το Proud Blue Police of Thessaly έχει πάρει τον δρόμο των

βραβείων και των διακρίσεων. Δεν θα μπορούσε να πραγματοποιηθεί το

ντοκιμαντέρ αυτό αν δεν υπηρχε η αμέριστη συμβολή και εμπιστοσύνη τόσο

από το Αρχηγείο της Ελληνικής Αστυνομίας όσο και από την Γενική

Περιφερειακή Αστυνομική Διεύθυνση Θεσσαλίας.

Η νέα πορεία του ‘στο κόκκινο χαλί’ δείχνει πως η παγκόσμια κοινωνία

και αντίστοιχες αστυνομικές αρχές στην Αμερική, αγκάλιασαν και

χειροκρότησαν το έργο της Ελληνικής Αστυνομίας. Εργο που διαφαίνεται

μέσα από τις 74 συνεντεύξεις αστυνομικών στο Proud Blue Police of

Thessaly.

To ντοκιμαντέρ βρίσκεται ακόμα στις κινηματογραφικές αίθουσες των

Παγκοσμίων Φεστιβάλ κινηματογράφου εφόσον είναι προτεινόμενο για άλλες

12 διακρίσεις.