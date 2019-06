Bravo schools-Πανελλήνιος Σχολικός Διαγωνισμός για τους 17 Παγκόσμιους Στόχους Βιώσιμης Ανάπτυξης

350 σχολεία με περισσότερες από 750 συμμετοχές, πολλές από τις οποίες προέρχονται από την περιοχή μας συμμετέχουν φέτος, στο Bravo schools! Πρόκειται για έναν Πανελλήνιο Σχολικό Διαγωνισμό που αφορά τους 17 Παγκόσμιους Στόχους Βιώσιμης Ανάπτυξης.Οι 17 Παγκόσμιοι Στόχοι Βιώσιμης Ανάπτυξης εκφράζουν τις σύγχρονες παγκόσμιες προκλήσεις που αντιμετωπίζουμε για τη δημιουργία ενός καλύτερου κόσμου για εμάς και τα παιδιά μας. Έναν κόσμο χωρίς φτώχεια και ανισότητες, έναν κόσμο ειρηνικό χωρίς την απειλή της κλιματικής αλλαγής, έναν κόσμο που μέσα από τις αρχές της βιώσιμης ανάπτυξης θα μεριμνά για τις ανάγκες όχι μόνο της σημερινής γενιάς αλλά και των μελλοντικών γενεών. «Για να επιτευχθεί το όραμα που εκπροσωπούν οι Στόχοι Βιώσιμης Ανάπτυξης του ΟΗΕ, απαιτείται η συμμετοχή και η συντονισμένη προσπάθεια όλων μας! Όλοι μαζί, οργανισμοί, εκπαιδευτικοί, μαθητές, οικογένειες και τοπικές κοινωνίες δραστηριοποιούμαστε σε προσωπικό και συλλογικό επίπεδο για τα θέματα που μας αφορούν, ώστε να δημιουργήσουμε έναν καλύτερο αύριο για εμάς και τα παιδιά μας!» αναφέρουν οι διοργανωτές.

Ο ρόλος του σχολείου

Ο ρόλος του σχολείου και της οικογένειας είναι πολύ σημαντικός στη διαμόρφωση προτύπων υπεύθυνης συμπεριφοράς προς τον εαυτό μας και τον κόσμο γύρω μας και το Bravo Schools συμβάλλει σε αυτό το σκοπό. Αποτελεί μέρος του μεγάλου κοινωνικού διαλόγου για τα θέματα Βιώσιμης Ανάπτυξης που αναπτύσσεται στη χώρα μας, προωθώντας την ευρύτερη ενημέρωση και αφύπνιση του κοινού για το περιβάλλον, την κοινωνία και την προώθηση της ποιότητας ζωής. Είναι η πρωτοβουλία που ενώνει σχολική κοινότητα, οικογένεια και τοπική κοινωνία για ένα κοινό όραμα: Να δημιουργήσουμε έναν καλύτερο κόσμο!

Να καταθέσουν προτάσεις

Αναγνωρίζοντας ότι το σχολείο και η οικογένεια λειτουργούν ως ένας ζωντανός πυρήνας της ενημέρωσης, της αφύπνισης και της ενεργοποίησης των πολιτών του αύριο, το Bravo Schools, ο Πανελλήνιος Εκπαιδευτικός Διαγωνισμός για τους 17 Παγκόσμιους Στόχους Βιώσιμης Ανάπτυξης, καλεί τα σχολεία της χώρας και τους μαθητές της πρωτοβάθμιας και της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης να καταθέσουν τις δικές τους προτάσεις για έναν καλύτερο κόσμο στο www.bravoschools.gr.

«Με τη συμμετοχή όλων μας στο www.bravoschools.gr, ακούμε τα μηνύματα των παιδιών μας, αναδεικνύουμε τις καλύτερες εκπαιδευτικές προσεγγίσεις και υποστηρίζουμε την ένταξη των σχολείων στο Παγκόσμιο Δίκτυο Σχολείων. Γινόμαστε όλοι Πρεσβευτές των 17 Παγκόσμιων Στόχων!» αναφέρεται στη σχετική πρόσκληση.

Το Bravo Schools

Το Bravo Schools αποτελεί μέρος της πρωτοβουλίας in action for a better world – Δημιουργούμε έναν καλύτερο κόσμο που διακρίθηκε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, στα European Sustainability Awards 2019, με το βραβείο του καλύτερου προγράμματος μη κερδοσκοπικού οργανισμού που έχει αναπτυχθεί στην Ευρώπη για την επιτυχημένη προώθηση των Παγκόσμιων Στόχων του ΟΗΕ.

Στόχος

Στόχος του in action είναι η ενημέρωση, η εκπαίδευση και η ενεργοποίηση της ελληνικής κοινωνίας για την υιοθέτηση της Agenda 2030, αποσκοπώντας στη δημιουργία των ενεργών πολιτών του αύριο, αυτών που θα φέρουν την αλλαγή στον πλανήτη μας: τους μαθητές ! Παράλληλα, μέσω της ενεργοποίησης της οικογένειας και της τοπικής κοινωνίας αναπτύσσει δράσεις συνεργασίας & παρέμβασης σε τοπικό επίπεδο.

Ψηφοφορία

Πάρτε μέρος στην ψηφοφορία τώρα και αναδείξτε το σχολείο της γειτονιάς σας στο bravo schools.gr! Περισσότερες πληροφορίες : 2106898594. www.inactionforabetterworld.com

Ο Οργανισμός QualityNet Foundation

Το QualityΝet Foundation, το Δίκτυο των Υπεύθυνων Οργανισμών και Ενεργών Πολιτών, αποτελεί έναν Οργανισμό μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα εξειδικευμένου στην Βιώσιμη Ανάπτυξη. Με στόχο την υποστήριξη ενός βιώσιμου μέλλοντος με περιβαλλοντική ευαισθησία και κοινωνική συνοχή, αναπτύσσει δράσεις και προγράμματα διαλόγου και δικτύωσης μεταξύ της επιχειρηματικής κοινότητας, των θεσμικών φορέων, της κοινωνίας πολιτών και του ευρύ κοινού, με στόχο τη δημιουργία μεθοδολογιών και εργαλείων που θα συμβάλλουν στην ανάπτυξη πρωτοβουλιών για τη Βιώσιμη Ανάπτυξη και την Κοινωνική Υπευθυνότητα.

Από την έναρξη της λειτουργίας του και αναγνωρίζοντας τη σημασία της εκπαίδευσης στη δημιουργία μιας βιώσιμης κοινωνίας, δραστηριοποιήθηκε στο χώρο της μη-τυπικής εκπαίδευσης, ως αναγνωρισμένος φορέας από το Υπουργείο Παιδείας, έχοντας εκπαιδεύσει έως σήμερα περισσότερους από 1.200.000 μαθητές καλύπτοντας τις εκπαιδευτικές ανάγκες 13 περιφερειών και περισσοτέρων από 4.500 εκπαιδευτικών μονάδων.

Περισσότερες πληροφορίες:

Για τον οργανισμό μας, επισκεφθείτε το www.qualitynetfoundation.org,

Για την Πρωτοβουλία Sustainable Greece 202,0 www.sustainablegreece2020.com

Για το εκπαιδευτικό μας έργο, το www.biomatiko.gr