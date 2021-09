Το δημιούργημα των Λάρι Πέιτζ και Σεργκέι Μπριν ξεκίνησε ως ένα ερευνητικό πρόγραμμα κι εξελίχθηκε στη διασημότερη εταιρία παγκοσμίως.

Οι Πέιτζ και Μπριν ξεκίνησαν τη δημιουργία του όταν έκαναν το διδακτορικό τους στο Πανεπιστήμιο του Στάφορντ και φρόντισαν να το… ξεχωρίσουν σε σχέση με τις υπόλοιπες μηχανές αναζήτησης. Συγκεκριμένα, την ώρα που οι υπόλοιπες κατέτασσαν τα αποτελέσματα τους μετρώντας πόσες φορές οι όροι αναζήτησης εμφανίζονταν στη σελίδα, η Google ανέλυε τις σχέσεις μεταξύ των ιστοσελίδων.