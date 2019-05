beachbody2019: Πίνε το smoothie αυτό και απόκτησε το τέλειο σώμα για μπικίνι

Γεια σας και πάλι αγαπημένες μου!

Έχουμε μπει στην άνοιξη και προσωπικά μου αρέσει πολύ που έχει ζεστάνει λίγο ο καιρός και μπορώ πιο άνετα να κάνω βόλτες με το μπέμπη έξω και να χαιρόμαστε τη μέρα! Ειδικά τώρα που μεγαλώνει έχει αρχίσει και βαριέται στο σπίτι οπότε παίρνουμε το καρότσι μας και φεύγουμε για βόλτες!

Κάνω και εγώ το περπάτημά μου, παίρνω και ένα καφεδάκι (κερνάει ο μικρός χιχι) και περνάει η ώρα μας ευχάριστα!

Τώρα ,λοιπόν, που άνοιξε ο καιρός μπαίνουμε σε διαδικασία να σκεφτόμαστε το καλοκαιράκι και το #beachbody2019 που θέλουμε! Κάνουμε πιο πολλές φορές γυμναστική και αρχίζουμε να προσέχουμε τη διατροφή μας πιο συστηματικά!

Attention girls!

Σήμερα σας έχω ένα πανεύκολο detox smoothie με βάση τον ανανά που είναι άκρως δροσιστικό φρούτο , με ελάχιστες θερμίδες και πολύ ενυδατικό για τον οργανισμό!

Τα υλικά που θα χρειαστούμε είναι : – 3-4 ροδέλες ανανά

μισή μπανάνα

μισό αβοκάντο

λίγα φύλλα baby σπανάκι

τζίντζερ τριμμένο

κουρκουμά τριμμένο

1 κούπα γάλα καρύδας

Βάζουμε στο μπλέντερ όλα τα υλικά εκτός από τον κουρκουμά και το τζίντζερ. Αν μας βγει σφιχτό μπορούμε να αραιώσουμε με λίγο γάλα ακόμα, αναλόγως πώς σας αρέσει ! Σερβίρουμε και γαρνίρουμε με κουρκουμά και τζίντζερ!

Ένα εύκολο smoothie με υλικά που βρίσκετε παντού!

Καλή σας απόλαυση!

Σας φιλώ και τα λέμε στο επόμενο MLvlog!

Fit your life the easy way!

