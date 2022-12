Ο πρίγκιπας Χάρι κατηγόρησε σήμερα τη βασιλική οικογένεια ότι «είπε ψέματα για να προστατεύσει τον αδερφό του» και ισχυρίστηκε ότι ο ίδιος και η σύζυγός του Μέγκαν Μαρκλ έπεσαν θύματα «θεσμικής επίθεσης» σε ένα νέο τρέιλερ για τη σειρά τους στο Netflix.

«Χαίρονταν να λένε ψέματα για να προστατέψουν τον αδερφό μου» εμφανίζεται να λέει ο δούκας του Σάσεξ στο εκρηκτικό νέο τρέιλερ για τη σειρά του Netflix, τονίζοντας για μία ακόμη φορά οτι ο ίδιος και η Μέγκαν έπεσαν θύματα «θεσμικής χειραγώγησης».