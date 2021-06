Στην Ελλάδα, η Εθνική Επιτροπή Εμβολιασμών επιμένει στη σύσταση για ολοκλήρωση του εμβολιασμού με την ίδια εταιρεία

Η πρόεδρος της Επιτροπής Μαρία Θεοδωρίδου, μετά από ερώτηση για το ενδεχόμενο δεύτερης δόσης με εμβόλιο άλλης εταιρείας (mix & match) εξήγησε ότι «αυτό το πρόγραμμα του mix and match, δηλαδή της χρησιμοποίησης δύο εμβολίων ή αν δεν υπάρχει σημαντικός λόγος, υπάρχουν άτομα τα οποία κάνουν αλλεργία σημαντική στο AstraZeneca, είναι κάτι το οποίο έχει υιοθετηθεί σε μικρή κλίμακα σε κάποιες χώρες. Υπάρχουν μελέτες οι οποίες δείχνουν ότι έχει ανεπιθύμητες ενέργειες, περισσότερες αλλά όχι σημαντικές, αλλά δεν ξέρουμε σε βάθος χρόνου ποιο θα είναι το ανοσολογικό αποτέλεσμα αυτού του συνδυασμού. Πιθανόν να είναι και άριστο. Αλλά την συγκεκριμένη στιγμή, είναι ένα ερωτηματικό το να κάνουμε ένα συνδυασμό δύο διαφορετικών εμβολίων».

H ιταλική κυβέρνηση ανέστειλε την περασμένη εβδομάδα τη χορήγηση του εμβολίου της AstraZeneca στις ηλικίες κάτω των 60, ύστερα από τον θάνατο μίας έφηβης που πέθανε από θρόμβωση.

Χθες η ρυθμιστική αρχή φαρμάκων της Ιταλίας (AIFA), ανακοίνωσε οτι οι Ιταλοί ηλικίας κάτω των 60 ετών που έλαβαν την πρώτη δόση του εμβολίου AstraZeneca κατά της Covid-19 (γνωστό ως Vaxzevria) μπορούν να κάνουν διαφορετικό εμβόλιο όταν λάβουν τη δεύτερη δόση τους. Η δεύτερη δόση μπορεί να γίνει με τα εμβόλια BioNTech/Pfizer ή Moderna.

«Με βάση κλινικές μελέτες που δημοσιεύθηκαν τις τελευταίες εβδομάδες, η επιστημονική επιτροπή της AIFA αποφάσισε να εγκρίνει τη μείξη εμβολίων», αναφέρει το ανακοινωθέν προσθέτοντας ότι θα μπορούσαν να χορηγηθούν εμβόλια που αναπτύχθηκαν από την Pfizer και τη Moderna σε άτομα που εμβολιάστηκαν την πρώτη φορά με AstraZeneca.

Η Τεχνική-Επιστημονική Επιτροπή του Φαρμακευτικού Οργανισμού συνεκτίμησε «το αλλαγμένο επιδημιολογικό σενάριο», «την απουσία συγκεκριμένων ενδείξεων» αντίθετα από τους κατασκευαστές και την «ανάγκη να συνεχιστεί η ομαλή εκστρατεία εμβολιασμού». Η δεύτερη δόση με διαφορετικό εμβόλιο έδειξε «μια σημαντική ενίσχυση της απόκρισης αντισωμάτων και ένα καλό προφίλ αντιγονικότητας». Δύο ξένες μελέτες υποστηρίζουν τα συμπεράσματα των Ιταλών.

Αρκετές ιταλικές περιφέρειες, συμπεριλαμβανομένης της Λομβαρδίας και του Λάτσιο, τηρούσαν στάση αναμονής στους εμβολιασμούς μέχρι να ξεκαθαρίσει το ζήτημα.

Ένας συνδυασμός των εμβολίων AstraZeneca (πρώτη δόση) και Pfizer-BioNTech (δεύτερη δόση), πυροδοτεί μια εξαιρετικά ισχυρότερη ανοσολογική απόκριση, σε σύγκριση με τον εμβολιασμό με ένα μόνο σκεύασμα, σύμφωνα με τα προκαταρκτικά αποτελέσματα νέας γερμανικής μελέτης.

