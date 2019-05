Celine Dion: «Έχω ένα σπίτι μόνο για τα παπούτσια μου»

Η Celine Dion φιλοξενήθηκε πριν από λίγες ημέρες στο show του James Corden, «The Late Late Show with James Corden». Το concept της εκπομπής είναι γνωστό: ο παρουσιαστής φιλοξενεί κάθε φορά έναν διάσημο τραγουδιστή ή ηθοποιό, στον οποίο ο Corden παίρνει συνέντευξη on the road μέσα στο αμάξι. Πολλές φορές οι επώνυμοι «συνοδηγοί» τραγουδούν α καπέλα ένα αγαπημένο τους κομμάτι (μαζί με τον παρουσιαστή) και όπως είναι φυσικό, το video αυτό γίνεται πάντα viral.

Πριν από λίγες ημέρες όμως ο James Corden βρέθηκε στο Λας Βέγκας προκειμένου να συναντήσει την μοναδική Celine Dion. Η είδηση δεν ήταν η Celine Dion αλλά το γεγονός ότι η διάσημη τραγουδίστρια απαντούσε σε κάθε ερώτησή του, όχι όπως θα περίμενε κανείς (με βαρύγδουπες εκφράσεις και αερολογίες που απαντούν συνήθως οι stars) αλλά με τον πιο υπέροχο και αστείο τρόπο…

Μεταξύ άλλων (δες όλη την συνέντευξη γιατί είναι άκρως απολαυστική) η Celine Dion αποκάλυψε ότι διαθέτει ένα σπίτι για να αποθηκεύει τα παπούτσια της . «Κάθε κομμάτι της συλλογής μου είναι μοναδικό. Μπορεί κάποια από αυτά να τα έχω φορέσει μόνο μια φορά, όμως είναι στενά συνδεδεμένη μαζί τους καθώς μου θυμίζουν μια ξεχωριστή στιγμή στη ζωή μου», δήλωσε η τραγουδίστρια.

Δες το video….