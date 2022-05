Στα νέα neutrals της άνοιξης προσθέτουμε το buttery yellow, μια ουδέτερη απόχρωση που θα αγαπήσουν οι master του μινιμαλισμού. Το buttery yellow έχει το απαλό χρώμα του βουτύρου, γι’ αυτό και συνδυάζεται εξίσου εύκολα με έντονα χρώματα, παστέλ αλλά και γήινες αποχρώσεις, οπότε και ενσωματώνεται σε όλα τα everyday looks. Την άνοιξη του 2022 το buttery yellow εμφανίστηκε στα catwalks των Jil Sander και The Row, ως η νέα soft απόχρωση της σεζόν, που θα αντικαταστήσει το κλασικό nude και θα δώσει την απαραίτητη colored πινελιά στο street style.

Στην buttery yellow shopping list μας προσθέτουμε ένα ζευγάρι platform πέδιλα, που αποτελούν και μια από τις shoe τάσεις της σεζόν, ένα tailored παντελόνι από fluid ύφασμα που θα μας συνοδεύει και στο γραφείο, ένα ανάλαφρο πανωφόρι για τις πρώτες εμφανίσεις της άνοιξης. Το φόρεμα σε buttery yellow απόχρωση θα γίνει μέρος του ανανεωμένου office look, ενώ μια τσάντα σε αυτή την απαλή απόχρωση απλά επιβεβαιώνει πόσο wearable είναι. Last but not least, ένα ολόσωμο μαγιό σε butttery yellow θα αναδείξει μοναδικά την μαυρισμένη επιδερμίδα, αποτελώντας την πρώτη μας αγορά για το καλοκαίρι.

Το buttery yellow μαζί με το απαλό ροζ, το λιλά, το baby blue, συνθέτουν την soft παλέτα της σεζόν και έχουν αυτή την σωστή δόση χρώματος για να κερδίζουν ακόμα και τις λάτρεις του total black. Οι κορυφαίοι οίκοι και τα μεγαλύτερα brands μας έδωσαν πολλές εναλλακτικές για να υιοθετήσουμε το απαλό κίτρινο στην καθημερινότητα. Εάν τα bold χρώματα θεωρούνται αρκετά τολμηρά για την αισθητική σας, το buttery yellow είναι αυτό που θα διεκδικήσει την θέση του στην γκαρνταρόμπα σας.

Η Vogue επέλεξε τα ωραιότερα buttery yellow ρούχα και αξεσουάρ της μόδας: