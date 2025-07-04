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Αστυνομική καταδιωξη και σκηνές απο αστυνομική ταινία στην Λάρισα

Ιούλ 4, 2025
in Θεσσαλία
Αστυνομική καταδιωξη και σκηνές απο αστυνομική ταινία στην Λάρισα
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 Όλα έγιναν χθες το μεσημέρι της Πέμπτης γύρω στη 1 το μεσημέρι, όταν τέσσερα άτομα επιχείρησαν να διαρρήξουν σταθμευμένο αυτοκίνητο στο πάρκινγκ σούπερ μάρκετ που βρίσκεται στην περιοχή της οδού Βόλου.

 

Τα τέσσερα άτομα που επέβαιναν σε άλλο όχημα, δύο άνδρες και δύο γυναίκες έγιναν αντιληπτοί, με αποτέλεσμα να ειδοποιηθεί η αστυνομία η οποία έσπευσε άμεσα στο σημείο.

Οι δράστες μόλις το αντιλήφθηκαν έγιναν …καπνός και τότε ξεκίνησε η καταδίωξη. Με ταχύτητα εισήλθαν στην εθνική οδό στο ρεύμα προς Αθήνα, ωστόσο κινούμενοι αντίθετα, με κατεύθυνση προς Θεσσαλονίκη, σκορπώντας τον τρόμο στα διερχόμενα αυτοκίνητα που έβλεπαν το καταδιωκόμενο όχημα να έρχεται προς το μέρος τους.

 

Το σκηνικό θύμισε αστυνομική χολιγουντιανή ταινία με το «κυνηγητό» στην άσφαλτο να συνεχίζεται για αρκετά χιλιόμετρα…

 

ΠΗΓΗ:newsroom onlarissa.gr

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Goodys

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