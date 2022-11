Οι χουρμάδες είναι αναμφισβήτητα ένα από τα πιο υγιεινά και γευστικά φρούτα με πολλαπλά οφέλη για την υγεία και δικαίως συγκαταλέγεται στις υπερτροφές. Μπορούμε να τους αγοράσουμε σε αποξηραμένη μορφή από καταστήματα ξηρών καρπών καθώς και τα σούπερ μάρκετ. Τους βρίσκουμε επίσης, με τη μορφή σιροπιού για την αντικατάσταση της λευκής ζάχαρης, ενώ υπάρχει ως συστατικό σε αρκετές μπάρες.

Οι χουρμάδες περιέχουν φυσικά σάκχαρα (φρουκτόζη και γλυκόζη), πρωτεΐνες, φυτικές ίνες, κάλιο, ασβέστιο, μαγνήσιο και φώσφορο. Περιέχουν, επίσης, βιταμίνες του συμπλέγματος Β, ενώ είναι πλούσια πηγή αδιάλυτων φυτικών ινών.

Συγκεκριμένα, έχουν υψηλή περιεκτικότητα σε πολλά θρεπτικά συστατικά, φυτικές ίνες και αντιοξειδωτικά, τα οποία μπορεί να παρέχουν μια σειρά από οφέλη για την υγεία που κυμαίνονται από τη βελτιωμένη πέψη έως τον μειωμένο κίνδυνο εμφάνισης ασθενειών.

1. Οι χουρμάδες συγκαταλέγονται στις υπερτροφές

Η φυσική γλυκιά γεύση τους αλλά και η θρεπτική τους αξία τα καθιστά μια εξαιρετική επιλογή για κατανάλωση, ειδικά αν νιώθετε την επιθυμία να φάτε κάτι γλυκό και θρεπτικό.

Μια μερίδα 100 γραμμαρίων περιέχει τα ακόλουθα θρεπτικά συστατικά:

Ενέργεια 277 kcal

Υδατάνθρακες 75γρ

Σάκχαρα 66γρ

Πρωτεΐνες 1,81γρ

Λιπαρά 0,15γρ

Φυτικές ίνες 6,7γρ

Κάλιο 696mg

Φώσφορο 62mg

Μαγνήσιο 54mg

Οι χουρμάδες έχουν επίσης υψηλή περιεκτικότητα σε αντιοξειδωτικά, αλλά είναι πλούσια σε θερμίδες γι’ αυτό πρέπει να καταναλώνονται με φειδώ.

2. Οι χουρμάδες έχουν ψηλή περιεκτικότητα σε φυτικές ίνες

Η λήψη αρκετών φυτικών ινών είναι σημαντική για την πεπτική υγεία, προλαμβάνοντας τη δυσκοιλιότητα. Όπως είναι γνωστό, η κατανάλωση των φυτικών ινών προωθεί τις τακτικές κινήσεις του εντέρου συμβάλλοντας στον σχηματισμό μαλακών κοπράνων.

Επιπλέον, οι φυτικές ίνες που βρίσκονται στους χουρμάδες μπορεί να είναι ευεργετικές για τον έλεγχο του σακχάρου στο αίμα επιβραδύνοντας την πέψη.

3.Οι χουρμάδες έχουν ψηλή περιεκτικότητα σε αντιοξειδωτικά

Οι χουρμάδες περιέχουν διάφορα αντιοξειδωτικά που προσφέρουν μια σειρά από οφέλη για την υγεία, συμπεριλαμβανομένου του μειωμένου κινδύνου πολλών ασθενειών.

Τα αντιοξειδωτικά προστατεύουν τα κύτταρα από τις ελεύθερες ρίζες που μπορούν να προκαλέσουν βλάβες στο σώμα που θα οδηγήσουν σε χρόνιες ασθένειες όπως οι καρδιακές παθήσεις, ο καρκίνος, το Αλτσχάιμερ και ο διαβήτης.

Σε σύγκριση με παρόμοια είδη φρούτων, όπως τα σύκα και τα αποξηραμένα δαμάσκηνα, οι χουρμάδες φαίνεται να έχουν την υψηλότερη περιεκτικότητα σε αντιοξειδωτικά.

4.Οι χουρμάδες προωθούν την υγεία του εγκεφάλου

Η κατανάλωση χουρμάδων συμβάλει στη μείωση της φλεγμονής και την πρόληψη του σχηματισμού πλακών στον εγκέφαλο, κάτι που είναι σημαντικό για την πρόληψη της νόσου του Αλτσχάιμερ.

Όταν οι πλάκες συσσωρεύονται στον εγκέφαλο, μπορεί να διαταράξουν την επικοινωνία μεταξύ των εγκεφαλικών κυττάρων, γεγονός που μπορεί τελικά να οδηγήσει στην εκφύλισή τους και την εμφάνιση της άνοιας.

5.Οι χουρμάδες μειώνουν τη διάρκεια του τοκετού

Οι χουρμάδες, σύμφωνα με έρευνα, φέρεται να συμβάλουν στην φυσική διαδικασία της έναρξης τοκετού καθώς και της διάρκειάς του.

Συγκεκριμένα, οι γυναίκες που κατανάλωναν χουρμάδες κατά τις τελευταίες εβδομάδες πριν τον τοκετό είχαν αυθόρμητη έναρξη τοκετού κατά 96% έναντι 79% της ομάδας που δεν τους κατανάλωνε.

Σύμφωνα με έρευνα των Kordi et al., που δημοσιεύθηκε στο Journal of Midwifery and Reproductive Health, διευκολύνθηκε η διαστολή του τραχήλου στις γυναίκες που έτρωγαν χουρμάδες προς το τέλος της εγκυμοσύνης τους σε σχέση με εκείνες που δεν τους κατανάλωναν.

Επίσης, το 2017, δημοσιεύθηκε στο Journal of Obstetrics and Gynaecology, μια τυχαιοποιημένη μελέτη, η οποία αποφάνθηκε ότι η κατανάλωση χουρμάδων κατά τις τελευταίες εβδομάδες της εγκυμοσύνης είχε θετική επίδραση στον τοκετό, καθώς μείωσε την ανάγκη για ενίσχυση των ωδίνων με συνθετική ωκυτοκίνη.

6. Οι χουρμάδες είναι εξαιρετικό φυσικό γλυκαντικό

Οι χουρμάδες είναι μια πηγή φρουκτόζης, η οποία είναι ένας φυσικός τύπος ζάχαρης που βρίσκεται στα φρούτα. Συνεπώς, αν λαχταράτε οπωσδήποτε να φάτε κάτι γλυκό 3 χουρμάδες είναι μια ικανοποιητική ποσότητα.

7. Οι χουρμάδες συμβάλουν στην υγεία των οστών

Οι χουρμάδες περιέχουν μαγνήσιο και χαλκό, που δυναμώνουν τα κόκαλα, συμπεριλαμβανομένου του φωσφόρου, του καλίου και του ασβεστίου που σχετίζονται με τα γερά οστά, προλαμβάνοντας την οστεοπόρωση.

8. Συμβάλουν στη διαχείριση του διαβήτη

Οι χουρμάδες, λόγω του χαμηλού γλυκαιμικού τους δείκτη και της περιεκτικότητας σε φυτοοιστρογόνα και φυτικές ίνες φέρεται να συμβάλουν στη φυσιολογική ρύθμιση του μεταβολισμού της γλυκόζης. Έτσι, η κατανάλωσή τους μπορεί να ωφελήσει τη διαχείριση του διαβήτη.

