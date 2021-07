Επιτέλους, το πρώτο trailer του “Beckett” έφτασε και αν δε σας λέει κάτι το όνομα είναι η ταινία που γνωρίζαμε ως “Born To Be Murdered” και είχε κάνει άνω-κάτω το κέντρο της Αθήνας πριν από δύο χρόνια. Πρόκειται, επίσης, για την πρώτη ταινία του Netflix που γυρίστηκε εξ ολοκλήρου σε Ελλάδα και σε μέρη όπως τα Τρίκαλα, τα Μετέωρα, τα Ζαγόρια, και την Καλαμπάκα (δείτε εδώ).

Το πρώτο trailer είναι καταιγιστικό και δείχνει πως ξεκινάει το πολιτικό θρίλερ με πρωταγωνιστές τους John David Washington (TENET, Malcolm & Marie) και Alicia Vikander (The Danish Girl, Tomb Raider), σε σκηνοθεσία Ferdinando Cito Filomarino και παραγωγή του Luca Guadagnino του Call Me By Your Name.

Η υπόθεση του Beckett κάνει το γύρο της Ελλάδας

Οι δυο τους υποδύονται ένα ζευγάρι, ονόματι Beckett και April αντίστοιχα, που πηγαίνει διακοπές στην Ελλάδα και συγκεκριμένα στην Ήπειρο. Μετά από ένα τραγικό τροχαίο δυστύχημα στην Ελλάδα, ο Μπέκετ, ένας Αμερικανός τουρίστας, βρίσκεται στο επίκεντρο μιας επικίνδυνης πολιτικής συνωμοσίας και ενός ανθρωποκυνηγητού, προσπαθώντας να σωθεί.

Μαζί τους στο βασικό cast παίζουν επίσης ο Boyd Holbrook, γνωστός από τις πρώτες σεζόν του “Narcos“, το “Logan“, το “Predator” και το “In the Shadow of the Moon“, καθώς και η Vicky Krieps του “The Phantom Thread“. Επίσης, το cast θα περιλαμβάνει και Έλληνες ηθοποιούς όπως τον Μάκη Παπαδημητρίου (Suntan), τον Γιώργο Πυρπασσόπουλο, που πρόσφατα είδαμε στο “Monday” πλάι στους Sebastian Stan και Denise Gough, την Daphne Alexander, τον Πάνο Κορώνη, τον Λεονάρντο Θίμο και τη Λένα Κιτσοπούλου.

Δείτε τη νέα αφίσα με άρωμα Αθήνας

Πότε θα κάνει πρεμιέρα το Beckett;

Το Beckett πλέον γνωρίζουμε πως θα προβάλλεται από τις 13 Αυγούστου στο ελληνικό Netflix.