Ερευνητές στο Πανεπιστήμιο του Σάαρλαντ της δυτικής Γερμανίας, διαπίστωσαν ότι τα άτομα τα οποία έλαβαν πρώτη δόση του εμβολίου της AstraZeneca και δεύτερη δόση του εμβολίου των Pfizer-BioNTech, έδειξαν ισχυρότερη ανοσοαπόκριση από αυτήν που εμφάνισαν άτομα, τα οποία είχαν λάβει δύο δόσεις του ίδιου εμβολίου.

Στη Γερμανία, μετά την έγκρισή του από τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Φαρμάκων (ΕΜΑ) τον Ιανουάριο, το εμβόλιο της AstraZeneca κατά της COVID-19 χορηγήθηκε σε όλους τους ενήλικες. Λόγω ορισμένων περιστατικών θρομβώσεων, ωστόσο, η Μόνιμη Επιτροπή Εμβολιασμών της Γερμανίας (Stiko) τον Απρίλιο συνέστησε τον εμβολιασμό με AstraZeneca μόνο στα άτομα άνω των 60 ετών.

Αυτό σήμαινε ότι πολλοί άνθρωποι που είχαν λάβει στην πρώτη δόση εμβολιασμού το σκεύασμα της AstraZeneca, έπρεπε να λάβουν Pfizer-BioNTech ή Moderna κατά τη δεύτερη δόση. Σήμερα, όλοι οι ενήλικοι στη Γερμανία, ανεξάρτητα από την ηλικία τους, μπορούν να εμβολιαστούν ξανά με AstraZeneca, εάν ο ασθενής και ο γιατρός έχουν συνομιλήσει σχετικά με τους κινδύνους πριν από τον εμβολιασμό.

Οι αρμόδιες ρυθμιστικές αρχές λοιπόν μπορούν να συστήσουν «mix-and-match» εμβολίων για όλο τον πληθυσμό; Όχι ακόμη. Τα ευρήματα από το Πανεπιστήμιο του Σάαρλαντ είναι προκαταρκτικά και δεν έχουν ακόμη αξιολογηθεί πλήρως επιστημονικά, ανακοίνωσαν οι ειδικοί.

Προτού οι ερευνητές δημοσιεύσουν επίσημα τα ευρήματά τους, θα εξετάσουν το ρόλο που διαδραματίζει η ηλικία και το φύλο των ασθενών, για παράδειγμα, και επίσης θα εστιάσουν στο κατά πόσο κάποιοι συνδυασμοί εμβολίων μπορούν δυνητικά να προκαλέσουν πιο σοβαρές παρενέργειες.

Παρόλο που δεν έχει ολοκληρωθεί ακόμη η πλήρης αξιολόγηση δεδομένων, η ομάδα που διεξήγαγε τη μελέτη δήλωσε την έκπληξή της για τα σαφή αποτελέσματα που προκύπτουν μέχρι τώρα. «Γι ‘αυτό θέλαμε να μοιραστούμε τα αποτελέσματά μας τώρα και να μην περιμένουμε να ολοκληρωθεί η διαδικασία επιστημονικής αξιολόγησης», ανέφερε η καθηγήτρια Μαρτίνα Σέστερ.

Σύμφωνα με τους ερευνητές, 250 άτομα συμμετείχαν στη μελέτη που πραγματοποιήθηκε στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο στο Χόμπουργκ του Σάαρλαντ, τους τελευταίους μήνες. Ορισμένοι έλαβαν δύο δόσεις AstraZeneca, κάποιοι έλαβαν δύο δόσεις BioNTech-Pfizer και μια τρίτη ομάδα έλαβε μία δόση AstraZeneca, ακολουθούμενη από μία Pfizer-BioNTech.

Οι ερευνητές συνέκριναν τη ισχύ της ανοσολογικής απόκρισης των συμμετεχόντων δύο εβδομάδες μετά τη δεύτερη δόση. «Δεν εξετάσαμε απλώς τον αριθμό των αντισωμάτων κατά του κορονοϊού που ανέπτυξαν οι συμμετέχοντες, αλλά και πόσο αποτελεσματικά ήταν τα λεγόμενα αντισώματα εξουδετέρωσης», εξήγησε η κ. Σέστερ. «Αυτό μας περιγράφει πόσο καλά τα αντισώματα εμποδίζουν τον ιό να εισέλθει στα κύτταρα μας» .