BABEL TRIO and STONE FOREST Πέμπτη 14 Νοεμβρίου

Μπαμπελισμός στο σκοτεινό και ταραχώδες νησί του Cretal!!

Το power trio που «πάντρεψε» το ηλεκτρικό λαούτο με τη rock και το ευρύ

της φάσμα, μετράει ήδη τρεις περιοδείες στην Ελλάδα και ξεκινάει για την

τέταρτη!



Έχοντας ήδη λάβει πολύ καλές κρητικές από τον εγχώριο τύπο για τα δύο

τους άλμπουμ, Roots Electrified (2017) και The Island of Cretal (2018),

οι Babel Trio συνεχίζουν με επιτυχία την ανοδική τους πορεία στο

ελληνικό μουσικό στερέωμα.

Εκθέτουν το κοινό σε μια πυρακτωμένη heavy rock ψυχεδέλεια που αποκαλούν

«Cretal», ηλεκτρίζοντας μουσικές από την Κρήτη και το Αιγαίο!

Οι Babel Trio έρχονται να προστεθούν στη λίστα με τα μοναδικά εκείνα

ελληνικά σχήματα που βάζουν στην… πρίζα την λαϊκή κουλτούρα και πάνε

σε άλλο επίπεδο την ακρόαση παραδοσιακών ήχων!

STONE FOREST

The idea of forming a band belongs to George, former bassist and Marios’

father, back in the end of 2010. Him and his son in vocals and guitars,

Thanos in guitar, and Panos in drums formed the core of a band called

Warfare. The journey begins that year with four live performances.

After a long break, a lot changed in the line up. Marios and Panos were

the only two remaining founding members for several years.

Thanos rejoined the band and John joined right after him to hold the

bass. After all the changes and patience, the band is complete and

renamed in Stone Forest.

Stone Forest:

Marios D.: Guitars, Vox

John T.: Bass

Thanos M.: Guitars, Vox

Panos M.: Drums

Είσοδος: 5e

https://www.youtube.com/watch? v=MjX3FI-pSFE