Συγκέντρωση διαμαρτυρίας πραγματοποιήθηκε το απόγευμα στο λιμάνι του Βόλου, με πρωτοβουλία του Συντονισμού Συλλογικοτήτων Βόλου, με αφορμή την άφιξη κρουαζιερόπλοιου που μετέφερε ισραηλινούς τουρίστες στην πόλη.

Η κινητοποίηση έλαβε χώρα στην προβλήτα όπου είχε δέσει το πλοίο, με τους συμμετέχοντες να κρατούν πανό με φιλοπαλαιστινιακά μηνύματα, ζητώντας τον τερματισμό των επιθέσεων στη Γάζα και την άρση της υποστήριξης στο Ισραήλ. Ένα από τα πανό, γραμμένο στα αγγλικά, ανέφερε χαρακτηριστικά: «Supporters of the Israeli Army are not welcome – Free Palestine», με φόντο τη σημαία της Παλαιστίνης.

Οι συγκεντρωμένοι παρέμειναν στο σημείο ειρηνικά, εκφράζοντας με συνθήματα και πλακάτ την αντίθεσή τους στην ισραηλινή πολιτική στη Μέση Ανατολή και την αλληλεγγύη τους στον παλαιστινιακό λαό. Σύμφωνα με εκπροσώπους του Συντονισμού, η δράση είχε συμβολικό χαρακτήρα και στόχο να αναδείξει την ανάγκη για διεθνή πίεση υπέρ της ειρήνης και του τερματισμού των πολεμικών επιχειρήσεων.

Η παρουσία της αστυνομίας ήταν διακριτική και δεν σημειώθηκαν εντάσεις ή επεισόδια. Η διαμαρτυρία ολοκληρώθηκε χωρίς παρεμπόδιση της επιβίβασης ή αποβίβασης των επιβατών, ενώ οι τουρίστες ενημερώθηκαν από τις τοπικές αρχές για την κατάσταση και συνέχισαν κανονικά το πρόγραμμά τους στην πόλη.

Η παρέμβαση αυτή εντάσσεται στο πλαίσιο σειράς κινητοποιήσεων που έχουν πραγματοποιηθεί πανελλαδικά το τελευταίο διάστημα, με αφορμή την επιδείνωση της κατάστασης στα παλαιστινιακά εδάφη και την αύξηση της διεθνούς ανησυχίας για τις επιπτώσεις του πολέμου στον άμαχο πληθυσμό.

ΔΕΙΤΕ ΤΟ ΒΙΝΤΕΟ: